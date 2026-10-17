Trump rimuove Zampolli: dietro l’addio lo scontro diplomatico

🌐 Donald Trump rimuove Paolo Zampolli dall’incarico di inviato speciale degli Stati Uniti per le partnership globali. Dietro l’uscita dell’imprenditore italoamericano, amico storico del presidente e protagonista delle relazioni tra Washington e ambienti politici internazionali, emergono tensioni con il Dipartimento di Stato e uno scontro con Christopher Landau. Zampolli minimizza la rottura, rivendica la proroga del mandato e ringrazia Trump: «Il presidente ha sempre ragione». Ma il caso solleva interrogativi sui confini tra diplomazia ufficiale, rapporti personali e influenza politica.

Trump allontana Paolo Zampolli: la decisione che scuote Washington

Donald Trump chiude l’esperienza governativa di Paolo Zampolli, l’imprenditore italoamericano che per decenni ha frequentato gli ambienti più vicini al presidente degli Stati Uniti. La decisione, comunicata il 15 ottobre 2026, riguarda l’incarico di inviato speciale per le partnership globali, una posizione che aveva consentito a Zampolli di rappresentare Washington in iniziative internazionali e incontri istituzionali.

Non si tratta semplicemente della conclusione di una collaborazione amministrativa. L’uscita arriva dopo mesi di contrasti interni e a poche ore dalla pubblicazione di ricostruzioni sulle tensioni tra Zampolli e il vicesegretario di Stato Christopher Landau. Una coincidenza temporale che conferisce alla vicenda un significato politico ben più ampio della normale rotazione degli incarichi.

Un funzionario americano ha confermato la revoca del mandato e la cessazione del rapporto con il governo federale. La decisione è dunque effettiva, anche se rimane aperta la questione delle motivazioni politiche e personali che l’hanno determinata. Zampolli, almeno pubblicamente, ha scelto di non trasformare l’allontanamento in uno scontro diretto con Trump.

Il caso Landau: la guerra interna al Dipartimento di Stato

Al centro della vicenda figura Christopher Landau, il numero due del Dipartimento di Stato, con il quale Zampolli avrebbe intrattenuto un rapporto caratterizzato da crescenti divergenze sulle rispettive competenze.

Il nodo fondamentale riguardava i limiti del mandato diplomatico affidato all’inviato speciale. Landau riteneva che Zampolli dovesse concentrare la propria attività sulle partnership globali e sulla diplomazia culturale, evitando iniziative riguardanti questioni di politica estera non comprese nell’incarico ricevuto.

Le comunicazioni interne emerse nelle ultime ore mostrano un conflitto che si trascinava da tempo. In un messaggio del novembre 2025, Landau avrebbe sollecitato Zampolli a interrompere qualsiasi attività estranea alla diplomazia culturale. Una presa di posizione che evidenzia quanto fosse diventato delicato il rapporto tra le prerogative della struttura diplomatica ufficiale e l’autonomia rivendicata dall’uomo vicino a Trump.

Zampolli rompe il silenzio: «Trump ha sempre ragione»

La reazione di Paolo Zampolli alla rimozione ha sorpreso soprattutto per il tono conciliante. Nessuna denuncia pubblica contro il presidente, nessuna accusa di tradimento politico, nessun attacco alla Casa Bianca.

L’ex inviato ha invece spiegato che gli incarichi di questa natura hanno normalmente durata annuale e che Trump aveva già prolungato il suo mandato di oltre sei mesi. Una precisazione con cui Zampolli ha cercato di presentare la conclusione del rapporto come un passaggio compatibile con la natura temporanea della funzione.

Nel messaggio pubblicato su X, l’imprenditore ha ringraziato il presidente, il segretario di Stato Marco Rubio e la squadra dell’amministrazione americana, definendo il servizio prestato agli Stati Uniti uno dei maggiori onori della propria vita. Ha quindi annunciato l’intenzione di tornare alle attività imprenditoriali, alla costruzione di relazioni e alla conclusione di accordi.

«Il presidente ha sempre ragione», ha scritto Zampolli, ricordando anche come Trump lo avesse incoraggiato anni prima ad abbandonare il mondo della moda per dedicarsi agli investimenti immobiliari.

È una dichiarazione politicamente significativa: l’ex inviato accetta pubblicamente la decisione e continua a riconoscere a Trump un ruolo determinante nella propria carriera. Resta però una distinzione essenziale: la lettura conciliatoria di Zampolli non cancella l’esistenza dei contrasti documentati all’interno del Dipartimento di Stato.

Chi è Paolo Zampolli, l’uomo che presentò Melania a Trump

La storia di Paolo Zampolli aiuta a comprendere perché la sua uscita dall’amministrazione abbia assunto una risonanza superiore a quella normalmente riservata alla sostituzione di un inviato speciale.

Nato a Milano, Zampolli ha costruito parte della propria fortuna professionale negli Stati Uniti, inizialmente nel settore della moda e successivamente nell’immobiliare. Negli anni Novanta ha sviluppato contatti negli ambienti mondani e imprenditoriali di New York, entrando nell’orbita di Donald Trump.

A Zampolli viene attribuito un episodio decisivo nella biografia personale del presidente americano: l’incontro tra Trump e Melania Knauss, avvenuto nel 1998, quando la futura first lady lavorava come modella. Un legame che ha contribuito a consolidare un rapporto personale durato per decenni.

La vicinanza a Trump ha progressivamente accompagnato il passaggio di Zampolli dagli affari alla sfera istituzionale. Durante la prima presidenza era stato nominato nel consiglio di amministrazione del Kennedy Center. Con il ritorno del tycoon alla Casa Bianca, gli è stato affidato un nuovo incarico nell’ambito delle relazioni e delle partnership internazionali.

La sua figura rappresenta un esempio della particolare combinazione di relazioni personali, imprenditoria e incarichi pubblici che caratterizza una parte della rete politica costruita dal presidente americano.

Diplomazia e affari: dove nasce il problema politico

Il caso Zampolli pone una questione che va ben oltre il destino professionale dell’ex inviato. Nella diplomazia americana, la capacità di aprire canali informali rappresenta spesso una risorsa preziosa, soprattutto quando consente di facilitare contatti politici e commerciali.

Tuttavia, la diplomazia informale presenta anche un rischio: la sovrapposizione tra iniziativa personale e autorità istituzionale. Un inviato vicino al presidente può godere di una notevole capacità di interlocuzione senza necessariamente disporre degli stessi poteri dei diplomatici inseriti nella catena di comando del Dipartimento di Stato.

È proprio su questo terreno che si sarebbe sviluppato il conflitto con Landau. Da una parte, Zampolli rivendicava il valore delle proprie relazioni e delle iniziative internazionali; dall’altra, il vertice diplomatico insisteva sulla necessità di delimitare con precisione il suo campo d’azione.

La revoca dell’incarico segnala quindi l’importanza dei confini istituzionali anche all’interno di un’amministrazione nella quale i rapporti personali con il presidente assumono frequentemente un peso rilevante.

Trump e il peso della fedeltà personale

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il rapporto tra Donald Trump e gli uomini che compongono la sua cerchia di fiducia. Il presidente ha spesso attribuito grande importanza alla lealtà personale, alla capacità di ottenere risultati e alla disponibilità dei collaboratori a condividere la sua visione politica.

Ma la vicenda Zampolli dimostra come l’amicizia con il presidente non costituisca necessariamente una garanzia di permanenza nelle istituzioni. La relazione personale e l’incarico governativo possono seguire percorsi diversi, soprattutto quando emergono difficoltà organizzative o conflitti con altri funzionari.

La prudenza di Zampolli appare coerente con questa distinzione. L’imprenditore evita di compromettere il proprio legame con Trump, concentrando le dichiarazioni pubbliche sulla gratitudine e sulle opportunità future.

È una scelta che potrebbe consentirgli di mantenere rapporti personali e professionali con gli ambienti presidenziali. Ma sarebbe prematuro dedurne l’esistenza di un nuovo incarico o di un’intesa già definita: al momento non risultano elementi sufficienti per considerare certa una sua ricollocazione nell’amministrazione.

Il ruolo dell’Italia e il futuro delle relazioni internazionali

Per l’Italia, la vicenda presenta un interesse particolare. Zampolli è un imprenditore di origine italiana con una lunga esperienza negli Stati Uniti e una rete di contatti che attraversa politica, diplomazia, moda e affari.

Il suo coinvolgimento in incontri con esponenti politici italiani aveva contribuito ad accrescere la visibilità del suo ruolo. Tuttavia, è importante distinguere tra un inviato speciale per le partnership globali e un ambasciatore formalmente incaricato delle relazioni bilaterali con Roma.

Zampolli non era l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. La revoca del suo mandato non comporta quindi automaticamente una modifica della rappresentanza diplomatica ufficiale americana né costituisce, da sola, un segnale di cambiamento nei rapporti tra Washington e il governo italiano.

Il valore politico del caso risiede piuttosto nella gestione delle figure che operano tra canali istituzionali e reti personali. Un terreno particolarmente delicato quando gli interlocutori stranieri attribuiscono a questi rappresentanti un’influenza superiore a quella formalmente prevista.

Zampolli dopo Trump: ritorno agli affari o pausa politica?

Per Paolo Zampolli si apre adesso una nuova fase. La sua intenzione dichiarata è riprendere le attività nel mondo degli affari, settore nel quale ha costruito la propria carriera e consolidato le relazioni internazionali che ne hanno favorito la successiva esperienza istituzionale.

Il passaggio dal governo all’imprenditoria potrebbe dunque risultare meno traumatico di quanto suggerisca la parola licenziamento. Zampolli dispone di un patrimonio di conoscenze professionali e politiche che non scompare automaticamente con la perdita dell’incarico.

Rimane però un interrogativo centrale: la sua uscita rappresenta soltanto la fine di una missione temporanea oppure il segnale di un ridimensionamento della sua influenza politica?

La risposta dipenderà dai rapporti che riuscirà a mantenere con il presidente e dalla natura delle sue future attività. Per ora è verificabile la fine del mandato, non una rottura definitiva dell’amicizia con Trump.

La vicenda consegna comunque un’immagine emblematica della politica americana contemporanea: un uomo entrato nelle istituzioni grazie anche a una relazione personale di lunghissima durata, coinvolto in uno scontro sui limiti del proprio potere e infine allontanato, senza che questo determini necessariamente la fine della sua vicinanza al presidente.

Trump ha chiuso la porta dell’incarico governativo. Resta da vedere se quella della sua cerchia personale sia davvero rimasta aperta.

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