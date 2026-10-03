Ballando con le Stelle 2026, debutto tra grandi nomi e nuove regole

🌐 Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci, Ornella Muti, Noemi Bocchi, Aurora Ramazzotti e le 13 coppie sono pronte a conquistare il sabato sera di Rai 1. La ventunesima edizione dello storico dance show debutta sabato 3 ottobre con un cast profondamente rinnovato, una nuova sede, una giuria in parte ridisegnata e un sistema di voto che introduce anche la partecipazione online attraverso RaiPlay.

Ballando con le Stelle 2026 riparte con un cast completamente rinnovato

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si presenta al pubblico con una promessa precisa: cambiare pelle senza rinunciare alla formula che ha trasformato la pista da ballo di Rai 1 in uno degli appuntamenti più riconoscibili della televisione italiana.

Milly Carlucci torna al timone dello show con 13 concorrenti, scelti tra mondi molto diversi: cinema, televisione, musica, sport, giornalismo e social. Un cast costruito per creare abbinamenti inediti e, soprattutto, per portare sulla pista personalità che non hanno necessariamente una formazione da ballerini.

Tra i nomi più attesi ci sono Ornella Muti, Monica Guerritore, Noemi Bocchi, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Massimo Ghini, insieme all’ex calciatore Alessandro Matri, al triplista Andy Diaz, alla giornalista Manuela Moreno, a Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Alberto Ravagnani.

Il debutto arriva dunque dopo settimane di prove, allenamenti e anticipazioni, con molte delle coppie già impegnate da tempo nella preparazione delle coreografie.

Ornella Muti è la grande sorpresa del cast

L’ingresso di Ornella Muti è stato uno degli ultimi tasselli della formazione definitiva.

L’attrice ha confermato personalmente la partecipazione attraverso un video realizzato insieme alla figlia Naike Rivelli, chiudendo così settimane di indiscrezioni e smentite. A 71 anni, Muti affronta per la prima volta la gara sulla pista di Ballando con le Stelle.

Il suo abbinamento è con Pasquale La Rocca, uno dei maestri più conosciuti del programma. La coppia porta nello show un incontro tra una protagonista storica del cinema italiano e uno dei professionisti più esperti del format.

La presenza di Muti aggiunge anche una componente generazionale importante: la nuova edizione mette infatti insieme concorrenti con percorsi e pubblici molto differenti.

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice: la coppia più osservata

Tra le partecipazioni che hanno alimentato maggiormente l’attenzione prima del debutto c’è quella di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti.

Bocchi affronterà la competizione insieme a Giovanni Pernice, maestro internazionale entrato nel cast del programma. La sua partecipazione è stata accompagnata da una crescente attenzione sui social, anche grazie ai video delle prove e alle battute condivise con Totti.

La stessa Bocchi ha raccontato di essere particolarmente agitata davanti alla nuova esperienza e ha spiegato di voler utilizzare il programma anche per raccontarsi direttamente al pubblico, dopo anni nei quali la sua notorietà è stata spesso legata alla relazione con l’ex capitano della Roma.

La presenza di Pernice aggiunge inoltre un elemento tecnico alla coppia. Il ballerino dovrà trasformare una concorrente senza esperienza professionistica nella danza in una performer capace di affrontare stili, coreografie e giudizi differenti.

Aurora Ramazzotti, la sfida sulla pista con Nikita Perotti

Un altro nome destinato a catalizzare l’attenzione è quello di Aurora Ramazzotti.

La conduttrice e personaggio televisivo, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha ammesso con ironia di non sentirsi particolarmente coordinata e di non considerarsi una ballerina. Proprio questa dichiarata inesperienza diventa uno degli elementi narrativi della sua partecipazione.

A guidarla sarà Nikita Perotti, reduce dalla vittoria nella precedente edizione insieme a Bianca Guaccero. Il giovane maestro affronta quindi una nuova stagione con una partner che dovrà imparare rapidamente tecnica, ritmo e interpretazione.

Il loro percorso sarà uno dei fili narrativi della stagione: capire quanto tempo servirà a Ramazzotti per trasformare l’imbarazzo iniziale in sicurezza sulla pista.

Tutte le 13 coppie di Ballando con le Stelle 2026

Il cast definitivo è composto da 13 coppie, ciascuna affidata a un maestro o a una maestra professionista.

Gli abbinamenti annunciati per la nuova stagione sono:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti

Monica Guerritore e Luca Urso

Anna Safroncik e Leonardo Lini

Massimo Ghini e Valentina Fiorini

Alessandro Matri e Giada Lini

Andy Diaz e Gioia Giovanatti

Manuela Moreno e Carlo Aloia

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Alberto Ravagnani e Erika Martinelli

Riccardo Rossi e Elisa Terrasi

Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

È una formazione che mette insieme profili molto diversi. Alcuni concorrenti arrivano dal mondo dello spettacolo e sono abituati a stare davanti alle telecamere; altri, come l’atleta Andy Diaz o il cantautore Eugenio Finardi, affrontano una dimensione completamente differente.

Proprio questa varietà è uno degli elementi su cui si costruisce la nuova stagione.

Eugenio Finardi e Massimo Ghini, due percorsi lontani dalla danza

Tra i concorrenti con maggiore storia professionale spiccano Eugenio Finardi e Massimo Ghini.

Finardi arriva sulla pista dopo una lunga carriera musicale. Per un cantautore e polistrumentista abituato a costruire la propria presenza attraverso la voce e gli strumenti, il ballo rappresenta un linguaggio completamente diverso.

Ghini, invece, porta nel programma l’esperienza maturata per decenni tra cinema, teatro e televisione. Non è però completamente estraneo al format: aveva già partecipato come ballerino per una notte nel 2011. Ora torna sulla pista con un impegno molto diverso, quello della gara vera e propria.

La sfida sarà quindi anche generazionale: capire come esperienza scenica, capacità interpretativa e preparazione fisica possano trasformarsi in un vantaggio quando la competizione richiede tecnica e precisione.

Andy Diaz porta lo sport sulla pista

Dal mondo dello sport arriva invece Andy Diaz, triplista della nazionale italiana.

Il suo ingresso completa un gruppo di concorrenti nel quale l’elemento atletico è rappresentato anche da Alessandro Matri. Per Diaz il passaggio dalla pedana alla pista significa lavorare su coordinazione e musicalità attraverso movimenti completamente differenti da quelli abituali nell’atletica.

Il suo maestro sarà Gioia Giovanatti, una delle nuove presenze nel gruppo dei professionisti.

È una delle tante coppie costruite proprio sulla distanza tra la professione del concorrente e il mondo della danza.

Cambia anche la giuria di Ballando con le Stelle

La trasformazione della stagione non riguarda soltanto i concorrenti.

La giuria vede infatti una composizione differente rispetto alle precedenti edizioni. Accanto alla presidente Carolyn Smith, confermata nel suo ruolo, restano Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Entrano invece Alberto Matano e Barbara D’Urso, in una modifica che cambia sensibilmente gli equilibri del tavolo dei giudici. La nuova configurazione arriva dopo gli addii di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

La presenza di Matano porta nello show il volto di un giornalista e conduttore televisivo già molto conosciuto dal pubblico Rai. D’Urso rappresenta invece un ritorno particolarmente significativo sul piccolo schermo, in un ruolo che la porta a confrontarsi direttamente con la dinamica del programma.

Non sarà soltanto una modifica estetica. Il giudizio della giuria è infatti una componente essenziale del meccanismo di Ballando, perché accompagna il pubblico nella lettura delle performance e contribuisce alla formazione della classifica.

La nuova sede e il voto online: cosa cambia nel 2026

Una delle novità più evidenti riguarda la nuova sede dello show.

La ventunesima edizione viene realizzata nello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, segnando un ulteriore elemento di rinnovamento dopo anni di permanenza nella precedente configurazione produttiva.

Cambia anche il rapporto con il pubblico.

Per la prima volta il voto online attraverso RaiPlay affianca quello espresso sui social. È un passaggio che amplia il coinvolgimento degli spettatori e porta il programma dentro una dimensione sempre più digitale.

La pista televisiva e quella social diventano quindi due parti dello stesso spettacolo: la performance viene giudicata in studio, ma può continuare a essere discussa, commentata e sostenuta dal pubblico attraverso gli strumenti digitali.

Milly Carlucci: una stagione che vuole cambiare pelle

Alla vigilia del debutto, Milly Carlucci ha descritto questa edizione come una stagione nella quale il programma ha scelto di rimescolare profondamente le proprie componenti.

Il concetto è quello di una trasformazione complessiva: nuovi concorrenti, nuovi maestri, una giuria modificata, una sede diversa e nuove modalità di partecipazione.

Non si tratta quindi soltanto di aggiungere qualche volto al cast. La nuova edizione prova a rinnovare diversi elementi contemporaneamente, mantenendo però intatta la struttura fondamentale: personaggi famosi che imparano a ballare sotto la guida di professionisti e si confrontano settimana dopo settimana.

Il risultato sarà visibile già dalla prima puntata.

Il sabato sera di Rai 1 riparte dalla pista da ballo

Con Ballando con le Stelle 2026 torna uno dei grandi appuntamenti televisivi dell’autunno.

Il debutto del 3 ottobre mette subito in campo un cast nel quale convivono cinema, musica, sport, televisione e social. Ornella Muti e Noemi Bocchi, insieme ad Aurora Ramazzotti, Monica Guerritore e agli altri protagonisti, rappresentano una generazione di concorrenti molto più eterogenea rispetto a quella di un tradizionale talent di danza.

La curiosità, a questo punto, non riguarda soltanto chi riuscirà a ottenere i punteggi più alti. La stagione sarà anche un banco di prova per capire come il programma reagirà alla propria trasformazione.

La formula resta riconoscibile, ma tutto ciò che la circonda cambia: studio, giuria, sistema di voto, maestri e protagonisti.

E sulla pista, come sempre, saranno le prime coreografie a raccontare davvero quanto queste nuove coppie siano riuscite a trasformare settimane di prove in uno spettacolo capace di conquistare il pubblico del sabato sera.