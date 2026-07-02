Bastoni indagato a Milano: l’inchiesta escort coinvolge l’Inter

🌐 Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta rete di escort legata alla società di eventi Ma.De. Milano. L’ipotesi di reato è quella di prostituzione minorile in relazione a un presunto episodio del 2020. Il difensore dell’Inter, attraverso il proprio legale, respinge ogni addebito e valuta se rispondere all’invito a comparire davanti ai magistrati.

L’inchiesta della Procura di Milano si allarga

L’indagine che da mesi interessa la presunta organizzazione di serate esclusive destinate a calciatori di Serie A e ad altri clienti facoltosi registra un nuovo sviluppo con l’iscrizione nel registro degli indagati del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni.

Al calciatore nerazzurro è stato notificato un avviso di garanzia, atto che gli consente di conoscere formalmente l’esistenza di un procedimento nei suoi confronti e di esercitare pienamente i diritti di difesa. L’ipotesi formulata dagli inquirenti è quella di prostituzione minorile, contestazione che dovrà essere verificata nel prosieguo delle indagini e, se del caso, nel successivo percorso processuale.

L’indagine ruota attorno alle attività della società di eventi Ma.De. Milano, finita sotto la lente della magistratura per un presunto sistema di organizzazione di serate private con escort destinate, secondo gli investigatori, anche a calciatori professionisti.

L’episodio al centro dell’accusa

Secondo la ricostruzione investigativa, la Procura ipotizza che nel giugno del 2020 Bastoni abbia avuto un incontro intimo con una ragazza di 17 anni.

Si tratta dell’episodio che costituisce il fulcro dell’ipotesi accusatoria e che dovrà essere approfondito nel corso delle indagini.

Un elemento rilevante emerso finora riguarda però le dichiarazioni della stessa giovane, che avrebbe negato agli inquirenti di aver avuto un rapporto con il calciatore. Una circostanza destinata a rappresentare uno dei punti centrali delle verifiche investigative.

Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni dettaglio relativo a quella presunta serata, verificando contatti, spostamenti e testimonianze per accertare con precisione i fatti.

Il ruolo della società di eventi

L’inchiesta nasce dagli accertamenti sulla società Ma.De. Milano, che avrebbe organizzato eventi esclusivi destinati a una clientela selezionata.

Secondo l’impianto investigativo, alcuni collaboratori avrebbero predisposto pacchetti comprendenti serate in locali di lusso, servizi di accompagnamento e altri intrattenimenti.

Gli investigatori stanno verificando se tali attività abbiano oltrepassato i limiti della legalità e quale fosse il ruolo delle persone coinvolte nell’organizzazione.

Nei mesi scorsi i titolari della società sono stati raggiunti da misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta per presunto sfruttamento della prostituzione, mentre gli approfondimenti della Guardia di Finanza sono proseguiti con l’analisi di documentazione, dispositivi elettronici e testimonianze.

L’avviso di garanzia: cosa significa

La notifica dell’avviso di garanzia non rappresenta una condanna né un accertamento di responsabilità.

Si tratta di un atto previsto dal codice di procedura penale che consente all’indagato di essere informato delle contestazioni e di partecipare agli atti difensivi.

In questa fase, gli investigatori raccolgono elementi sia a favore sia a sfavore della persona sottoposta a indagine.

Il principio della presunzione di innocenza resta pienamente valido fino all’eventuale sentenza definitiva.

Per questo motivo l’iscrizione nel registro degli indagati costituisce soltanto una fase del procedimento e non anticipa in alcun modo l’esito dell’inchiesta.

La posizione della difesa

L’avvocato che assiste Alessandro Bastoni ha dichiarato che il proprio assistito esclude di aver avuto rapporti con una ragazza sapendo che fosse minorenne.

Il legale ha inoltre spiegato che l’invito a comparire sarebbe stato notificato senza che la difesa abbia ancora avuto piena conoscenza degli atti raccolti dalla Procura.

Per questo motivo verrà valutata la strategia difensiva più opportuna, compresa la possibilità di rispondere alle domande dei pubblici ministeri oppure di attendere l’esame completo del fascicolo investigativo.

La linea difensiva sarà uno degli aspetti centrali nelle prossime settimane.

I testimoni ascoltati dagli investigatori

Parallelamente all’iscrizione di Bastoni nel registro degli indagati, la Procura ha convocato come testimoni altri calciatori.

Tra loro figurano Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.

È importante precisare che nessuno dei tre risulta indagato.

La loro convocazione è finalizzata esclusivamente alla ricostruzione del contesto investigativo e all’acquisizione di elementi utili per chiarire lo svolgimento delle serate oggetto dell’inchiesta.

L’ascolto di testimoni rappresenta una normale attività investigativa quando occorre ricostruire dinamiche, presenze e rapporti tra le persone coinvolte.

Il lavoro della Guardia di Finanza

L’attività investigativa è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha sviluppato accertamenti su documentazione, flussi economici e organizzazione degli eventi.

Gli investigatori stanno cercando di comprendere come venissero organizzate le serate, chi vi partecipasse e quali rapporti esistessero tra gli organizzatori e gli ospiti.

Le verifiche riguardano anche eventuali pagamenti, contatti telefonici e comunicazioni che possano contribuire a ricostruire il quadro complessivo.

L’obiettivo è accertare se vi siano responsabilità penali e quale sia stato il ruolo delle singole persone coinvolte.

Le possibili evoluzioni dell’indagine

L’inchiesta si trova ancora in una fase delicata.

Nei prossimi giorni potranno essere svolti ulteriori interrogatori, acquisizioni documentali e approfondimenti tecnici.

I magistrati dovranno valutare tutte le dichiarazioni raccolte, comprese quelle della presunta persona offesa e dell’indagato, qualora decidesse di presentarsi all’interrogatorio.

Ogni elemento sarà confrontato con gli altri riscontri investigativi per verificare la solidità dell’ipotesi accusatoria.

Non si escludono ulteriori sviluppi anche nei confronti di altri soggetti qualora emergessero nuovi elementi nel corso degli accertamenti.

L’impatto sul mondo del calcio

La notizia ha inevitabilmente attirato l’attenzione del mondo sportivo, considerando il profilo internazionale del difensore dell’Inter e della Nazionale italiana.

In casi di questo tipo, tuttavia, è fondamentale distinguere il piano giudiziario da quello sportivo.

L’esistenza di un’indagine non comporta automaticamente conseguenze disciplinari e ogni eventuale decisione dipenderà dall’evoluzione del procedimento e dagli eventuali sviluppi successivi.

Nel frattempo il calciatore mantiene il diritto di difendersi da ogni contestazione nelle sedi competenti.

Una vicenda ancora tutta da chiarire

L’indagine milanese rappresenta uno dei fascicoli più complessi aperti negli ultimi mesi sul presunto sistema di organizzazione di eventi privati destinati a clienti facoltosi.

L’iscrizione di Alessandro Bastoni nel registro degli indagati aggiunge un nuovo capitolo a una vicenda che coinvolge organizzatori, collaboratori e numerose persone ascoltate dagli investigatori.

Sarà ora il lavoro della Procura, supportato dagli accertamenti della Guardia di Finanza, a stabilire se le ipotesi formulate troveranno conferma oppure se emergeranno elementi favorevoli all’indagato.

In questa fase, il quadro resta ancora in evoluzione. Da un lato vi sono le contestazioni formulate dagli inquirenti e gli elementi raccolti durante le indagini; dall’altro la posizione della difesa, che respinge gli addebiti e richiama il principio della presunzione di innocenza. Solo il prosieguo dell’inchiesta consentirà di chiarire definitivamente i fatti, verificando la fondatezza delle accuse e l’eventuale responsabilità delle persone coinvolte secondo quanto previsto dall’ordinamento italiano.