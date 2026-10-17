Zeus, il cane ucciso a Olbia: denuncia, chieste giustizia e sanzioni

🌐 Zeus, cane ucciso a Olbia, cacciatore indagato, denuncia-querela e sequestro delle armi: la morte di un pastore maremmano di appena tre anni scuote la Sardegna e riaccende il dibattito sulla tutela degli animali e sulla sicurezza delle armi durante le battute di caccia. Secondo il racconto del proprietario, il cane sarebbe stato raggiunto da due colpi di fucile mentre si trovava nella proprietà di famiglia, dopo aver abbaiato a una persona entrata nel terreno. Il caso è ora al centro di iniziative legali e accertamenti investigativi. Le associazioni animaliste chiedono che siano chiarite tutte le responsabilità e che vengano adottati provvedimenti severi, mentre gli investigatori ricostruiscono la dinamica dell’accaduto.

Zeus ucciso a fucilate a Olbia: la ricostruzione di una mattina drammatica

Aveva tre anni, viveva con la sua famiglia e, secondo il proprietario, era un cane affettuoso, abituato a custodire il proprio territorio. La sua storia si è conclusa tragicamente l’8 ottobre 2026, nelle campagne di Su Trambuccone, alla periferia di Olbia.

Zeus era un pastore maremmano, una razza tradizionalmente impiegata per la protezione degli animali e delle proprietà. La mattina dell’accaduto, secondo la ricostruzione resa pubblica dal proprietario, il cane si trovava nei pressi dell’abitazione quando avrebbe notato la presenza di una persona estranea.

L’uomo, identificato come un cacciatore impegnato in una battuta nella zona, sarebbe entrato nel terreno. Il cane avrebbe iniziato ad abbaiare, richiamando l’attenzione sull’intruso.

È a questo punto che, secondo la testimonianza del proprietario, la situazione sarebbe degenerata. L’uomo avrebbe prima lanciato alcune pietre contro Zeus e successivamente avrebbe imbracciato il fucile, esplodendo due colpi che hanno ucciso l’animale.

Il proprietario ha raccontato di essere intervenuto dopo aver sentito gli spari. Nella sua versione, il cacciatore avrebbe poi trascinato il corpo del cane verso un canalone e lo avrebbe anche minacciato con l’arma.

Si tratta di circostanze che dovranno essere accertate dagli investigatori. La ricostruzione disponibile si basa sulle dichiarazioni del proprietario e sugli elementi finora resi pubblici.

Rimane però il dato centrale della vicenda: Zeus è morto per le ferite provocate da colpi d’arma da fuoco e le autorità stanno verificando le circostanze in cui è avvenuta l’uccisione.

Il primo scontro con il cacciatore e il ritorno a casa

Nel racconto del proprietario emerge anche un precedente confronto avvenuto nella stessa mattinata.

Intorno alle 8:30, durante una giornata dedicata alla caccia, l’uomo avrebbe chiesto al cacciatore di allontanarsi dal terreno confinante con la sua proprietà. Secondo la testimonianza, il cacciatore avrebbe risposto di essere in regola con le tasse venatorie e di poter proseguire la propria attività, prima di allontanarsi.

Circa un’ora dopo, il proprietario sarebbe rientrato a casa insieme a Zeus. Il cane sarebbe sceso dall’auto prima di lui, dirigendosi verso l’abitazione.

È in quel breve intervallo che, secondo la versione fornita dall’uomo, si sarebbe verificato l’episodio mortale.

La successione degli eventi è importante per gli accertamenti, soprattutto per chiarire dove si trovassero esattamente il cacciatore e il cane, come sia avvenuto l’eventuale ingresso nel terreno e in quali circostanze siano stati esplosi i colpi.

L’uomo indicato nell’indagine avrebbe giustificato il proprio comportamento sostenendo che Zeus si sarebbe mostrato aggressivo nei confronti dei suoi segugi.

Questa versione dovrà essere valutata insieme alle altre testimonianze e agli elementi raccolti dalle forze dell’ordine. Non è possibile, allo stato delle informazioni disponibili, considerare definitivamente accertata la dinamica descritta da una sola delle parti.

Sequestrate le armi e sospesa la licenza di caccia

Dopo la segnalazione dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo a Su Trambuccone.

I militari hanno identificato il cacciatore indicato come responsabile dell’uccisione e hanno proceduto al sequestro del fucile che sarebbe stato utilizzato contro Zeus e delle altre armi in possesso dell’uomo.

È stata inoltre disposta la sospensione della licenza di caccia, mentre il soggetto è stato segnalato alla Procura per diverse ipotesi di reato, ancora da dimostrare.

Il provvedimento rappresenta uno sviluppo concreto dell’indagine, ma non equivale a una condanna. Saranno gli accertamenti e le eventuali successive decisioni dell’autorità giudiziaria a stabilire le responsabilità penali.

Un altro elemento importante riguarda il corpo di Zeus, preso in carico dai servizi veterinari competenti per gli accertamenti autoptici disposti dall’autorità giudiziaria. Gli esami potranno contribuire a chiarire le cause della morte e fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Gli investigatori stanno verificando anche il racconto del proprietario, che sostiene di essere stato minacciato con il fucile dopo aver chiesto al cacciatore di allontanarsi dal terreno.

Il sequestro delle armi e la sospensione della licenza segnano un passaggio importante, ma l’inchiesta dovrà ancora chiarire diversi aspetti della vicenda.

La denuncia delle associazioni animaliste: «Vogliamo giustizia per Zeus»

Il caso non è rimasto confinato alla cronaca locale. La morte del cane ha provocato una forte reazione da parte delle organizzazioni impegnate nella tutela degli animali.

La Lida di Olbia, che gestisce il rifugio I Fratelli Minori, ha annunciato il proprio sostegno legale alla famiglia di Zeus e la volontà di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento giudiziario.

Il 14 ottobre, inoltre, la Lida e l’associazione Zampe che danno una mano hanno formalizzato una denuncia-querela alla Procura di Tempio Pausania, attraverso la propria legale.

L’iniziativa mira a chiedere ulteriori accertamenti sulle modalità dell’uccisione, sul presunto spostamento del corpo dell’animale e sulle minacce che il proprietario sostiene di aver ricevuto.

Le associazioni chiedono che vengano valutate le eventuali responsabilità penali e che siano esaminate anche le condizioni relative alla detenzione e all’utilizzo delle armi.

Le contestazioni formulate nella denuncia rappresentano le richieste delle parti che hanno promosso l’azione legale. Spetterà alla magistratura stabilire quali ipotesi siano sostenute dagli elementi raccolti e quali conseguenze possano derivarne.

La mobilitazione nasce dalla convinzione che episodi di questo genere debbano essere affrontati con rigore, soprattutto quando coinvolgono animali domestici e situazioni potenzialmente pericolose per le persone.

Per la famiglia, intanto, la questione è anche profondamente personale: Zeus non era soltanto un cane da guardia, ma un membro della casa, presente nella quotidianità e negli affetti dei suoi proprietari.

La morte di Zeus riapre il dibattito sulla caccia vicino alle abitazioni

La vicenda solleva interrogativi più ampi sul rapporto tra attività venatoria, proprietà private e sicurezza.

In Italia, l’esercizio della caccia è regolato da norme che stabiliscono condizioni, limiti e divieti. Il fatto che una persona possieda una licenza venatoria, tuttavia, non significa che possa agire senza rispettare le disposizioni applicabili o che qualsiasi comportamento sia automaticamente legittimo.

L’articolo 842 del Codice civile disciplina l’accesso dei cacciatori ai fondi altrui in determinate condizioni. La norma non costituisce un’autorizzazione generale a entrare ovunque né elimina gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge.

Anche l’utilizzo delle armi in prossimità delle abitazioni è soggetto a specifiche restrizioni. Per valutare la situazione di Olbia sarà quindi necessario ricostruire la posizione esatta dei luoghi, le distanze, le circostanze degli spari e ogni altro elemento rilevante.

La presenza di un cane che abbaia o manifesta un comportamento territoriale non permette, da sola, di stabilire se l’uso di un’arma fosse giustificato. Allo stesso tempo, la valutazione giuridica deve basarsi sui fatti accertati, non soltanto sulle reazioni emotive provocate da una vicenda tanto dolorosa.

Il caso Zeus mette in evidenza proprio questa necessità: chiarire se le regole siano state rispettate e accertare se la reazione attribuita al cacciatore fosse legittima o sproporzionata rispetto alla situazione concreta.

Le associazioni animaliste chiedono anche un ripensamento delle norme che disciplinano l’attività venatoria sui terreni privati. È una richiesta che si inserisce in un dibattito più ampio, nel quale si confrontano la gestione della fauna, le tradizioni venatorie, la tutela della proprietà e la protezione degli animali.

Quali sono i prossimi passaggi dell’indagine

Dopo la denuncia-querela del 14 ottobre, l’attenzione si concentra ora sugli accertamenti della Procura e delle forze dell’ordine.

Tra gli aspetti da chiarire figurano la dinamica precisa degli spari, le circostanze in cui Zeus sarebbe stato colpito, l’eventuale spostamento del corpo e le presunte minacce rivolte al proprietario.

Gli accertamenti veterinari potranno contribuire a ricostruire le lesioni riportate dal cane. Le dichiarazioni delle persone coinvolte e gli eventuali riscontri oggettivi saranno altrettanto importanti per stabilire come si siano svolti i fatti.

Le associazioni hanno annunciato che continueranno a sostenere la famiglia e a seguire il procedimento nelle sedi competenti. La richiesta è che ogni circostanza venga esaminata e che, qualora emergano responsabilità, siano applicate le conseguenze previste dalla legge.

Al momento non è possibile anticipare l’esito dell’indagine né affermare che tutte le contestazioni prospettate siano già state confermate. È però evidente che la vicenda ha assunto una dimensione giudiziaria e che gli sviluppi successivi saranno determinanti.

Zeus, una morte che chiede risposte

La storia di Zeus colpisce perché racconta la fine violenta di un animale giovane, nel luogo che avrebbe dovuto rappresentare il suo spazio quotidiano e sicuro.

Il dolore della famiglia si intreccia con una domanda che va oltre il singolo caso: come evitare che situazioni di conflitto tra persone, animali e attività venatoria degenerino in tragedie?

La risposta passa dalla prevenzione, dal rispetto delle regole, dalla corretta gestione delle armi e da indagini capaci di distinguere le testimonianze dalle responsabilità effettivamente dimostrate.

Per ora, la famiglia di Zeus e le associazioni chiedono che la morte del cane non venga archiviata come un episodio senza conseguenze. La denuncia depositata, i provvedimenti sulle armi e gli accertamenti in corso rappresentano i primi passaggi di un percorso che dovrà fare chiarezza.

Zeus non tornerà a casa. Ma la ricostruzione completa di quanto accaduto è fondamentale perché siano accertati i fatti e, se ne ricorrono i presupposti, perseguite le responsabilità. È questo l’obiettivo della battaglia legale annunciata dalle associazioni: ottenere risposte per la famiglia e impedire che una vicenda così grave venga dimenticata prima che la giustizia abbia fatto il proprio corso.

Le immagini seguenti sono riferimenti fotografici di repertorio, non generate con IA. Non tutte raffigurano Zeus: verifica didascalie, provenienza e diritti prima della pubblicazione.