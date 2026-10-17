17 ottobre – Metrolunario del giorno: memoria, potere e cambiamento

🌐 Il Metrolunario del giorno del 17 ottobre 2026 racconta Sant’Ignazio di Antiochia, la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, il terremoto di Loma Prieta, il Nobel per la Pace a Madre Teresa, la crisi petrolifera del 1973 e la caduta giudiziaria di Al Capone. Tra i nati del giorno brillano Rita Hayworth, Eminem e Felicity Jones. Il cielo porta il Sole in Bilancia e la Luna crescente in Capricorno, mentre Mercurio e Venere in Scorpione rendono simbolicamente protagonista il segno delle profondità, della trasformazione e delle verità che prima o poi vengono a galla.

Il 17 ottobre, una data che non ama le mezze misure

Il 17 ottobre è una di quelle date che sembrano avere un talento particolare per mettere insieme storie molto diverse.

C’è un santo del cristianesimo delle origini.

C’è una giornata internazionale dedicata alla povertà e alla dignità umana.

C’è un terremoto che nel 1989 fece tremare San Francisco proprio mentre milioni di persone stavano guardando una partita di baseball.

C’è una religiosa diventata simbolo mondiale dell’assistenza ai poveri e premiata con il Nobel per la Pace.

C’è una crisi petrolifera capace di modificare economie e abitudini quotidiane.

E c’è Al Capone, uno degli uomini più famosi della criminalità americana, che scoprì nel modo meno elegante possibile che anche i conti con il fisco possono diventare una faccenda molto seria.

Poi arrivano i compleanni.

Rita Hayworth, icona della Hollywood classica.

Eminem, protagonista della storia dell’hip hop.

Felicity Jones, attrice britannica.

Tre mondi completamente differenti.

Eppure il filo conduttore della giornata è sorprendentemente coerente.

Il potere.

Il potere della fede.

Il potere delle istituzioni.

Il potere della natura.

Il potere dell’immagine.

Il potere dell’energia.

Il potere della cultura.

E, naturalmente, il potere delle persone di cambiare il corso degli eventi.

Il 17 ottobre non è quindi soltanto una pagina del calendario.

È una piccola lezione su quanto rapidamente possa cambiare la storia.

Santo del Giorno: Sant’Ignazio di Antiochia

Il 17 ottobre la Chiesa cattolica celebra Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire.

Ignazio visse tra la fine del I e l’inizio del II secolo e fu vescovo di Antiochia, una delle grandi città del mondo antico e uno dei centri fondamentali del cristianesimo delle origini.

Secondo la tradizione riportata dal Vaticano, fu arrestato durante le persecuzioni sotto l’imperatore Traiano e condotto a Roma come prigioniero. Durante il viaggio scrisse sette lettere, documenti di enorme importanza per conoscere la vita delle prime comunità cristiane.

La sua storia è particolare proprio perché non ci è arrivata soltanto attraverso il racconto del martirio.

Ci sono le sue parole.

Le lettere di Ignazio parlano di fede, unità delle comunità cristiane, rapporto con i vescovi e centralità dell’Eucaristia.

Sono quindi anche una sorta di fotografia della Chiesa del primo cristianesimo.

Il viaggio verso Roma aveva un destino già scritto.

Ignazio sapeva che probabilmente sarebbe stato condannato a morte.

Secondo la tradizione, il martirio avvenne a Roma, dove sarebbe stato dato in pasto alle belve nel Colosseo.

Una delle immagini più forti associate a Ignazio è proprio quella del viaggio.

Un vescovo prigioniero che attraversa l’Impero romano diretto verso la capitale.

Ma mentre viaggia, scrive.

Ed è una cosa importante.

Perché il potere romano poteva controllare il corpo del prigioniero.

Non poteva impedire che le sue lettere viaggiassero oltre.

A distanza di quasi duemila anni, quelle lettere sono ancora conservate e studiate.

Una piccola ironia della storia.

Il prigioniero continua a viaggiare.

Ma lo fa attraverso le parole.

Accadde Oggi: il terremoto che fermò San Francisco

Il 17 ottobre 1989, alle 17:04 ora locale, un terremoto di magnitudo 6,9 colpì la California settentrionale.

L’epicentro era nei pressi di Loma Prieta, nelle Santa Cruz Mountains, a sud-est di San Francisco.

L’evento provocò 63 morti, 3.757 feriti e danni materiali stimati in circa 6 miliardi di dollari.

Il terremoto divenne noto anche come Loma Prieta earthquake.

E aveva una particolarità quasi cinematografica.

Quel pomeriggio si stava disputando a San Francisco la partita decisiva delle World Series di baseball tra San Francisco Giants e Oakland Athletics.

Le telecamere erano accese.

Gli spettatori erano già davanti alla televisione.

Poi arrivò il terremoto.

Le immagini televisive mostrarono immediatamente il caos.

Il Bay Bridge e il quartiere di Marina District furono tra le aree maggiormente colpite, mentre anche le infrastrutture stradali subirono danni gravissimi.

L’evento divenne uno spartiacque nella storia della sicurezza sismica della California.

L’USGS sottolinea come il terremoto abbia rappresentato un forte richiamo alla necessità di prepararsi a futuri terremoti nella regione della Baia di San Francisco.

E qui c’è un’altra curiosità.

Il terremoto non fu soltanto una tragedia.

Fu anche un gigantesco laboratorio scientifico.

Le registrazioni sismiche, le osservazioni sugli edifici danneggiati e gli studi sulla faglia permisero di migliorare la conoscenza dei terremoti e delle modalità con cui le infrastrutture reagiscono alle onde sismiche.

Il 17 ottobre 1989 ricordò quindi alla California una verità che la geologia conosce da sempre:

la terra sotto i nostri piedi non è immobile.

Semplicemente, di solito non ce ne accorgiamo.

Il 17 ottobre 1979: Madre Teresa riceve il Nobel per la Pace

Il 17 ottobre 1979 venne annunciato che il Nobel per la Pace era stato assegnato a Madre Teresa.

Il Comitato norvegese le conferì il premio per il suo lavoro nell’aiuto alle persone sofferenti.

Nata Anjezë Gonxhe Bojaxhiu nel 1910, Madre Teresa aveva fondato le Missionarie della Carità, congregazione impegnata nell’assistenza a persone povere, malate, senza casa e morenti.

Il suo lavoro a Calcutta l’aveva resa una figura conosciuta in tutto il mondo.

Il Nobel la trasformò definitivamente in un simbolo internazionale.

Ma la sua figura non è stata priva di discussioni.

Anche durante la sua vita e negli anni successivi alla morte sono state espresse critiche riguardo alle condizioni delle strutture da lei gestite, alle pratiche mediche e ad alcune sue posizioni sociali e religiose. Il Nobel Peace Prize stesso registra che Madre Teresa fu oggetto di critiche oltre che di vastissima ammirazione.

Questo dettaglio è importante perché la storia non è una collezione di santini.

Le figure pubbliche possono essere contemporaneamente molto influenti, amate, contestate e studiate.

Nel 2016 Madre Teresa è stata canonizzata da papa Francesco.

Ma il 17 ottobre 1979 rimane la data nella quale il mondo seppe che il Nobel per la Pace sarebbe andato a quella piccola religiosa conosciuta in tutto il pianeta.

E ancora una volta compare la parola del giorno:

impatto.

Una persona apparentemente minuscola può avere una presenza enorme nella storia.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà

Il 17 ottobre è anche la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà.

Le Nazioni Unite hanno istituito ufficialmente questa ricorrenza con la risoluzione 47/196 del 22 dicembre 1992. La data era già stata scelta simbolicamente nel 1987, quando più di centomila persone si riunirono al Trocadéro di Parigi per ricordare le vittime della povertà estrema, della violenza e della fame.

Il punto centrale è che la povertà non può essere descritta soltanto come una questione di reddito.

Le Nazioni Unite la considerano un fenomeno multidimensionale, che può comprendere accesso insufficiente a cibo, casa, salute, istruzione, acqua, servizi igienici, lavoro dignitoso e giustizia.

È una distinzione importante.

Perché due persone possono avere lo stesso reddito e vivere condizioni molto differenti se una dispone di casa, assistenza sanitaria, istruzione e protezione sociale e l’altra no.

La ricorrenza invita quindi a guardare alla povertà anche come questione di dignità e diritti.

Il 17 ottobre 2026 arriva inoltre in un periodo nel quale l’ONU continua a monitorare il percorso verso il primo Obiettivo di sviluppo sostenibile: porre fine alla povertà in tutte le sue forme ovunque. (Nazioni Unite)

Non è una giornata dal tono necessariamente celebrativo.

È una giornata che chiede di guardare a una realtà concreta.

E soprattutto di ricordare che dietro ogni statistica ci sono persone.

Famiglie.

Bambini.

Lavoratori.

Anziani.

Comunità.

La povertà non è un numero.

Il numero serve a misurarla.

Ma la realtà viene prima.

17 ottobre 1956: entra in funzione Calder Hall

Il 17 ottobre 1956 la regina Elisabetta II inaugurò a Calder Hall, in Inghilterra, quella che viene riconosciuta come la prima centrale nucleare a produrre elettricità su scala commerciale.

Era l’inizio di una nuova epoca energetica.

I quattro reattori Magnox della centrale potevano produrre complessivamente una quantità significativa di elettricità per l’epoca.

Ma Calder Hall aveva anche una storia più complessa.

Il suo progetto era collegato al programma nucleare britannico e la produzione di plutonio per scopi militari aveva avuto un ruolo importante nelle fasi iniziali.

L’elettricità rappresentava quindi una parte del progetto, ma non l’unica.

Il 17 ottobre 1956 è comunque ricordato soprattutto come un passaggio fondamentale nella storia dell’energia.

L’idea era straordinaria per l’epoca:

utilizzare una reazione nucleare per produrre elettricità destinata alla rete.

Da allora il nucleare civile è diventato parte dei sistemi energetici di numerosi Paesi, ma anche oggetto di grandi discussioni su sicurezza, costi, gestione delle scorie e impatto ambientale.

Calder Hall appartiene dunque a quella categoria di invenzioni che non possono essere comprese con un semplice “bene” o “male”.

Sono tecnologie.

E il modo in cui vengono progettate, utilizzate e regolamentate determina gran parte delle loro conseguenze.

17 ottobre 1973: il petrolio diventa una questione geopolitica

Il 17 ottobre 1973 l’Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio, OAPEC, annunciò una riduzione della produzione di petrolio del 5% al mese, collegando la decisione alla guerra del Kippur e alla posizione degli Stati che sostenevano Israele.

Quello che seguì sarebbe diventato uno dei più importanti shock energetici del XX secolo.

Il petrolio era già fondamentale per l’economia industriale.

Trasporti.

Industria.

Riscaldamento.

Produzione.

Logistica.

Quasi ogni settore dipendeva direttamente o indirettamente dall’energia a basso costo.

Le decisioni dei Paesi produttori contribuirono quindi a una forte crescita dei prezzi e a una crisi energetica che colpì Stati Uniti ed Europa.

Negli Stati Uniti comparvero carenze di carburante e razionamenti, mentre il prezzo del petrolio aumentò drasticamente.

La crisi ebbe conseguenze che andarono ben oltre i distributori di benzina.

I governi iniziarono a riflettere maggiormente sulla sicurezza energetica, sulla diversificazione delle fonti e sulla necessità di ridurre la vulnerabilità rispetto alle importazioni.

Il 17 ottobre 1973 dimostrò quindi una cosa molto semplice:

l’energia è anche potere politico ed economico.

Non basta possedere tecnologia.

Bisogna sapere da dove arriva l’energia che alimenta quella tecnologia.

Al Capone: quando il fisco presenta il conto

Il 17 ottobre 1931 la giuria federale di Chicago dichiarò Al Capone colpevole di evasione fiscale.

Era uno dei criminali più potenti e famosi dell’America del proibizionismo.

E proprio qui c’è la parte curiosa.

Capone era stato associato a un vasto sistema di attività criminali, ma fu il fisco a costruire il caso che portò alla sua condanna.

Gli archivi statunitensi conservano il verdetto originale.

La giuria lo dichiarò colpevole di reati fiscali relativi agli anni 1925-1929.

Il processo dimostrò anche l’importanza della ricostruzione finanziaria.

Le autorità documentarono entrate e spese incompatibili con quanto Capone dichiarava ufficialmente.

La successiva condanna fu pesantissima: 11 anni di carcere e una multa, oltre agli obblighi fiscali.

Capone finì prima nel penitenziario federale di Atlanta e successivamente ad Alcatraz.

La vicenda divenne un caso da manuale nella storia della lotta alla criminalità organizzata.

E soprattutto lasciò una frase implicita che ancora oggi fa sorridere:

puoi avere un soprannome leggendario, uomini armati e una reputazione terrificante.

Ma se i conti non tornano, prima o poi qualcuno li controlla.

17 ottobre 1961: una pagina dolorosa della guerra d’Algeria

Il 17 ottobre 1961 a Parigi una manifestazione di algerini organizzata nel contesto della guerra d’Algeria fu repressa violentemente dalla polizia.

I manifestanti protestavano anche contro il coprifuoco imposto agli algerini nella capitale francese.

Secondo la Presidenza francese, quella sera più di 25.000 persone si diressero verso diversi punti di raccolta; quasi 12.000 furono arrestate e trasferite in centri di detenzione temporanei, mentre ci furono numerosi feriti e diverse decine di morti.

L’INA sottolinea che il numero ufficiale delle vittime non è stato stabilito con certezza e che uomini furono picchiati, uccisi o gettati nella Senna.

È una vicenda che per molti anni rimase ai margini della memoria pubblica francese.

Il riconoscimento e la commemorazione ufficiale sono arrivati progressivamente.

Nel 2021 il presidente francese Emmanuel Macron partecipò a una cerimonia per il sessantesimo anniversario e rese omaggio alle vittime.

È importante ricordare questa giornata con precisione proprio perché riguarda una pagina dolorosa della guerra d’Algeria e della storia franco-algerina.

Non è soltanto una data francese.

È una pagina della storia della decolonizzazione, delle migrazioni e dei rapporti tra Europa e Nord Africa.

E il 17 ottobre ci ricorda ancora una volta che la memoria storica non riguarda soltanto le grandi vittorie.

Riguarda anche ciò che per molto tempo è rimasto difficile da raccontare.

Nati in questo giorno: Rita Hayworth

Il 17 ottobre 1918 nasceva a New York Margarita Carmen Cansino, diventata celebre con il nome di Rita Hayworth.

Attrice e ballerina, Hayworth fu una delle grandi star della Hollywood degli anni Quaranta.

La sua interpretazione più famosa resta probabilmente quella di Gilda, il film del 1946 diretto da Charles Vidor.

Ma la sua carriera fu molto più ampia.

Hayworth recitò in oltre sessanta film e divenne una delle principali icone cinematografiche dell’epoca.

La sua immagine venne costruita anche attraverso una trasformazione professionale e d’identità.

Nata Cansino, figlia di una famiglia legata alla danza, assunse il cognome Hayworth all’inizio della carriera.

Hollywood sapeva già molto bene come funzionava il meccanismo dell’immagine.

E Rita Hayworth ne diventò uno degli esempi più celebri.

Il 17 ottobre, dunque, festeggia anche una donna che ha contribuito a definire l’idea stessa di star cinematografica.

Eminem: dalla periferia al centro della musica mondiale

Il 17 ottobre 1972 nasceva a St. Joseph, Missouri, Marshall Bruce Mathers III, conosciuto in tutto il mondo come Eminem.

La sua storia personale e artistica è profondamente legata a Detroit, dove si trasferì con la madre durante l’infanzia.

Prima del successo internazionale arrivarono anni di difficoltà economiche, competizioni rap e gavetta.

Poi arrivò il cinema.

E arrivò soprattutto la musica.

Con The Slim Shady LP del 1999 Eminem entrò definitivamente nella scena internazionale.

La sua collaborazione con Dr. Dre fu determinante per la sua affermazione professionale.

Negli anni successivi Eminem avrebbe conquistato Grammy Awards, Oscar e milioni di ascoltatori.

La sua carriera è interessante anche per il modo in cui ha contribuito a modificare la percezione del rap nella cultura popolare statunitense e internazionale.

Il 17 ottobre, insomma, è anche il compleanno di un artista che ha trasformato una forma musicale nata nelle comunità afroamericane e latinoamericane del Bronx in un linguaggio globale, portandovi la propria esperienza personale e un uso estremamente tecnico delle parole.

Felicity Jones e gli altri compleanni

Il 17 ottobre 1983 nasceva a Birmingham Felicity Jones.

L’attrice britannica ha lavorato tra cinema, televisione e teatro, raggiungendo una grande notorietà internazionale con film come La teoria del tutto, nel quale interpretò Jane Hawking.

Per quel ruolo ricevette una candidatura all’Oscar come miglior attrice.

Ma la lista dei nati del 17 ottobre non finisce qui.

È nato in questa data anche Arthur Miller, uno dei più importanti drammaturghi statunitensi del Novecento, autore di Morte di un commesso viaggiatore.

E c’è Evel Knievel, celebre stuntman americano diventato famoso per i suoi spettacolari salti in motocicletta.

Tre personaggi molto diversi.

Uno scrittore.

Uno stuntman.

Un’attrice.

A dimostrazione che il calendario, come sempre, non ha alcun rispetto per le categorie.

Il cielo del 17 ottobre 2026

Il 17 ottobre 2026 il Sole si trova in Bilancia, intorno ai 23-24 gradi.

La Luna crescente è in Capricorno e prosegue il proprio percorso nel segno per tutta la giornata, con circa il 40% della superficie illuminata.

Mercurio si trova in Scorpione, mentre Venere è anch’essa in Scorpione ed è retrograda.

Marte e Giove sono in Leone.

Saturno è retrogrado in Ariete, Urano retrogrado in Gemelli e Nettuno retrogrado in Ariete.

In chiave astronomica, queste sono semplicemente le posizioni apparenti dei corpi celesti.

Nella tradizione astrologica, invece, vengono utilizzate come simboli.

La Luna in Capricorno richiama simbolicamente concretezza, responsabilità e costruzione.

Il Sole in Bilancia viene associato a equilibrio, relazioni e confronto.

Mercurio e Venere in Scorpione introducono invece, nella lettura astrologica tradizionale, temi di profondità, intensità, trasformazione e ricerca di ciò che sta sotto la superficie.

Ed è qui che entra il nostro protagonista del giorno.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Scorpione

Per il 17 ottobre 2026, il protagonista simbolico del MetroLunario è lo Scorpione.

Non perché il Sole sia in Scorpione: quello avverrà più avanti nel mese.

La scelta nasce invece dal forte accento simbolico dello Scorpione, con Mercurio e Venere collocati nel segno secondo l’epemeride del giorno.

Nella tradizione astrologica, lo Scorpione è associato a profondità, trasformazione, determinazione, riservatezza e capacità di affrontare ciò che non è immediatamente visibile.

Una giornata di memoria, potere e trasformazione.

E mentre la Luna crescente continua il suo cammino nel Capricorno verso il Primo Quarto del giorno successivo, il calendario sembra suggerire una conclusione molto concreta: le grandi trasformazioni possono iniziare in un istante, ma per capire davvero dove portano bisogna avere la pazienza di seguirle nel tempo.

Il passato, insomma, non è mai completamente passato.

Ogni tanto torna a bussare.

E il 17 ottobre è una delle date in cui lo fa con particolare insistenza.