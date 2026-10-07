7 ottobre news – MetroZibaldone

Black Sea, droni contro due navi: equipaggio disperso

🌐 La guerra in Ucraina si allarga nel Mar Nero: due navi mercantili sono state colpite da droni nelle acque economiche della Bulgaria, Paese membro della NATO, con una nave affondata e l’equipaggio ancora disperso. La giornata del 6 ottobre è stata segnata anche dalle proteste studentesche in Francia, dal Nobel per la Fisica a Francis Halzen, dalla nuova escalation in Medio Oriente e dal conto alla rovescia per l’addio di Lionel Messi all’Argentina. In Italia, il caso FIGC arriva a una svolta con Giovanni Malagò nominato commissario e nuove elezioni fissate per dicembre.

Aggiornamento: ore 00:07 del 7 ottobre 2026. Sono inclusi esclusivamente gli sviluppi maturati nella giornata del 6 ottobre e quelli disponibili entro l’orario indicato

Mar Nero, droni contro due navi mercantili al largo della Bulgaria

La notizia internazionale più rilevante del 6 ottobre arriva dal Mar Nero. Due navi mercantili sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria, a circa 110-120 chilometri dalla costa, in un episodio che porta direttamente la guerra russo-ucraina dentro le acque di un Paese della NATO. Una delle due imbarcazioni è affondata, mentre l’altra ha preso fuoco. Al momento della chiusura di questa edizione, le autorità bulgare stavano ancora cercando l’equipaggio della nave affondata.

L’attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino. Le due navi coinvolte erano la Alfa Watan, battente bandiera togolese, e la Able, registrata a Palau. La prima è affondata dopo essere stata colpita; sulla seconda è divampato un incendio e l’equipaggio è stato evacuato. I soccorritori hanno portato a terra a Varna i marinai della Able, alcuni dei quali feriti.

Il primo ministro bulgaro Rumen Radev ha definito l’accaduto una grave violazione del diritto internazionale e ha sottolineato il rischio che il conflitto continui ad ampliare il proprio raggio geografico. Non è stato possibile attribuire immediatamente l’attacco con certezza, anche se una prima valutazione di sicurezza ha indicato la possibile responsabilità russa. Mosca non aveva fornito una risposta ufficiale al momento dell’aggiornamento.

La guerra arriva sulle rotte commerciali

L’episodio assume particolare rilievo perché il Mar Nero rappresenta una delle principali arterie per il trasporto di cereali, energia e altre merci tra Europa orientale, Turchia e Mediterraneo. L’attacco a navi civili introduce un ulteriore elemento di rischio per la navigazione commerciale e per le assicurazioni marittime.

Nella stessa giornata un’altra nave mercantile è stata colpita nel Mar Nero al largo della costa ucraina: secondo le informazioni disponibili, l’attacco ha provocato almeno un morto e diversi feriti. Il quadro complessivo mostra quindi una crescente pressione sulle rotte civili, mentre la guerra continua a utilizzare droni sempre più lontano dalle linee del fronte.

Ucraina, notte di droni e attacchi russi

La stessa notte tra il 5 e il 6 ottobre la Russia ha lanciato 137 droni contro l’Ucraina. Le forze ucraine hanno dichiarato di averne abbattuti o neutralizzati 114, mentre sono stati registrati impatti in 17 località e caduta di detriti in altre quattro. Tra le aree interessate ci sono state Zaporizhzhia, Kharkiv, Kiev e Odessa.

A Zaporizhzhia è stato colpito un ponte sul Dnipro e cinque persone sono rimaste ferite, tra loro anche due operatori della Croce Rossa. A Kharkiv il bilancio di un precedente attacco con bombe guidate nel distretto di Slobidsky era salito a sei morti e 59 feriti. Le operazioni contro le infrastrutture energetiche e logistiche ucraine si inseriscono nella preparazione della stagione invernale, quando la sicurezza della rete elettrica torna a essere uno dei principali obiettivi strategici.

Contemporaneamente l’Ucraina ha intensificato le proprie operazioni a lungo raggio contro obiettivi russi. Mosca ha riferito di aver intercettato centinaia di droni diretti verso la regione della capitale e altre aree del Paese; secondo le autorità regionali, l’attacco ha provocato vittime e danni e ha interessato anche infrastrutture legate allo stoccaggio dei carburanti.

Francia, oltre 250mila in piazza per la protesta degli studenti

La Francia ha vissuto il più grande giorno di mobilitazione dall’inizio dell’ondata di proteste nelle scuole. Oltre 250mila persone sono scese in piazza in numerose città per chiedere maggiori risorse per l’istruzione, più insegnanti, strutture scolastiche adeguate e una riduzione del sovraffollamento delle classi. Alla mobilitazione hanno partecipato studenti, docenti, genitori e organizzazioni sindacali.

A Parigi, Lione, Marsiglia e in altri centri si sono verificati momenti di forte tensione. La polizia ha utilizzato lacrimogeni e altri strumenti antisommossa per disperdere alcuni gruppi di manifestanti. Il bilancio della giornata comprende centinaia di arresti e numerosi feriti tra manifestanti e forze dell’ordine. Dall’inizio della mobilitazione, a metà settembre, sono state arrestate migliaia di persone.

La protesta nasce da problemi concreti del sistema scolastico francese: carenza di docenti, edifici deteriorati, classi troppo numerose e condizioni di lavoro considerate insufficienti. Il movimento si è però trasformato rapidamente in un più ampio segnale di malcontento sociale, mentre il governo deve affrontare contemporaneamente la questione dei conti pubblici e una situazione politica particolarmente delicata.

Medio Oriente, colpiti due aeroporti sauditi

La crisi in Medio Oriente continua a coinvolgere direttamente infrastrutture civili e trasporti. Due aeroporti dell’Arabia Saudita, quelli di Jazan e Najran, sono stati colpiti durante una nuova fase di combattimenti con i ribelli Houthi dello Yemen.

Le autorità saudite hanno riferito di tre persone ferite. Gli Houthi hanno rivendicato una serie di attacchi con droni e missili contro obiettivi sauditi, mentre le forze della coalizione hanno intensificato le operazioni contro le infrastrutture militari del gruppo nello Yemen.

L’escalation interessa una zona particolarmente sensibile per il commercio internazionale: il Bab el-Mandeb, passaggio strategico tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Il conflitto sta aumentando i rischi per le rotte marittime e contribuisce alla pressione sui prezzi dell’energia, già sostenuti dall’interruzione di parte delle forniture regionali.

La situazione resta collegata al più ampio confronto regionale con Iran e Israele. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche e aeroportuali saudite hanno infatti un valore che va oltre il singolo episodio militare e coinvolgono direttamente la sicurezza dei trasporti e delle forniture internazionali.

Nobel per la Fisica 2026 a Francis Halzen

Il Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen, fisico belga-americano di 82 anni, per il contributo decisivo alla realizzazione dell’osservatorio IceCube e alla scoperta dei neutrini astrofisici ad alta energia.

Halzen è stato premiato per un lavoro che ha trasformato i neutrini in uno strumento per osservare l’universo. Queste particelle, quasi prive di massa e capaci di attraversare enormi quantità di materia, possono arrivare sulla Terra da fenomeni cosmici estremamente energetici, fornendo informazioni su sorgenti che non possono essere studiate soltanto attraverso la luce.

IceCube, il telescopio sotto il ghiaccio antartico

L’osservatorio IceCube è installato sotto il ghiaccio del Polo Sud e utilizza migliaia di sensori distribuiti in circa un chilometro cubo di ghiaccio. I rivelatori intercettano le tracce prodotte dall’interazione dei neutrini con la materia.

Il progetto è diventato operativo nel 2011 e ha permesso di identificare neutrini di altissima energia provenienti sia dalla Via Lattea sia da regioni esterne alla nostra galassia. Il riconoscimento a Halzen rappresenta quindi anche un premio alla nascita di una nuova forma di astronomia, basata non soltanto sulla radiazione elettromagnetica ma anche sulle particelle

Calcio, Messi prepara l’ultimo ballo con l’Argentina

Il 6 ottobre è anche il giorno dell’attesa per l’ultima partita di Lionel Messi con la nazionale argentina. Il fuoriclasse è atteso al Monumental di Buenos Aires per l’amichevole contro il Benin, fissata alle 20 locali, l’una di notte in Italia.

Al momento della chiusura di questa edizione, la partita non era ancora iniziata in Italia: il calcio d’inizio è previsto all’1:00 del 7 ottobre. Per questo MetroZibaldone non anticipa il risultato né gli eventi della gara, che appartengono alla giornata successiva rispetto all’orario di aggiornamento.

Messi arriva all’appuntamento con 207 presenze e 125 gol con l’Argentina, dopo una carriera internazionale iniziata nel 2005 e culminata con la vittoria della Coppa del Mondo nel 2022 e i successi in Copa América. La partita è stata organizzata come celebrazione della sua esperienza con la Selección e il Monumental è stato preparato per una serata dedicata al numero 10.

Italia

Carburanti, finisce lo sconto sulle accise

Dal 6 ottobre è entrata nella fase decisiva la questione dello sconto sulle accise dei carburanti. Il precedente intervento fiscale era arrivato alla scadenza, mentre il governo ha lasciato aperta la possibilità di utilizzare il meccanismo delle accise mobili per attenuare gli effetti dei rialzi internazionali del petrolio.

Il tema assume particolare rilievo perché il Brent si è mantenuto intorno ai 100 dollari al barile e il prezzo del gasolio continua a rappresentare un problema per famiglie, autotrasporto e imprese. Il governo ha indicato la necessità di intervenire contro eventuali effetti speculativi e di valutare le risorse disponibili per nuovi interventi.

Roma, esplode un ordigno davanti a un palazzo

A Roma è esploso un ordigno davanti a un edificio nella zona di San Basilio. L’episodio rappresenta il terzo attentato con esplosivo registrato in pochi giorni nella capitale e si inserisce in una sequenza di intimidazioni che ha fatto scattare l’attenzione delle forze investigative.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha avuto un confronto con il prefetto mentre gli investigatori lavorano per individuare responsabilità e collegamenti tra i diversi episodi.

Maxi inchiesta sullo sfruttamento delle badanti

Una vasta operazione contro lo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori impegnati nell’assistenza domestica ha portato a 95 perquisizioni e 29 arresti. L’indagine ha ricostruito un sistema nel quale le condizioni di lavoro e di permanenza delle persone coinvolte sarebbero state fortemente penalizzanti.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, a Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un’impalcatura. La tragedia ha riacceso l’allarme delle organizzazioni sindacali sulla frequenza degli incidenti nei cantieri.

La Consulta interviene sulla tutela del coniuge incapace

La Corte costituzionale ha dichiarato non punibile, in determinate condizioni, la condotta di chi circuisce un coniuge incapace, giudicando la disciplina esistente non più adeguata all’equilibrio tra tutela della famiglia e diritti individuali. La decisione apre un nuovo passaggio nel confronto sulla protezione delle persone vulnerabili e sulla disciplina penale dei rapporti patrimoniali all’interno della famiglia.

Mondo

Venezuela, continua l’emergenza dopo i terremoti

Restano elevate le conseguenze della sequenza sismica che ha colpito il Venezuela nei giorni precedenti. Le operazioni di soccorso proseguono mentre le autorità valutano i danni alle abitazioni e alle infrastrutture e cercano di assistere le comunità rimaste senza servizi essenziali.

Regno Unito, muore Jeffrey Archer

Il 6 ottobre è morto a 86 anni Jeffrey Archer, scrittore britannico e già esponente politico conservatore. Autore di bestseller internazionali come Kane and Abel, Archer aveva venduto oltre 300 milioni di copie nel corso di una carriera durata circa mezzo secolo. La sua morte è arrivata alla vigilia dell’uscita del suo ultimo romanzo, Adam and Eve.

La sua biografia ha attraversato letteratura e politica. Entrato nella Camera dei Lord nel 1992, Archer era stato successivamente coinvolto in un procedimento per falsa testimonianza legato a una precedente vicenda giudiziaria e aveva scontato una pena detentiva. Negli ultimi decenni aveva però continuato a pubblicare con grande successo internazionale.

Economia

I mercati finanziari hanno vissuto una seduta positiva il 6 ottobre, con Wall Street ai nuovi record. L’S&P 500 ha guadagnato circa lo 0,6%, il Nasdaq lo 0,45% e il Dow Jones lo 0,5%. In Europa lo STOXX 600 è salito di circa mezzo punto percentuale.

A sostenere i mercati è stato soprattutto il temporaneo allentamento della pressione sul petrolio. Il Brent si è mantenuto comunque sopra i 100 dollari al barile, con quotazioni intorno ai 100,6 dollari, mentre il WTI si è collocato poco sotto i 90 dollari. La prospettiva di un rilascio coordinato delle riserve strategiche del G7 ha contribuito a frenare l’impennata delle quotazioni.

A Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso a 51.261,40 punti, con un progresso dello 0,87% rispetto alla seduta precedente. Il listino italiano ha quindi seguito il recupero generale dei mercati azionari, mentre gli investitori hanno continuato a monitorare soprattutto petrolio, obbligazioni e andamento della politica economica francese.

Nel comparto delle costruzioni italiano, il PMI di settembre è salito a 46,5 punti dai 41,7 di agosto, pur restando sotto quota 50, soglia che separa espansione e contrazione. Il dato indica quindi un rallentamento della fase negativa, ma non ancora un ritorno alla crescita del settore.

Scienza, tecnologia e società

La giornata registra anche un dato sociale rilevante per l’Italia: sono oltre 12 milioni gli adulti che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti o amici. Di questi, circa 4,4 milioni rientrano nella fascia di chi fornisce un livello particolarmente intenso di assistenza. Il fenomeno dei caregiver familiari continua a rappresentare una componente significativa del sistema di welfare italiano.

Sul fronte tecnologico, l’attenzione internazionale resta concentrata anche sui rischi dell’intelligenza artificiale, mentre i mercati continuano a valutare le prospettive degli investimenti legati all’AI. La corsa dei grandi gruppi tecnologici resta uno dei principali fattori alla base dei record raggiunti dai listini statunitensi nella seduta del 6 ottobre.

Ultima notizia significativa: svolta nella crisi FIGC

La giornata italiana si chiude con la soluzione della crisi istituzionale della Federcalcio. Il CONI ha approvato all’unanimità il commissariamento della FIGC affidando l’incarico a Giovanni Malagò, che resta così alla guida della Federazione con il nuovo ruolo di commissario straordinario.

L’accordo raggiunto nella giornata evita il commissariamento esterno che avrebbe potuto aprire un ulteriore scontro istituzionale. Malagò, eletto presidente della FIGC ma al centro della contestazione relativa al mancato tesseramento, accompagnerà la Federazione verso nuove elezioni. Il voto è stato fissato per il 14 dicembre 2026.

La decisione è stata approvata prima dalla Giunta nazionale del CONI e successivamente dal Consiglio nazionale. La soluzione prevede inoltre il superamento della fase di conflitto tra gli organismi dello sport italiano e il ripristino della piena operatività della FIGC in vista del nuovo appuntamento elettorale. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha ribadito nel corso della giornata la necessità di rispettare le regole e l’autonomia dell’ordinamento sportivo.