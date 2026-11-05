Manovra, Garlasco e scossa USA | MetroZibaldone del 5 novembre

🌐 Manovra 2027 sotto assedio per i fondi alla sanità, nuovi sviluppi sul caso Garlasco e trionfo democratico nelle elezioni USA . L’Italia si interroga su pensioni e servizi pubblici, mentre Electrolux raggiunge un accordo per salvaguardare gli stabilimenti. Nel calcio europeo il Como travolge il Lens, il Napoli crolla a Porto.

Manovra 2027, le Regioni sfidano il governo sulla sanità La legge di Bilancio 2027 diventa il terreno di uno scontro politico che attraversa maggioranza, amministrazioni regionali e categorie sociali. Il 4 novembre tutte le Regioni, senza distinzioni di colore politico, hanno contestato l’insufficienza delle risorse destinate alla sanità. Una presa di posizione che rende difficile liquidare le proteste come una consueta offensiva delle opposizioni. Il governo rivendica l’aumento degli stanziamenti rispetto agli anni precedenti. Le amministrazioni regionali replicano che le risorse non bastano a fronteggiare costi, personale e necessità dei servizi territoriali. Il nodo è la distanza tra finanziamenti nominali e fabbisogni effettivi degli ospedali, mentre i cittadini misurano la qualità del sistema attraverso liste d’attesa e assistenza quotidiana. Pensioni, scuola e coperture: la maggioranza cerca un’intesa Forza Italia chiede modifiche alla manovra e sollecita il ministero dell’Economia a individuare coperture adeguate. Fratelli d’Italia richiama i limiti delle risorse disponibili. Restano aperti i confronti sulle pensioni e sul personale scolastico. La commissione Bilancio della Camera ha chiesto lo stralcio di tre disposizioni, tra cui quella sui libri scolastici e universitari digitali stampabili a prezzo ridotto. Il termine per gli emendamenti è fissato al 17 novembre alle ore 18. Le audizioni parlamentari inizieranno il 9 novembre, mentre il ministro Giancarlo Giorgetti è atteso in commissione il 12 novembre.

Garlasco, nuove indagini e il processo che può cambiare tutto Il delitto di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione giudiziaria con sviluppi destinati a incidere su una vicenda che da quasi vent’anni divide l’opinione pubblica. Il 4 novembre il fascicolo relativo alla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio è stato assegnato al giudice Luigi Riganti. La Procura di Pavia ha chiesto che Sempio venga processato per l’omicidio del 13 agosto 2007. Si tratta di accuse formulate dall’ufficio inquirente, non di responsabilità giudizialmente accertate. Per Sempio resta pienamente valida la presunzione di innocenza. Il percorso autonomo della revisione per Stasi Altri filoni investigativi riguardano possibili anomalie delle precedenti indagini, tutte ancora da verificare nelle sedi competenti. Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi prepara un’istanza di revisione della condanna definitiva a sedici anni. Le due vicende processuali restano distinte: l’eventuale nuovo processo per Sempio non determina automaticamente il venir meno della sentenza definitiva nei confronti di Stasi. Saranno i giudici competenti a valutare gli atti e gli eventuali nuovi elementi.

Elezioni USA, i democratici riconquistano Camera e Senato Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, svoltesi il 3 novembre, hanno prodotto una pesante sconfitta per il Partito repubblicano di Donald Trump. I democratici hanno conquistato il controllo di Camera e Senato, imponendosi anche in territori dove i repubblicani avevano consolidato un vantaggio. Il voto ha espresso malessere per il costo della vita e per le scelte dell’amministrazione. Il nuovo equilibrio parlamentare complica l’agenda della Casa Bianca: bilancio, politica fiscale e nomine dovranno fare i conti con un Congresso ostile. Trump conserva il potere esecutivo, ma perde il controllo legislativo. Per l’Europa, e dunque anche per l’Italia, il risultato riapre interrogativi sui rapporti commerciali, sull’Ucraina e sulle alleanze transatlantiche. Gli esiti elettorali non modificano automaticamente gli impegni internazionali, ma cambiano gli interlocutori parlamentari a Washington.

Electrolux, accordo dopo la battaglia sugli esuberi Una vertenza industriale che minacciava migliaia di famiglie registra una svolta. Dopo circa trenta ore di trattativa al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Electrolux ha raggiunto un’intesa sul piano industriale 2026–2029. L’accordo prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti e un massimo di 902 uscite, esclusivamente volontarie e incentivate, contro i 1.719 esuberi inizialmente prospettati. L’obiettivo produttivo a fine piano è di circa 3,2 milioni di pezzi annui. Confermate le prospettive di Porcia, Susegana, Solaro e Forlì. A Cerreto d’Esi la produzione proseguirà in attesa di una soluzione di reindustrializzazione. L’intesa dovrà essere sottoposta al voto dei lavoratori. La riduzione delle eccedenze è un risultato negoziale concreto, ma la continuità produttiva resta la prova decisiva.

ColtivaItalia diventa legge: oltre un miliardo per l’agricoltura Il Senato ha approvato definitivamente il provvedimento ColtivaItalia, destinato a sostenere produzione agricola, allevamenti e filiere agroalimentari. Il voto ha registrato 76 favorevoli, nessun contrario e 64 astenuti. Il programma mobilita oltre 1,1 miliardi di euro. Tra gli interventi figurano 300 milioni per l’allevamento, 300 milioni per le filiere locali, altrettanti per il piano olivicolo nazionale, 150 milioni per l’imprenditoria giovanile e femminile e 70 milioni per il Fondo sovranità alimentare. Per le imprese il passaggio decisivo sarà l’attuazione: l’approvazione parlamentare non coincide con la disponibilità immediata dei contributi. I provvedimenti operativi sono previsti nei primi mesi del 2027.

Italia, Mattarella richiama il Paese alle nuove minacce Il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, a Roma. Nel messaggio istituzionale ha richiamato l’attenzione sui conflitti internazionali e sulle minacce emergenti. Disinformazione, attacchi informatici, intelligenza artificiale e sistemi autonomi trasformano il concetto di sicurezza. Il Capo dello Stato ha ribadito il valore della modernizzazione della difesa e del rispetto del diritto internazionale.

Mondo, Washington cambia volto e l’Europa osserva La vittoria democratica negli Stati Uniti introduce una nuova variabile nella diplomazia internazionale. L’Unione europea guarda al futuro Congresso anche per il suo possibile ruolo verso la Russia e nel sostegno all’Ucraina. Il nuovo equilibrio potrebbe accentuare il confronto fra esecutivo e legislativo sulle decisioni di politica estera. Restano aperte le divergenze commerciali e strategiche fra Europa e Stati Uniti, che richiederanno nuovi negoziati con Washington.

Economia, manifattura italiana fra investimenti e fragilità L’intesa Electrolux riporta l’attenzione sull’industria manifatturiera europea, alle prese con costi di produzione, concorrenza internazionale e trasformazione dei mercati. Mantenere gli stabilimenti non elimina automaticamente il rischio di perdita di competenze e capacità produttiva. Sul fronte dei conti pubblici, le richieste di maggiore spesa sanitaria rendono centrale la ricerca di coperture nella manovra. Il confronto fra esigenze sociali e vincoli di bilancio coinvolge direttamente imprese, lavoratori, famiglie e amministrazioni locali.

Sport, Como travolgente in Champions e Napoli travolto a Porto Serata europea dai due volti per il calcio italiano. Il Como ha battuto il Lens 9-1 in trasferta, realizzando la più ampia vittoria esterna nella storia della Champions League. Douvikas ha segnato una tripletta. Di segno opposto il risultato del Napoli, sconfitto 4-1 dal Porto. Il bilancio comprende anche le partite di martedì: Inter vittoriosa 3-0 sul Feyenoord e Roma sconfitta 3-2 dal Manchester United. Due vittorie e due sconfitte per le quattro italiane nella quarta giornata. Europa League, Milan e Juventus in campo il 5 novembre Il programma odierno prosegue con Milan–Ferencváros alle 18:45 e AZ Alkmaar–Juventus alle 21:00, appuntamenti della quarta giornata della fase campionato di Europa League.

Venerdì 6 novembre, trasporti e Serie A nell’agenda italiana Venerdì 6 novembre è in programma uno sciopero di quattro ore del personale ENAV presso l’aeroporto di Bari, dalle 13 alle 17. La protesta potrebbe incidere sull’operatività dei collegamenti interessati, secondo le disposizioni applicabili. La Banca d’Italia ha programmato nello stesso giorno aggiornamenti congiunturali sulle economie delle Province autonome di Trento e Bolzano, dedicati ad attività produttive, occupazione e credito. Alle 20:45 Venezia–Udinese aprirà l’undicesima giornata di Serie A allo stadio Pier Luigi Penzo.

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