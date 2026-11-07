8:11 am, 7 Novembre 26 calendario

Anche le mamme sono state bambine: la voce ritrovata di Sara Caruso

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Il silenzio dell’infanzia, le ferite emotive e la forza di ricominciare. Con Anche le mamme sono state bambine, pubblicato da Europa Edizioni, Sara Caruso propone una testimonianza personale sul rapporto tra passato e presente. Un libro che affronta il bisogno di essere ascoltati e la possibilità di trasformare la propria storia senza rimanerne prigionieri.

Quando il silenzio diventa una seconda pelle

Ci sono infanzie nelle quali imparare a tacere sembra l’unico modo per essere accettati.

Non necessariamente perché manchino le parole, ma perché esprimerle appare rischioso, inutile o doloroso.

È da questa condizione che prende forma Anche le mamme sono state bambine, il primo libro di Sara Caruso, imprenditrice residente a Udine.

L’opera, pubblicata da Europa Edizioni nella collana autobiografica Chronos, affronta il peso dei legami familiari, della memoria emotiva e delle esperienze che continuano a influenzare la vita adulta.

Il libro non cerca di trasformare il passato in un processo contro qualcuno.

Piuttosto, pone al centro una questione fondamentale: quanto delle nostre decisioni presenti nasce da esperienze che non abbiamo mai davvero elaborato?

How to Stop People Pleasing and Reclaim Your Life

Il passato non deve decidere il futuro

Il messaggio dell’autrice si sviluppa intorno alla necessità di interrompere il potere che i ricordi dolorosi possono esercitare sul presente.

La narrazione accompagna il lettore attraverso un percorso fatto di parole trattenute, bisogni ignorati e tentativi di trovare uno spazio personale.

La ricerca della propria voce diventa il cuore del racconto.

L’obiettivo non è cancellare ciò che è stato, ma riconoscere il significato delle esperienze senza permettere che definiscano ogni relazione futura.

In questa prospettiva, la scrittura assume una funzione espressiva e di ricostruzione personale.

Non viene presentata come soluzione universale alla sofferenza, ma come uno degli strumenti attraverso cui una persona può organizzare ricordi, emozioni e pensieri.

Close-up little girl walks with mother

Essere madri significa anche ricordare di essere state figlie

Il titolo racchiude una riflessione particolarmente significativa.

Nella vita quotidiana, la maternità viene spesso raccontata attraverso responsabilità, sacrifici e capacità di protezione.

Molto meno spazio viene dedicato alla storia personale delle donne che diventano madri.

Eppure ogni madre porta con un’infanzia, aspettative, timori, desideri e relazioni che hanno contribuito a formarla.

Sara Caruso propone di osservare proprio questa continuità tra generazioni.

Riconoscere la propria vulnerabilità non significa sottrarsi alle responsabilità familiari, ma comprendere meglio le emozioni che accompagnano la crescita e i rapporti affettivi.

Woman looking at family photo album with her family.

Dalla vita imprenditoriale alla pagina autobiografica

L’autrice ha costruito negli anni un percorso professionale nel mondo dell’impresa, affiancando lavoro, maternità e ricerca personale.

La sua esperienza letteraria nasce da un’esigenza intima, non da un precedente progetto di carriera nella narrativa.

Pubblicato nel 2026, il volume propone una testimonianza destinata soprattutto a chi abbia sperimentato il peso dell’invisibilità emotiva.

What Foods Cause Belly Fat and Bloating? | Expert UK Guide

Il suo messaggio più interessante sta nel rifiuto di considerare la sofferenza come un destino inevitabile.

Raccontarsi può diventare un modo per riprendere possesso della propria esistenza, imparando a distinguere ciò che è accaduto da ciò che si può ancora scegliere di diventare.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

7 Novembre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:12 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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