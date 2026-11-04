Fiorello punge Diaco e Trump: La Pennicanza senza freni

🌐 Fiorello trasforma La Pennicanza in un ring della satira: dalle Midterm USA alle polemiche su Diaco, fino alla telefonata a Crosetto.

La Pennicanza, la politica americana diventa cabaret

Le elezioni americane entrano nello studio radiofonico e ne escono trasformate in uno sketch surreale. Nella puntata del 4 novembre 2026 de La Pennicanza, Fiorello apre con una raffica di battute sulle Midterm statunitensi e sul presidente Donald Trump. Nel racconto comico dello showman, una battuta d’arresto politica diventa il pretesto per immaginare l’impossibile: Trump pronto a cercare una nuova avventura nelle primarie del Partito democratico italiano. Non è una proposta politica, naturalmente, ma una provocazione costruita sulla distanza siderale fra mondi e linguaggi. La risata nasce proprio da quella collisione, così improbabile da risultare perfettamente riconoscibile al pubblico italiano.

Chris Pappas e il bersaglio televisivo

L’ironia investe anche Chris Pappas, protagonista del racconto della trasmissione sulla tornata elettorale americana. Fiorello collega il tema della visibilità pubblica e dell’identità personale alle polemiche della televisione italiana, tirando in ballo Pierluigi Diaco con un gioco di parole volutamente irriverente. È la grammatica abituale dello showman: partire da un titolo di cronaca, spostarlo in un universo televisivo familiare e ottenere una battuta che funziona soltanto se lo spettatore coglie entrambi i riferimenti. Il passaggio, però, non deve far dimenticare che la frase attribuita al politico è un’invenzione satirica e non una dichiarazione realmente pronunciata.

Il caso Diaco-Ravagnani irrompe nello show

Il momento più pungente riguarda l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle, diventata il centro di una polemica televisiva. Fiorello non aggira l’argomento: considera sbagliata la gestione del confronto e descrive l’intervista come particolarmente infelice. Poi, anziché trasformare la critica in una requisitoria, cambia immediatamente registro. Evoca il rischio immaginario di ritrovarsi la testa di Guillermo Mariotto nel letto, un riferimento cinematografico che aggiunge un’altra dose di paradosso. Sotto la caricatura, però, resta una questione reale: il confine fra intervista serrata, spettacolarizzazione del conflitto e rispetto dell’ospite.

Il finto prete e il corto circuito fra fede e show

A preparare la stoccata contro BellaMà è una notizia relativa a un uomo presentatosi come sacerdote senza esserlo, a Torino. Fiorello usa l’episodio per descrivere una stagione televisiva nella quale tutto può trasformarsi in casting. L’idea di spedire il protagonista prima a Ballando con le stelle e poi nel programma di Diaco è una battuta, non il racconto di un invito concreto. Eppure contiene una critica alla televisione che assorbe senza sosta personaggi, controversie e vicende private. Il punto non è mettere sullo stesso piano una falsa identità religiosa e le scelte di vita di un ex prete, ma mostrare come il linguaggio dell’intrattenimento finisca per mescolare storie diversissime.

Terence Hill, la battuta che chiude il cerchio

Il titolo più irresistibile della giornata arriva con Terence Hill. Nel gioco di Fiorello, Diaco avrebbe spiegato di non avere nulla contro gli ex preti e di avere addirittura come migliore amico l’attore reso celebre, fra l’altro, dal personaggio televisivo di don Matteo. È una battuta evidentemente attribuita per finzione al conduttore: il collegamento fra sacerdote immaginario e sacerdote reale o ex sacerdote esiste soltanto sul terreno dell’umorismo. Il meccanismo è semplice, ma efficace. Richiama una delle figure più note della fiction italiana e mette in luce quanto velocemente il dibattito pubblico possa diventare una contesa di etichette e semplificazioni.

La telefonata a Crosetto cambia il ritmo

Nella parte conclusiva della trasmissione, la comicità incrocia la politica istituzionale in presa diretta. Fiorello telefona al ministro della Difesa Guido Crosetto, in un clima di scherzi legati alle celebrazioni delle Forze Armate. Il ministro accetta il gioco e allude ad aneddoti sul servizio militare dello showman, raccolti durante conversazioni informali. È il classico momento nel quale La Pennicanza punta sull’effetto sorpresa: una figura istituzionale entra per qualche istante nel linguaggio della radio d’intrattenimento, senza una scaletta da conferenza stampa e con la libertà della conversazione colloquiale.

Hormuz, una domanda seria dentro la risata

Il tono cambia quando Fiorello chiede a Crosetto come stiano andando le cose nello Stretto di Hormuz. La domanda è breve, quasi buttata lì, ma tocca una delle rotte marittime più delicate per gli equilibri energetici e di sicurezza internazionale. La risposta, altrettanto sintetica, è prudente e non offre dettagli operativi. Sarebbe scorretto ricavarne una valutazione ufficiale della situazione o una notizia su eventuali operazioni militari. Proprio l’assenza di approfondimento segna la natura dell’intervento: una telefonata radiofonica dall’impronta leggera, con un rapido affaccio sulla complessità della geopolitica.

La satira come termometro della giornata

La forza di Fiorello sta nella capacità di dare continuità a notizie che, prese singolarmente, sembrerebbero senza legami: le urne americane, una controversia televisiva, un finto sacerdote, un ministro della Repubblica. Il filo comune è la velocità con cui le storie attraversano social, programmi, giornali e commenti. La Pennicanza ne restituisce un campionario deformato, dove ogni personaggio si presta per qualche minuto alla parodia. La deformazione, quando è riconoscibile come tale, può rendere più comprensibili persino i meccanismi della comunicazione che prende in giro.

Tra battuta e informazione, il confine da conservare

La puntata conferma anche un principio fondamentale per raccontare la satira giornalisticamente: una battuta non va trasformata in fatto, e le parole inventate per il comico non vanno riportate come dichiarazioni autentiche dei protagonisti. Le primarie immaginate per Trump, l’amicizia evocata con Terence Hill e le uscite attribuite ironicamente agli ospiti appartengono allo sketch. Restano invece verificabili l’esistenza delle polemiche, i protagonisti della trasmissione e l’intervento telefonico del ministro. Separare questi piani non impoverisce l’umorismo. Al contrario, permette alla comicità di conservare tutta la sua libertà senza generare equivoci nel racconto dell’attualità.