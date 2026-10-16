16 ottobre – MetroLunario del giorno – cibo, storia e libertà

🌐 Il MetroLunario del giorno del 16 ottobre 2026 racconta Santa Edvige, la Giornata mondiale dell’alimentazione, la nascita della Disney, l’elezione di Giovanni Paolo II, il gesto simbolico di Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico, il Nobel per la Letteratura a Yasunari Kawabata e i compleanni di Oscar Wilde, Angela Lansbury, Flea e Naomi Osaka. Nel cielo, il Sole resta in Bilancia mentre la Luna passa dal Sagittario al Capricorno: una giornata simbolicamente sospesa tra libertà, responsabilità e voglia di costruire qualcosa che duri.

Il 16 ottobre, quando il calendario mette tutti a tavola

Ci sono date che sembrano avere un tema preciso.

Il 16 ottobre ne ha almeno tre: nutrire, costruire, lasciare un segno.

Non è un caso che proprio in questa giornata si celebri la Giornata mondiale dell’alimentazione, istituita per ricordare la fondazione della FAO nel 1945.

Ma il calendario non si ferma al cibo.

Il 16 ottobre 1923 nasce quella che sarebbe diventata la Disney.

Nel 1968, alle Olimpiadi di Città del Messico, Tommie Smith e John Carlos trasformano un podio sportivo in un luogo di protesta contro la discriminazione razziale.

Nel 1978, dal Vaticano arriva l’annuncio dell’elezione di Karol Wojtyła al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II.

E nel 1968 il Giappone festeggia anche il primo Nobel per la Letteratura assegnato a Yasunari Kawabata.

Poi ci sono i compleanni.

Oscar Wilde, nato nel 1854.

Angela Lansbury, nel 1925.

Flea, nel 1962.

Naomi Osaka, nel 1997.

È una giornata nella quale convivono letteratura, religione, geopolitica, sport, spettacolo e alimentazione.

Praticamente un giornale intero condensato in ventiquattr’ore.

E c’è una curiosa parola comune a molte delle storie di oggi:

impatto.

Un gesto può avere un impatto.

Un libro può avere un impatto.

Un’organizzazione internazionale può avere un impatto.

Un’azienda nata da due fratelli può avere un impatto planetario.

E persino ciò che mettiamo ogni giorno nel piatto può raccontare qualcosa del futuro del mondo.

Santo del Giorno: Santa Edvige

Il 16 ottobre la Chiesa cattolica celebra Santa Edvige, duchessa di Polonia e religiosa.

Edvige nacque alla fine del XII secolo in una famiglia nobile bavarese e sposò Enrico il Barbuto, futuro duca della Slesia. Ebbe sei figli e visse in un contesto nel quale ricchezza, potere e responsabilità sociale erano strettamente intrecciati.

Ma la sua figura viene ricordata soprattutto per l’attenzione verso poveri, malati e persone in difficoltà.

Secondo la tradizione raccontata da Vatican News, Edvige fece costruire strutture di accoglienza e sostenne concretamente le persone più fragili del territorio.

La sua storia contiene quindi una contraddizione interessante.

Era una duchessa, ma la sua memoria religiosa è legata alla vicinanza agli ultimi.

Dopo la morte del marito, Edvige si ritirò nel monastero cistercense di Trzebnica, dove visse da religiosa.

Morì nel 1243.

La sua devozione si diffuse rapidamente nell’Europa centrale e divenne particolarmente importante in Slesia e Polonia.

La figura di Santa Edvige è dunque legata a un’idea molto concreta di nobiltà.

Non soltanto il titolo.

Non soltanto il patrimonio.

Ma la responsabilità verso chi ha meno.

E qui il 16 ottobre comincia già a suggerire il proprio tema: il valore delle risorse dipende anche da come vengono utilizzate.

Un concetto che, qualche secolo dopo, ritroveremo parlando di agricoltura, alimentazione e futuro del pianeta.

Accadde Oggi: nasce la Disney

Il 16 ottobre 1923, a Los Angeles, Walt Disney e Roy O. Disney fondarono lo studio che sarebbe diventato la base dell’impero Disney.

All’inizio non c’era nessun castello cinematografico.

Non c’erano parchi a tema.

Non c’erano piattaforme streaming.

C’erano due fratelli e uno studio di animazione.

La società nacque come Disney Brothers Cartoon Studio e avrebbe poi cambiato nome e struttura nel corso degli anni. Disney indica il 16 ottobre 1923 come la data di fondazione dello studio da parte di Walt e Roy.

Il primo periodo fu dedicato soprattutto ai cortometraggi animati.

Poi arrivarono personaggi destinati a diventare parte della cultura popolare mondiale.

Topolino.

Paperino.

Pippo.

E successivamente i grandi lungometraggi animati.

La cosa più interessante, guardando oggi quella data, è la sproporzione tra l’inizio e il risultato.

Nel 1923 si trattava di un’attività relativamente piccola.

Un secolo dopo, il nome Disney è associato a cinema, televisione, animazione, parchi a tema, musica, merchandising e intrattenimento digitale.

Ma non bisogna raccontare questa storia come se il successo fosse già scritto.

Non lo era.

La storia imprenditoriale è fatta di fallimenti, cambiamenti di strategia, innovazioni e rischi.

Il 16 ottobre ricorda quindi soprattutto l’inizio.

Perché ogni grande marchio, prima di diventare gigantesco, è stato qualcosa di molto più piccolo.

16 ottobre 1968: il podio che diventò una dichiarazione

Il 16 ottobre 1968, alle Olimpiadi di Città del Messico, si disputò la finale dei 200 metri maschili.

Vinse l’americano Tommie Smith.

La medaglia di bronzo andò al connazionale John Carlos.

L’australiano Peter Norman conquistò l’argento.

Poi arrivò il momento della premiazione.

Quando iniziò l’inno statunitense, Smith e Carlos abbassarono il capo e alzarono un pugno guantato di nero.

Il gesto era collegato alla protesta contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti e al movimento per i diritti degli afroamericani. Entrambi erano coinvolti nell’Olympic Project for Human Rights.

Norman, sul podio insieme a loro, indossava un distintivo dell’organizzazione in segno di solidarietà.

La fotografia fece il giro del mondo.

Smith e Carlos furono sottoposti a fortissime pressioni e vennero allontanati dalla squadra olimpica statunitense.

Il significato politico del gesto è stato interpretato e discusso in modi diversi nel corso degli anni, ma il fatto storico è incontestabile: quel podio divenne una delle immagini più riconoscibili della relazione tra sport e protesta civile nel Novecento.

Ed è interessante ricordare che il gesto durò pochissimi secondi.

La sua fotografia, invece, è rimasta per decenni.

Una delle grandi lezioni della comunicazione contemporanea era già lì, su quel podio:

un’immagine può durare molto più del momento che l’ha generata.

1978: Karol Wojtyła diventa Giovanni Paolo II

Il 16 ottobre 1978 il Conclave riunito in Vaticano elesse il cardinale polacco Karol Józef Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, come nuovo papa.

Scelse il nome di Giovanni Paolo II.

Il Vaticano lo indica come il 264º Papa della Chiesa cattolica.

La sua elezione ebbe un significato storico particolare: Wojtyła proveniva dalla Polonia ed era il primo pontefice non italiano dopo diversi secoli.

L’annuncio dell’elezione arrivò nella serata del 16 ottobre.

Il pontificato sarebbe iniziato ufficialmente pochi giorni più tardi, il 22 ottobre 1978.

Per la storia europea il momento assume un significato ancora più ampio perché Wojtyła proveniva da un Paese allora inserito nel blocco comunista dell’Europa orientale.

Durante il suo lungo pontificato avrebbe compiuto numerosi viaggi internazionali, incontrato leader politici e religiosi e assunto una presenza molto rilevante nella vita pubblica internazionale.

Senza anticipare quello che sarebbe accaduto negli anni successivi, basta la fotografia del 16 ottobre 1978 per comprendere la portata della sorpresa.

Un cardinale polacco entra nella Cappella Sistina.

Poco dopo, il mondo conosce il nome del nuovo Papa.

Giovanni Paolo II.

E il calendario cambia pagina.

Giornata mondiale dell’alimentazione: il tema del 2026

Il 16 ottobre è soprattutto la Giornata mondiale dell’alimentazione.

La data ricorda la fondazione della FAO, avvenuta il 16 ottobre 1945 a Québec City, in Canada. La Costituzione dell’organizzazione fu firmata da rappresentanti di numerosi Paesi nel contesto della costruzione del nuovo sistema internazionale del dopoguerra.

La prima cosa da ricordare è che la Giornata mondiale dell’alimentazione non riguarda soltanto la fame.

Parla anche di sicurezza alimentare, nutrizione, agricoltura, sostenibilità e accesso a cibo sufficiente e sicuro.

Per il 2026, la FAO ha scelto il tema:

“Innovate today. Nourish tomorrow.”

In italiano: “Innovare oggi. Nutrire domani.”

L’idea è mettere insieme innovazione e conoscenze tradizionali.

Tecnologie agricole più efficienti.

Nuove soluzioni per la gestione delle risorse.

Sistemi alimentari più resilienti.

Ma anche conoscenze sviluppate dalle comunità agricole nel corso delle generazioni.

La sfida è enorme.

Il cibo non arriva magicamente sugli scaffali dei supermercati.

Dietro una pagnotta, una mela, un piatto di pasta o una tazza di caffè ci sono agricoltori, acqua, suolo, energia, trasporti, trasformazione, distribuzione e lavoro umano.

Il 16 ottobre ci invita quindi a guardare il piatto con occhi leggermente diversi.

Non significa smettere di mangiare.

Anzi.

Significa capire quanto sia complesso riuscire a nutrire miliardi di persone.

E nel 2026 la FAO pone proprio l’innovazione al centro della riflessione sul futuro dei sistemi agroalimentari.

È un tema molto concreto.

Perché il futuro dell’alimentazione non si decide soltanto nei laboratori.

Si decide anche nei campi.

La FAO e Roma: una coincidenza tutta italiana

C’è poi un dettaglio che rende il 16 ottobre particolarmente interessante per chi vive in Italia.

La FAO ha sede a Roma.

L’organizzazione nacque in Canada nel 1945, ebbe inizialmente sede a Washington e nel 1951 trasferì il proprio quartier generale nella capitale italiana.

Il Palazzo della FAO si trova vicino alle Terme di Caracalla.

Ogni anno, dunque, una delle principali giornate internazionali dedicate all’alimentazione ha il suo cuore istituzionale proprio a Roma.

Nel 2026 la cerimonia globale della Giornata mondiale dell’alimentazione è prevista presso la sede FAO di Roma il 16 ottobre alle 10:00 CEST, con interventi istituzionali e iniziative dedicate al tema dell’innovazione nei sistemi agroalimentari.

Una piccola curiosità geografica che il calendario non poteva lasciarsi scappare.

Il mondo parla di cibo.

E Roma, per un giorno, diventa ancora una volta una delle sue capitali istituzionali.

Cina, 1964: la prima esplosione nucleare

Il 16 ottobre 1964 la Repubblica Popolare Cinese effettuò il suo primo test nucleare nel sito di Lop Nur.

La Cina divenne così la quinta potenza nucleare dopo Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia.

L’evento si inseriva nel contesto della Guerra fredda, caratterizzato dalla competizione strategica e militare tra grandi potenze.

Non fu soltanto una questione tecnologica.

Possedere armi nucleari significava modificare gli equilibri internazionali.

La Cina aveva quindi raggiunto una capacità che avrebbe avuto conseguenze sulla propria posizione strategica e sui rapporti con le altre potenze.

È uno degli episodi del 16 ottobre che ricordano quanto il Novecento fosse attraversato da una domanda inquietante:

come mantenere l’equilibrio quando le armi possono distruggere intere città?

È una domanda storica, ma anche una delle questioni centrali della politica internazionale della seconda metà del XX secolo.

Nati in questo giorno: Oscar Wilde

Il 16 ottobre 1854 nasceva a Dublino Oscar Wilde.

Poeta, scrittore, drammaturgo e protagonista della cultura letteraria dell’età vittoriana, Wilde è diventato famoso per il suo stile brillante e per opere come “Il ritratto di Dorian Gray”, “L’importanza di chiamarsi Ernesto” e “Il fantasma di Canterville”.

La sua scrittura è ancora oggi riconoscibile per l’uso dell’ironia, del paradosso e della battuta.

Wilde appartiene a quella categoria di autori che sembrano essere nati con un talento particolare per trasformare una frase in una piccola esplosione.

La sua vita fu però segnata anche dal processo per la sua omosessualità e dalla condanna per “gross indecency” nell’Inghilterra vittoriana.

Il caso ebbe conseguenze devastanti sulla sua vita personale e professionale.

Morì a Parigi nel 1900, a soli 46 anni.

Il 16 ottobre lo ricorda soprattutto per la sua produzione letteraria, ma la sua biografia racconta anche una società nella quale l’orientamento sessuale poteva diventare oggetto di persecuzione penale.

Una ragione in più per rileggere Wilde non soltanto come autore di battute memorabili, ma come figura storica inserita nel complesso mondo sociale dell’Ottocento.

Angela Lansbury, Flea e Naomi Osaka

Il 16 ottobre regala anche altri compleanni molto diversi tra loro.

Angela Lansbury, nata nel 1925, è stata una delle grandi attrici del cinema, del teatro e della televisione. Il pubblico internazionale la ricorda in particolare come Jessica Fletcher nella serie Murder, She Wrote.

Suzanne Somers, nata nel 1946, è stata attrice, imprenditrice e autrice.

Nel 1962 nasceva Michael Peter Balzary, conosciuto come Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers.

E nel 1997 nasceva Naomi Osaka, tennista giapponese che avrebbe conquistato quattro titoli del Grande Slam in singolare.

Il bello del calendario è proprio questo.

Nello stesso giorno possono nascere una scrittrice irlandese dell’Ottocento, una star della televisione americana, un musicista rock e una campionessa del tennis.

Quattro mondi diversi.

Una sola data.

Yasunari Kawabata: il Nobel della letteratura giapponese

Il 16 ottobre 1968 venne annunciato anche un importante riconoscimento letterario.

Il Nobel per la Letteratura fu assegnato a Yasunari Kawabata, scrittore giapponese nato a Osaka nel 1899.

La motivazione ufficiale parlava della sua capacità narrativa e della sensibilità con cui esprimeva l’essenza della cultura giapponese.

Kawabata era già una figura centrale della letteratura giapponese.

Tra le sue opere più conosciute ci sono “Neve di primavera”, “Paese delle nevi” e “Mille gru”.

La sua prosa è spesso associata a una particolare attenzione per la natura, la bellezza, il silenzio e la dimensione interiore.

Durante la sua Nobel Lecture, intitolata “Japan, the Beautiful and Myself”, Kawabata parlò anche del rapporto tra cultura giapponese, Zen, poesia e sensibilità estetica.

Il riconoscimento del 1968 contribuì a portare la letteratura giapponese ancora più al centro dell’attenzione internazionale.

E qui torna una delle parole del 16 ottobre:

lasciare un segno.

A volte con un pugno alzato.

A volte con un romanzo.

A volte con un personaggio televisivo.

A volte con un’idea.

Il cielo del 16 ottobre 2026

Il 16 ottobre 2026 il Sole si trova in Bilancia, intorno ai 22 gradi.

La Luna è in Sagittario all’inizio della giornata e passa successivamente in Capricorno, intorno alla metà della giornata UTC. È una Luna crescente, con circa il 33% della superficie illuminata all’inizio della giornata.

Mercurio e Venere sono in Scorpione.

Marte e Giove si trovano in Leone.

Saturno è retrogrado in Ariete, così come Urano in Gemelli, Nettuno in Ariete e Plutone in Acquario secondo l’epemeride astrologica utilizzata.

Dal punto di vista scientifico si tratta semplicemente di posizioni apparenti degli astri.

Nella tradizione astrologica, invece, questi elementi vengono utilizzati come simboli.

Il passaggio della Luna dal Sagittario al Capricorno crea quindi una giornata simbolicamente interessante.

Il Sagittario richiama esplorazione, libertà e apertura.

Il Capricorno richiama invece responsabilità, disciplina, struttura e costruzione nel tempo.

E curiosamente il calendario sembra adattarsi bene a questo passaggio.

Disney parte da un piccolo studio e costruisce un impero.

La FAO nasce per affrontare un problema globale e costruisce strumenti di cooperazione.

Wilde trasforma la scrittura in una forma di provocazione culturale.

Smith e Carlos trasformano un momento sportivo in una dichiarazione pubblica.

Kawabata costruisce attraverso la letteratura un ponte tra cultura giapponese e pubblico internazionale.

Il 16 ottobre non sembra avere fretta.

Sembra piuttosto interessato a ciò che rimane.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Capricorno

Per il 16 ottobre 2026, il protagonista simbolico del MetroLunario è il Capricorno.

La scelta nasce soprattutto dal passaggio della Luna dal Sagittario al Capricorno nel corso della giornata, con il nostro satellite che entra nel segno del Capricorno intorno alle ore centrali secondo l’epemeride indicata.

Nella tradizione astrologica, il Capricorno viene associato a responsabilità, perseveranza, ambizione, concretezza e costruzione graduale.

Perché il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell’alimentazione.

E la FAO nel 2026 lo dice in modo chiarissimo:

innovare oggi per nutrire domani. (FAOHome)

Un messaggio perfetto per chiudere una giornata che parte da Santa Edvige, passa per Disney, attraversa le Olimpiadi e il Vaticano, arriva a Oscar Wilde e termina con gli occhi rivolti al cielo.

Non serve sapere esattamente dove porterà il futuro.

Ma conviene cominciare a costruirlo.

Un passo alla volta.