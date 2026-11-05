San Guido, Bertoli e la Congiura: MetroLunario del 5 novembre

🌐 Il 5 novembre 2026 il calendario ricorda San Guido Maria Conforti, il vescovo che da Parma guardò al mondo intero. La storia riporta alla Congiura delle Polveri del 1605, mentre l’Italia celebra la nascita del cantautore Pierangelo Bertoli e del calciatore Marco Verratti. Tra canzoni, tradizioni britanniche e curiosità sul mese autunnale, il segno protagonista dell’oroscopo è il Gemelli.

Santo del giorno: San Guido Maria Conforti, il missionario di Parma

Il 5 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Guido Maria Conforti, vescovo e fondatore dei Missionari Saveriani, una figura che seppe trasformare Parma in un punto di partenza per un’avventura religiosa internazionale.

Nato il 30 marzo 1865 a Ravadese, nella campagna parmense, Conforti entrò giovanissimo in seminario. Sin dall’adolescenza maturò un forte interesse per le missioni, ispirato anche alla figura di San Francesco Saverio.

Non riuscendo a partire personalmente per terre lontane, a causa delle condizioni di salute e dei propri incarichi ecclesiastici, decise di dedicarsi alla formazione di sacerdoti destinati all’attività missionaria.

Nel 1895 fondò l’istituto che sarebbe diventato la congregazione dei Missionari Saveriani. Un progetto nato nell’Italia di fine Ottocento, quando viaggiare dall’Europa all’Asia significava affrontare distanze, difficoltà e tempi oggi difficili persino da immaginare.

Successivamente fu nominato arcivescovo di Ravenna e poi vescovo di Parma. Nel suo ministero attribuì grande importanza all’educazione, alla responsabilità personale e al dialogo con le comunità.

Morì il 5 novembre 1931 e fu proclamato santo nel 2011 da Benedetto XVI.

Nel 2026 ricorre il 95° anniversario della morte. Una coincidenza che restituisce alla città di Parma il ricordo di un protagonista della sua storia religiosa.

Accadde oggi: 1605, fallisce la Congiura delle Polveri

Il 5 novembre 1605 viene sventato in Inghilterra uno dei complotti politici più celebri dell’età moderna: la Congiura delle Polveri.

Un gruppo di cospiratori cattolici aveva progettato di far esplodere la Camera dei Lord durante l’apertura del Parlamento, uccidendo il re Giacomo I e numerosi rappresentanti delle istituzioni britanniche.

Il piano prevedeva l’utilizzo di una grande quantità di polvere da sparo nascosta nei sotterranei dell’edificio.

Tra i partecipanti figurava Guy Fawkes, arrestato mentre sorvegliava il materiale esplosivo. Il progetto fallì e i cospiratori furono perseguiti e condannati.

L’episodio si inseriva nelle profonde tensioni religiose che attraversavano l’Inghilterra dopo la Riforma protestante. Le discriminazioni nei confronti dei cattolici e i conflitti dinastici avevano alimentato un clima di ostilità crescente.

Nel 2026 ricorrono 421 anni dalla scoperta del complotto.

La vicenda è diventata parte dell’identità culturale britannica. Ancora oggi, il 5 novembre viene ricordato attraverso la Bonfire Night, con falò e spettacoli pirotecnici. Una festa popolare nata da un attentato fallito: la storia, quando vuole, sa davvero produrre trasformazioni imprevedibili.

Nati il 5 novembre: Pierangelo Bertoli, la voce della libertà

Il 5 novembre 1942 nasceva a Sassuolo, in provincia di Modena, Pierangelo Bertoli, uno dei cantautori più originali e anticonformisti della musica italiana.

Nel 2026 ricorre l’84° anniversario della nascita di un artista che ha saputo unire impegno civile, ironia e sensibilità poetica.

Bertoli si muoveva in un panorama musicale nel quale l’immagine contava sempre di più, ma non accettò mai di costruire la propria carriera intorno alle apparenze.

Colpito da poliomielite durante l’infanzia, utilizzava una sedia a rotelle. Questa condizione non definì però il suo percorso artistico: la sua identità pubblica si costruì soprattutto attraverso la forza delle canzoni, la determinazione e il carattere.

Brani come A muso duro, Spunta la luna dal monte e Eppure soffia sono rimasti nella memoria di generazioni di ascoltatori.

Il calendario del 5 novembre comprende anche il compleanno di Marco Verratti, nato nel 1992, protagonista della Nazionale italiana campione d’Europa nel 2021.

Fra i personaggi internazionali figurano il cantante canadese Bryan Adams, nato nel 1959, e l’attrice britannica Tilda Swinton, nata nel 1960.

Una giornata che mette insieme musica d’autore, calcio e cinema, senza bisogno di inventare improbabili collegamenti fra i protagonisti.

Eventi e curiosità: il 5 novembre britannico e i falò d’autunno

La Bonfire Night è una delle tradizioni britanniche più riconoscibili del mese di novembre.

Nata per ricordare il fallimento della Congiura delle Polveri, nel corso dei secoli si è trasformata in una celebrazione popolare caratterizzata da falò, rappresentazioni e spettacoli luminosi.

In Italia, invece, l’autunno segue ritmi differenti. In molte regioni novembre è il mese delle castagne, del vino novello e delle prime preparazioni gastronomiche più sostanziose.

È il periodo in cui i mercati propongono zucche, funghi, cavoli e prodotti stagionali, mentre le giornate diventano progressivamente più corte.

Una curiosità astronomica: il 5 novembre 2026 cade poco più di un mese prima del solstizio d’inverno, fissato per il 21 dicembre. La riduzione della durata della luce diurna, nell’emisfero settentrionale, continua dunque fino a quella data.

Segno più fortunato del 5 novembre 2026: Gemelli

I Gemelli conquistano il titolo di segno simbolicamente più fortunato del giovedì, prendendo il posto del Sagittario.

Nel linguaggio dell’astrologia, Giove e Marte in Leone favoriscono l’interpretazione di un clima vivace per i segni d’Aria, soprattutto sul piano della comunicazione e delle iniziative personali.

Venere in Bilancia, nonostante il moto retrogrado apparente, aggiunge un richiamo simbolico alla socialità e ai rapporti.

Il Sole in Scorpione suggerisce, secondo questa lettura, di accompagnare l’entusiasmo con qualche riflessione in più. Non sempre la prima idea è quella migliore, e nemmeno la battuta più brillante deve necessariamente essere pronunciata.

L’oroscopo resta una forma di intrattenimento, senza valore predittivo scientifico.

Amore, soldi e salute: le aspettative dei Gemelli

Amore: curiosità e dialogo sono i temi dominanti. Le coppie possono valorizzare interessi condivisi, mentre i single trovano nella spontaneità il motivo simbolico della giornata.

Soldi: l’interpretazione invita a esaminare proposte e preventivi senza fretta. Attenzione particolare alle spese dettate dall’entusiasmo del momento.

Salute: movimento moderato, pause dal lavoro e qualità del sonno rappresentano le abitudini da valorizzare. Nessuna configurazione planetaria permette di prevedere le condizioni di salute.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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