Giallo di Pietracatella, l’amica di Gianni Di Vita sentita per 4 ore

Ed è proprio per questo che la professoressa è stata nuovamente ascoltata.

Il rischio, in un caso che ha attirato una forte attenzione mediatica, è trasformare elementi ancora da verificare in certezze. La realtà investigativa è invece molto più prudente: testimonianze, relazioni personali, accertamenti scientifici e analisi dei reperti devono essere incrociati prima di poter arrivare a una conclusione.

Gli investigatori stanno approfondendo anche le relazioni personali e sentimentali che gravitavano intorno alla famiglia. È una delle piste investigative considerate, ma allo stato attuale non esiste una ricostruzione definitiva del movente .

Nel frattempo proseguono le analisi sui reperti raccolti nell’abitazione di Pietracatella e sui generi alimentari sequestrati. Una parte degli esami viene effettuata in Germania, dove i laboratori specializzati stanno cercando elementi utili per stabilire l’eventuale presenza della tossina nei materiali sottoposti a verifica.

Antonella e Sara morirono a poche ore di distanza l’una dall’altra dopo un rapido peggioramento delle loro condizioni. Anche Gianni Di Vita accusò un grave malore, mentre la figlia Alice è sopravvissuta.

L’obiettivo è verificare eventuali contraddizioni, chiarire passaggi rimasti poco definiti e soprattutto stabilire quali testimonianze siano compatibili tra loro.

Anche questo passaggio è significativo perché conferma il tentativo della Squadra Mobile di ricostruire nuovamente il contesto familiare e personale nel quale si è consumata la tragedia.

Nelle stesse ore gli investigatori hanno convocato anche alcuni familiari di Gianni Di Vita. Una cugina è stata ascoltata per diverse ore, mentre un’altra persona vicina alla famiglia era già stata sentita nei giorni precedenti.

La nuova tornata di audizioni dimostra che gli investigatori non stanno seguendo un’unica direzione, ma stanno cercando di verificare più ricostruzioni possibili , incrociando le informazioni raccolte.

Sono state ascoltate numerose persone: familiari, conoscenti, persone appartenenti all’ambiente scolastico e lavorativo e soggetti che, per ragioni diverse, avevano avuto contatti con la famiglia.

La morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, quindicenne, ha inizialmente avuto i contorni di una possibile intossicazione alimentare. Solo successivamente gli accertamenti hanno portato all’individuazione della ricina , sostanza altamente tossica che ha trasformato il caso in una complessa indagine per duplice omicidio.

Il rapporto sarebbe di lunga data e proprio la conoscenza approfondita dell’uomo e dell’ambiente familiare avrebbe reso la donna una possibile fonte di informazioni per ricostruire dinamiche, frequentazioni e circostanze precedenti alla tragedia.

L’amicizia tra la docente e Gianni Di Vita rappresenta uno degli elementi sui quali gli investigatori hanno chiesto chiarimenti nel corso delle precedenti audizioni.

La professoressa non è dunque una figura comparsa soltanto adesso nel fascicolo. Era già stata ascoltata a Ferragosto e successivamente, il 20 agosto, era stata coinvolta in un confronto con Gianni Di Vita.

È questo uno dei motivi per cui la Squadra Mobile ha deciso di ripartire da alcune delle persone già ascoltate.

Gli investigatori stanno infatti tornando sulle dichiarazioni di diverse persone già ascoltate, mettendo a confronto racconti, circostanze e rapporti personali. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, alcune versioni fornite dai testimoni presenterebbero elementi non perfettamente coincidenti .

Un elemento, però, va chiarito subito: la professoressa è stata ascoltata come persona informata sui fatti e non risulta indagata . La sua nuova convocazione non equivale quindi a un’accusa, ma segnala l’interesse degli investigatori per alcuni aspetti della vicenda che devono ancora essere chiariti.

La donna è stata convocata nuovamente in Questura nella mattinata di domenica. È arrivata intorno alle 8 e ha lasciato gli uffici circa quattro ore più tardi. Un’audizione lunga, arrivata a distanza di circa un mese dalle precedenti deposizioni e dal confronto avuto con lo stesso Di Vita.

🌐 Giallo di Pietracatella , la professoressa amica di Gianni Di Vita è stata nuovamente ascoltata in Questura per quasi quattro ore. Gli investigatori tornano sulle sue precedenti dichiarazioni mentre l’inchiesta sulla morte per ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara entra in una fase sempre più delicata.

Le versioni da mettere a confronto

La nuova audizione appare quindi soprattutto come un tassello di un lavoro più ampio.

Gli investigatori stanno cercando di capire quali dichiarazioni siano pienamente sovrapponibili e quali, invece, presentino discrepanze. Ogni elemento viene confrontato con gli altri: tempi, incontri, telefonate, rapporti personali, spostamenti e circostanze relative ai giorni che hanno preceduto e seguito la tragedia.

Il fatto che la professoressa sia stata richiamata a distanza di poche settimane dalle precedenti deposizioni può indicare la necessità di chiarire alcuni passaggi emersi nel frattempo.

Non è possibile sapere, al momento, quali siano state esattamente le domande rivolte alla donna né quali elementi specifici siano stati contestati o sottoposti alla sua attenzione. Gli investigatori mantengono infatti il massimo riserbo sui contenuti delle audizioni.

Il giallo di Pietracatella entra in una fase delicata

Dopo mesi di accertamenti, il caso di Pietracatella sembra quindi attraversare una fase particolarmente intensa.

Da una parte ci sono le nuove deposizioni e il riesame delle testimonianze. Dall’altra proseguono gli accertamenti scientifici sui reperti e sugli alimenti sequestrati nell’abitazione della famiglia.

Sono due percorsi destinati a incontrarsi.

La ricostruzione testimoniale dovrà essere confrontata con quella scientifica. Se un determinato racconto troverà riscontro nei dati oggettivi, potrà acquistare maggiore consistenza; al contrario, eventuali contraddizioni potrebbero spingere gli investigatori a nuove verifiche.

Per ora, dunque, la professoressa resta una persona informata sui fatti, non una persona accusata.

Il dato più importante delle ultime ore è un altro: la Squadra Mobile continua a tornare sulle persone già ascoltate, segno che gli investigatori stanno cercando di chiudere le zone d’ombra rimaste aperte.

E mentre le analisi sulla ricina proseguono, il giallo resta ancora senza una risposta definitiva. Chi ha avvelenato Antonella e Sara? In quale momento è entrata in gioco la tossina? E soprattutto, quale movente si nasconde dietro una tragedia che ha sconvolto Pietracatella?

Sono le domande alle quali la Procura di Larino e gli investigatori dovranno dare risposta. La nuova audizione della professoressa potrebbe contribuire a chiarire un altro tassello, ma al momento nessuna svolta definitiva può essere considerata acquisita.