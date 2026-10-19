Belluno, spariti decine di gatti: trovate carcasse, scatta l’allarme

🌐 Gatti scomparsi a Belluno, 51 felini spariti a Sedico, nuove segnalazioni a Cirvoi, carcasse ritrovate e indagini dei Carabinieri Forestali: cresce la preoccupazione nel Bellunese per una serie di episodi ancora senza una spiegazione definitiva. L’ipotesi di attacchi da parte di predatori selvatici è al vaglio degli investigatori, ma non viene esclusa la possibilità di un intervento umano. Intanto, altri proprietari segnalano animali che non tornano a casa e chiedono risposte. Il caso si allarga, mentre gli accertamenti dovranno chiarire se le sparizioni siano collegate e che cosa abbia provocato la morte dei felini ritrovati.

Gatti spariti nel Bellunese, il caso si allarga: cresce la paura

Decine di animali scomparsi, famiglie che li cercano senza avere notizie e ritrovamenti inquietanti che aumentano i timori. Nel Bellunese, quella che inizialmente sembrava una serie di episodi isolati si è trasformata in un caso seguito con attenzione dalle forze dell’ordine.

Il centro della vicenda è Sedico, comune in provincia di Belluno dove, nelle ultime settimane di settembre, sono state raccolte segnalazioni relative a 51 gatti domestici scomparsi. Il numero ha spinto i Carabinieri Forestali ad avviare accertamenti per ricostruire la sequenza degli episodi e verificare se esista un collegamento tra le diverse sparizioni.

La preoccupazione è alimentata anche dal ritrovamento di alcune carcasse di felini. In certi casi, gli animali sarebbero stati recuperati con lesioni importanti, circostanza che ha portato a valutare la possibile azione di predatori. Ma il quadro non è ancora completo e non consente di attribuire tutte le sparizioni a una sola causa.

Il dato più inquietante, per i residenti, è proprio l’incertezza. Quando un gatto abituato a vivere in casa o a frequentare abitualmente il giardino smette improvvisamente di tornare, non è sempre possibile capire se si sia allontanato, se abbia incontrato un pericolo o se sia stato portato altrove.

A rendere più complessa la situazione è la concentrazione delle segnalazioni in un arco temporale relativamente breve. Gli investigatori devono stabilire se gli episodi presentino caratteristiche comuni oppure se dietro numeri apparentemente collegati ci siano vicende differenti.

Sedico, 51 gatti scomparsi: che cosa stanno cercando gli investigatori

La cifra di 51 animali dispersi rappresenta il dato più significativo emerso dalle segnalazioni raccolte tra Sedico e le aree vicine. Il conteggio è cresciuto progressivamente nel corso di settembre, passando dalle prime denunce e segnalazioni a un quadro molto più ampio.

La ricostruzione dei singoli casi è fondamentale. Gli investigatori devono confrontare le date delle scomparse, i luoghi in cui vivevano gli animali, le eventuali testimonianze e le circostanze dei ritrovamenti. Solo attraverso questo lavoro sarà possibile capire se esista una dinamica comune.

Al momento non è accertato che tutti i gatti siano stati vittime dello stesso evento o dello stesso responsabile. Il numero complessivo indica l’entità dell’allarme, ma non dimostra da solo l’esistenza di un piano organizzato contro gli animali.

Anche la distinzione tra gatti dispersi e gatti trovati morti è essenziale. Nel primo caso, infatti, non è possibile conoscere automaticamente la sorte dell’animale; nel secondo, gli esami sulla carcassa possono offrire elementi utili per individuare le cause del decesso.

L’attività dei Carabinieri Forestali punta proprio a raccogliere informazioni verificabili, evitando che le numerose ipotesi circolate tra i residenti si trasformino in conclusioni premature.

Lupi, altri predatori o una persona responsabile? Le piste aperte

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è la possibile presenza di lupi o di altri predatori selvatici nell’area. Alcune carcasse recuperate presenterebbero caratteristiche che potrebbero essere compatibili con un attacco animale, ma questa eventualità non spiega necessariamente ogni singola scomparsa.

La presenza di un predatore, infatti, deve essere verificata attraverso gli elementi disponibili: caratteristiche delle lesioni, tracce sul terreno, luogo del ritrovamento e altri eventuali indizi. Senza riscontri specifici, non è possibile attribuire con certezza la morte di un gatto a un lupo.

Resta aperta anche la possibilità che alcuni episodi abbiano un’origine diversa, compreso un eventuale intervento umano. È una pista che richiede verifiche concrete e che non può essere considerata dimostrata soltanto sulla base delle sparizioni ravvicinate.

Tra le preoccupazioni espresse dai proprietari è comparso anche il timore di bocconi avvelenati. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi sufficienti per affermare che il veleno sia la causa delle sparizioni o dei decessi. Per accertarlo occorrono analisi specifiche e riscontri veterinari.

La cautela è indispensabile anche per un’altra ragione: diffondere accuse senza prove potrebbe danneggiare persone estranee ai fatti e distogliere l’attenzione dagli elementi davvero utili alle indagini.

L’allarme arriva anche a Cirvoi: nuove segnalazioni e un gatto morto

La vicenda non riguarda più soltanto Sedico. Nei primi giorni di ottobre, nuove segnalazioni sono arrivate da Cirvoi, località del Bellunese dove i residenti hanno riferito di oltre dieci gatti scomparsi nell’arco di circa un mese e mezzo.

Anche in questo caso, un ritrovamento ha aggravato la preoccupazione: un gatto scomparso è stato trovato morto e la proprietaria ha annunciato l’intenzione di far eseguire un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il sospetto di un possibile avvelenamento ha alimentato il timore che gli episodi possano essere collegati a un pericolo presente sul territorio. Ma, finché non saranno disponibili gli esiti degli accertamenti, l’avvelenamento resta un sospetto, non una causa confermata.

A Cirvoi sono comparsi anche cartelli con fotografie e appelli per ritrovare gli animali dispersi. Un gesto semplice che racconta bene la dimensione quotidiana del problema: dietro ogni segnalazione ci sono proprietari che cercano un animale conosciuto, spesso parte integrante della famiglia.

L’estensione geografica dell’allarme rende ancora più importante capire se esistano elementi comuni tra i casi. La vicinanza tra le località, da sola, non basta a dimostrare un legame, ma costituisce un dato che può essere utile nella ricostruzione degli episodi.

Le denunce e l’appello dei proprietari: ogni dettaglio può essere decisivo

Quando le scomparse si moltiplicano, una delle difficoltà maggiori è ricostruire con precisione il numero degli animali coinvolti e le circostanze in cui sono spariti.

Per questo i proprietari sono invitati a presentare denuncia e a fornire informazioni dettagliate. Date, luoghi, fotografie recenti, caratteristiche identificative e descrizioni delle ultime ore in cui il gatto è stato visto possono aiutare gli investigatori a confrontare i diversi episodi.

Anche eventuali ritrovamenti devono essere segnalati tempestivamente alle autorità competenti. Se un animale viene trovato morto in circostanze sospette, è importante evitare manipolazioni inutili della carcassa e chiedere indicazioni alle autorità veterinarie o alle forze dell’ordine, così da non compromettere possibili accertamenti.

Le associazioni che si occupano di tutela animale hanno sollecitato un intervento per fare chiarezza e invitato i proprietari a prestare particolare attenzione, soprattutto durante le ore notturne.

Per chi vive nelle zone interessate, alcune precauzioni possono ridurre i rischi nell’attesa di risposte: tenere i gatti in casa durante la notte, controllare gli spazi esterni e verificare che giardini e recinti siano sicuri. È inoltre opportuno non lasciare alimenti sospetti alla portata degli animali e segnalare eventuali sostanze insolite senza toccarle direttamente.

Queste misure non dimostrano l’esistenza di un avvelenamento o di un aggressore, ma rappresentano una forma ragionevole di prudenza in una situazione ancora poco chiara.

Carcasse e sparizioni, perché gli accertamenti sono fondamentali

Il ritrovamento di un animale morto può fornire informazioni che una semplice segnalazione di scomparsa non consente di ottenere. Le condizioni della carcassa, la natura delle ferite e gli eventuali risultati degli esami veterinari possono contribuire a distinguere tra cause accidentali, attacchi di predatori e altre possibili circostanze.

Per questo gli accertamenti devono procedere senza dare per scontata una spiegazione. Se più animali presentano lesioni simili, il dato può essere significativo, ma va confrontato con il contesto e con gli altri elementi raccolti.

Anche l’ipotesi di una responsabilità umana richiede riscontri specifici: testimonianze attendibili, immagini, tracce o altri elementi verificabili. La sola coincidenza temporale tra le sparizioni non è sufficiente per identificare un responsabile.

La priorità è ricostruire i fatti e stabilire se esista davvero una relazione tra gli episodi di Sedico e quelli segnalati a Cirvoi. Solo così sarà possibile valutare l’eventuale presenza di un rischio comune e adottare misure adeguate.

Belluno, il mistero dei gatti non è risolto: che cosa sappiamo finora

Il quadro emerso nelle prime settimane di ottobre è preoccupante, ma presenta ancora molte domande aperte. A Sedico sono stati segnalati 51 gatti domestici scomparsi; a Cirvoi sono state riferite oltre dieci sparizioni e un gatto è stato ritrovato morto. I Carabinieri Forestali stanno svolgendo accertamenti per chiarire le circostanze dei casi e verificare eventuali collegamenti.

Non è stato ancora dimostrato che dietro tutte le sparizioni ci sia un unico responsabile, né che i decessi siano riconducibili a una sola causa. Le ipotesi comprendono l’azione di predatori selvatici e la possibilità di un intervento umano, mentre il sospetto di avvelenamento necessita di verifiche specifiche.

Per i residenti, l’attesa è difficile. Ogni giorno senza notizie aumenta l’angoscia di chi spera ancora di ritrovare il proprio animale. Per gli investigatori, invece, la sfida è trasformare le segnalazioni in un quadro documentato, capace di distinguere le coincidenze dagli elementi realmente collegati.

Il caso resta aperto e la risposta non può arrivare dalle supposizioni. Servono riscontri sulle carcasse, ricostruzioni precise delle scomparse e informazioni attendibili raccolte sul territorio.

Fino ad allora, la priorità è proteggere gli animali, segnalare tempestivamente ogni episodio e lasciare che siano gli accertamenti a chiarire che cosa stia succedendo nel Bellunese.