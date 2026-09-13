Kimi Antonelli vince a Madrid: ottavo trionfo e fuga mondiale

🌐 Kimi Antonelli conquista il GP di Spagna a Madrid, firma l’ottava vittoria della stagione e allunga a 81 punti su George Russell: decisiva la Virtual Safety Car che cambia la gara e condanna Lando Norris, mentre Verstappen è secondo e Leclerc chiude quarto.

Il primo Gran Premio di Spagna disputato a Madrid entra nella storia della Formula 1 con un verdetto che pesa moltissimo sul campionato: Andrea Kimi Antonelli vince anche al Madring, centra l’ottavo successo del 2026 e trasforma una domenica che sembrava destinata a premiare Lando Norris nell’ennesimo capitolo della sua straordinaria stagione.

Il ventenne italiano della Mercedes non ha avuto la gara più spettacolare della sua carriera, ma probabilmente una delle più importanti. Il successo nasce infatti dall’incrocio tra velocità, gestione della strategia e una dose di fortuna. La Virtual Safety Car provocata dall’incidente di Lance Stroll ha modificato completamente gli equilibri, mentre un pit stop problematico della McLaren ha fatto il resto.

Alla bandiera a scacchi Antonelli precede Max Verstappen e Lando Norris, mentre Charles Leclerc porta la Ferrari al quarto posto. George Russell è quinto e vede il compagno di squadra scappare ulteriormente nella classifica iridata. Lewis Hamilton, invece, è costretto al ritiro nei primi giri per un problema ai freni.

Il risultato consegna ad Antonelli un margine di 81 punti su Russell con nove Gran Premi ancora da disputare. Un vantaggio che, a questo punto della stagione, assume un significato enorme.

GP Spagna 2026, Antonelli trasforma la fortuna in una vittoria pesantissima

La Mercedes non aveva bisogno di dominare ogni fase della gara per vincere. Aveva bisogno di essere presente nel momento decisivo. Ed è esattamente ciò che è successo.

Norris era partito dalla pole position dopo aver battuto Antonelli per appena 11 millesimi, un margine quasi invisibile che raccontava perfettamente l’equilibrio emerso nelle qualifiche. Il britannico aveva costruito una delle migliori prestazioni del suo weekend e, nelle prime fasi della corsa, sembrava avere tutte le carte per trasformare la pole nel successo inaugurale del Madring.

Antonelli, invece, ha dovuto inizialmente difendersi e riorganizzare la propria gara. Dopo alcuni tagli di chicane nelle concitate fasi iniziali, il pilota Mercedes ha perso momentaneamente terreno nei confronti di Norris e Verstappen.

La situazione è però cambiata rapidamente.

Il primo grande colpo di scena arriva quando Lewis Hamilton comincia a lamentare problemi ai freni. La Ferrari perde progressivamente ritmo e il sette volte campione del mondo è costretto ad arrendersi dopo pochi giri. Per la Scuderia è un duro colpo: Leclerc rimane così l’unico rappresentante del Cavallino capace di giocarsi le posizioni di vertice fino alla bandiera a scacchi.

Poco dopo arriva l’episodio destinato a decidere il GP.

La Virtual Safety Car cambia tutto

Al quindicesimo giro Lance Stroll finisce contro le barriere. L’Aston Martin era già alle prese con problemi ai freni e l’incidente costringe la direzione gara a neutralizzare temporaneamente la corsa con una Virtual Safety Car.

È il momento che separa la gara di Antonelli da quella di Norris.

Mercedes sfrutta immediatamente la finestra strategica e manda ai box Antonelli, Verstappen e Russell. Norris, invece, aveva già superato l’ingresso della pit lane e non può beneficiare allo stesso modo della neutralizzazione.

Sulla carta può sembrare un dettaglio. In pista diventa una sentenza.

Quando Norris rientra successivamente ai box, la situazione peggiora ulteriormente per McLaren. Il pit stop è lento, nell’ordine dei sette secondi, e il britannico torna in pista lontano dalla testa della gara.

La leadership passa così nelle mani di Charles Leclerc, rimasto in pista con una strategia differente, mentre Antonelli si ritrova nella posizione ideale per controllare la situazione.

È qui che il GP di Madrid mostra la sua natura più crudele: una gara può essere costruita in sessanta minuti e ribaltata in pochi secondi.

Leclerc guida per gran parte della gara, poi arriva il momento della Ferrari

Il ferrarista sfrutta perfettamente la scelta della gomma hard e riesce a mantenere la prima posizione per una lunga fase della gara.

Leclerc non è semplicemente un comprimario. Per diversi giri diventa il pilota da battere e obbliga Mercedes a gestire con attenzione il vantaggio strategico.

Il problema arriva nel finale.

La Ferrari decide di effettuare il pit stop a nove giri dalla conclusione. È una scelta praticamente obbligata per arrivare al traguardo con pneumatici più competitivi, ma il prezzo da pagare è altissimo: Leclerc perde la leadership e rientra in quarta posizione.

A quel punto Antonelli eredita il comando, con Verstappen alle sue spalle.

La gara, però, non è ancora completamente finita.

Antonelli resiste anche al brivido finale

Quando la Mercedes numero 12 sembra ormai avviata verso il successo, arriva un piccolo spavento. A cinque giri dalla fine Antonelli tocca il muro in curva 7 e chiede immediatamente alla squadra di verificare le condizioni della vettura.

Nessun danno serio.

Il leader può continuare e gestire gli ultimi passaggi senza concedere a Verstappen una reale possibilità di attacco.

Il pilota Red Bull chiude così secondo, mentre Norris riesce a recuperare fino al terzo posto dopo essere stato penalizzato dagli eventi strategici. La McLaren, partita con la prospettiva concreta di conquistare la prima vittoria sul nuovo tracciato madrileno, deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

Ed è forse questa la fotografia più significativa della gara: Norris aveva il ritmo, Antonelli aveva la posizione e la strategia dalla sua parte.

Verstappen secondo, Norris terzo: il duello cambia prospettiva

Il secondo posto di Verstappen ha un valore particolare perché arriva al termine di una gara nella quale il pilota Red Bull ha dovuto gestire una situazione tattica complessa e, soprattutto, difendersi nel finale dal ritorno di Norris.

Il Madring, infatti, ha confermato proprio nel giorno della sua prima gara di Formula 1 il principale interrogativo sollevato durante il weekend: sorpassare è estremamente difficile.

Il tracciato madrileno misura circa 5,4 chilometri e conta 22 curve, con una caratteristica spettacolare nella lunga sopraelevata della Monumental. Il problema è che l’impatto visivo non si traduce automaticamente in spettacolo in gara. Le poche opportunità concrete di attacco hanno trasformato molte battaglie in un esercizio di gestione della posizione.

Norris ne ha pagato il prezzo più di tutti. Dopo aver perso la leadership, il britannico è riuscito a riavvicinarsi a Verstappen, ma non ha avuto a disposizione uno spazio sufficiente per completare il sorpasso.

La seconda posizione dell’olandese è quindi anche il prodotto delle caratteristiche del circuito.

Ferrari, quarto Leclerc: Hamilton ancora nei guai

Per la Ferrari il quarto posto di Leclerc rappresenta un risultato difficile da giudicare.

Da una parte, il monegasco ha guidato la corsa per una parte consistente e ha dimostrato che la strategia alternativa poteva funzionare. Dall’altra, la necessità del pit stop nel finale ha impedito alla Ferrari di trasformare quella leadership in un risultato da podio.

Ancora più pesante è il ritiro di Hamilton.

Il britannico ha accusato problemi ai freni già nelle prime fasi, perdendo rapidamente terreno. Dopo aver lasciato passare Verstappen e Leclerc, la squadra gli ha chiesto di rientrare ai box per ritirare la vettura.

Un altro fine settimana complicato per Hamilton, proprio mentre la Ferrari aveva bisogno di una prestazione complessiva più consistente per provare a inserirsi stabilmente nella lotta al vertice.

Russell quinto: il Mondiale prende una direzione precisa

Se c’è un pilota che esce da Madrid con più motivi di preoccupazione di Norris, quello è probabilmente George Russell.

Il britannico conclude quinto e vede Antonelli aggiungere un altro tassello alla propria fuga. Dopo il successo di Monza, arrivato con una straordinaria rimonta dalla diciannovesima posizione, il pilota italiano conquista immediatamente un’altra vittoria.

La differenza rispetto alla gara italiana è significativa.

A Monza Antonelli aveva dovuto costruire il successo attraverso una rimonta aggressiva. A Madrid ha invece dimostrato di saper vincere anche quando la corsa richiede pazienza, lettura tattica e controllo.

È un’evoluzione importante per un pilota che, a soli vent’anni, sta trasformando la velocità naturale in una capacità sempre più completa di gestione del weekend.

La classifica mondiale: Antonelli vola a 81 punti

Il dato che più di ogni altro racconta la dimensione della giornata è quello della classifica.

Con l’ottava vittoria stagionale, Antonelli sale a 292 punti, mentre Russell resta a 211. Il vantaggio è quindi di 81 lunghezze, quando restano nove appuntamenti al termine del campionato.

Il numero è ancora più significativo considerando la continuità mostrata dal pilota Mercedes nel corso dell’anno.

La vittoria di Madrid arriva appena una settimana dopo quella di Monza, dove Antonelli aveva scritto una pagina storica diventando il primo italiano a vincere il Gran Premio d’Italia dopo sessant’anni.

In una sola settimana, dunque, il ventenne bolognese è passato dalla rimonta più clamorosa della sua stagione a una vittoria costruita sulla strategia.

Non è più soltanto una questione di talento.

Antonelli sta diventando il pilota da battere.

Carlos Sainz e Fernando Alonso, una domenica da dimenticare

Il GP di casa si è rivelato molto più amaro per i due piloti spagnoli.

Carlos Sainz ha vissuto una gara caotica fin dalle prime battute, con una partenza complicata e un contatto successivo con Fernando Alonso. Il pilota Williams è stato penalizzato e ha dovuto aggiungere ulteriori cinque secondi alla propria gara per violazioni dei track limits.

La situazione è progressivamente degenerata fino al ritiro.

Per Alonso non è andata molto meglio, mentre il pubblico madrileno si aspettava certamente una presenza più incisiva dei due rappresentanti locali.

È uno degli aspetti paradossali di questo primo appuntamento: Madrid ha celebrato una grande festa per la Formula 1, ma i suoi piloti simbolo sono rimasti ai margini dello spettacolo sportivo.

Il verdetto del Madring: successo di Antonelli, ma il circuito va ripensato

Il debutto del Madring ha regalato un vincitore che la Formula 1 potrebbe ritrovarsi a lungo davanti a tutti: Kimi Antonelli.

Ha però lasciato anche una domanda precisa agli organizzatori: quanto può essere spettacolare una pista se sorpassare diventa quasi impossibile?

La risposta arriverà nei prossimi anni. Il circuito possiede elementi scenografici forti, una posizione urbana particolare e una curva sopraelevata destinata a diventare una delle immagini simbolo della nuova Formula 1. Ma il comportamento in gara suggerisce che servano più opportunità di sorpasso per trasformare il potenziale scenografico in vero spettacolo sportivo.

Per Antonelli, invece, il bilancio è quasi perfetto.

Dopo la rimonta di Monza arriva la vittoria di Madrid. Due gare consecutive, due modi completamente diversi di vincere. E soprattutto un vantaggio mondiale che comincia ad assumere dimensioni difficili da ignorare.

Il messaggio lanciato al resto della griglia è chiaro: per fermare Kimi Antonelli non basta più essere veloci. Bisogna essere perfetti anche nella strategia, nella gestione della gara e nelle occasioni che la Formula 1 inevitabilmente concede.

A Madrid Norris ha avuto la pole e il passo. Verstappen ha avuto la velocità per restare davanti alla McLaren nel finale. Leclerc ha avuto la leadership per oltre metà gara.

Ma alla fine, ancora una volta, ha vinto Antonelli.