Bari, fermato il presunto killer del 40enne ucciso in bicicletta

🌐 Bari omicidio Carbonara: svolta nelle indagini sull’uccisione di Alessandro Signorile, il 40enne raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era in sella alla sua bicicletta nel quartiere Carbonara. La Procura ha disposto il fermo di un uomo, bloccato dai carabinieri mentre si stava recando spontaneamente in questura per costituirsi. Restano ancora da chiarire il movente e l’esatta ricostruzione del delitto.

Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nel quartiere Carbonara

Le indagini sull’omicidio che ha scosso Bari nella mattinata di martedì 30 giugno hanno registrato una svolta nel giro di poche ore. Gli investigatori hanno infatti eseguito un fermo nei confronti del presunto responsabile dell’uccisione di Alessandro Signorile, il quarantenne colpito mortalmente da diversi proiettili mentre percorreva in bicicletta una strada del quartiere Carbonara.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Bari attraverso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Bari San Paolo.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’inchiesta, l’uomo sarebbe stato intercettato mentre si stava dirigendo spontaneamente verso la questura con l’intenzione di costituirsi.

Un elemento che rappresenta un passaggio significativo dell’indagine ma che, almeno per il momento, non chiarisce le ragioni che hanno portato al delitto.

L’agguato in pieno giorno: il 40enne colpito mentre era in bicicletta

L’omicidio si è consumato in pochi istanti lungo via De Marin, nel quartiere Carbonara, una zona residenziale alla periferia del capoluogo pugliese.

Secondo la ricostruzione finora disponibile, Alessandro Signorile stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta quando è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.

I proiettili lo hanno colpito mortalmente, impedendogli qualsiasi possibilità di fuga o di chiedere aiuto.

L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso del quarantenne.

La scena del crimine è stata rapidamente isolata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari.

Quattro colpi di pistola e una dinamica ancora da chiarire

Le prime informazioni raccolte dagli investigatori indicano che la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno quattro proiettili, risultati fatali.

La dinamica precisa dell’agguato resta però oggetto di approfondimento.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza:

la posizione della vittima al momento degli spari;

la distanza da cui sarebbe stato aperto il fuoco;

il percorso seguito dal presunto autore;

l’eventuale presenza di testimoni;

le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Ogni elemento raccolto potrà contribuire a definire con maggiore precisione le modalità dell’omicidio.

Il fermo del presunto responsabile

La notizia del fermo rappresenta il principale sviluppo investigativo delle ultime ore.

L’uomo raggiunto dal provvedimento della Procura sarebbe stato individuato mentre si dirigeva autonomamente verso gli uffici della polizia con l’intenzione di costituirsi.

I carabinieri hanno quindi eseguito il decreto di fermo emesso dall’autorità giudiziaria.

Si tratta di una misura cautelare adottata nella fase iniziale delle indagini quando sussistono specifici presupposti previsti dalla legge.

L’attività investigativa prosegue ora per consolidare il quadro probatorio e verificare ogni circostanza legata all’accaduto.

Il movente resta ancora un punto interrogativo

Nonostante il rapido sviluppo delle indagini, il movente dell’omicidio non è ancora stato accertato.

Gli investigatori mantengono aperte tutte le possibili piste.

Tra gli aspetti oggetto di approfondimento figurano:

i rapporti personali della vittima;

eventuali dissidi recenti;

possibili contrasti privati;

frequentazioni e contesto relazionale;

ogni altro elemento utile a comprendere le ragioni del gesto.

In questa fase gli inquirenti evitano di privilegiare una singola ipotesi, preferendo attendere gli esiti degli accertamenti investigativi.

Le indagini tra rilievi tecnici e testimonianze

Dopo il delitto, l’area interessata è stata sottoposta a un’approfondita attività investigativa.

Gli specialisti hanno proceduto ai rilievi tecnico-scientifici finalizzati alla raccolta di tutti gli elementi utili.

Parallelamente sono iniziate le attività di ascolto di persone potenzialmente informate sui fatti.

Grande attenzione viene riservata anche ai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.

Le immagini potrebbero infatti consentire di ricostruire gli spostamenti della vittima e del presunto autore sia nelle fasi immediatamente precedenti sia dopo gli spari.

Il ruolo della Procura di Bari

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, che segue costantemente l’evoluzione delle indagini.

Il decreto di fermo costituisce uno dei primi atti giudiziari della vicenda.

Nelle prossime ore saranno fondamentali:

gli interrogatori;

gli accertamenti balistici;

gli esami medico-legali;

le verifiche sugli elementi raccolti dagli investigatori.

Ogni attività sarà orientata a ricostruire con precisione l’intera sequenza dei fatti.

Carbonara sotto shock dopo il delitto

L’omicidio ha suscitato forte impressione nel quartiere Carbonara, dove il delitto è avvenuto in pieno giorno.

Episodi di questo tipo alimentano inevitabilmente preoccupazione tra i residenti, soprattutto quando si verificano in aree normalmente caratterizzate dalla presenza quotidiana di cittadini, famiglie e attività commerciali.

La rapidità con cui si sono sviluppate le indagini rappresenta un elemento importante sotto il profilo investigativo, ma non attenua l’impatto che un episodio così violento produce sulla comunità locale.

Le prossime tappe dell’inchiesta

Con il fermo del presunto autore si apre ora una nuova fase dell’indagine.

Gli investigatori saranno chiamati a verificare ogni dettaglio utile a confermare o escludere le responsabilità contestate.

Particolare rilievo assumeranno:

gli accertamenti scientifici;

le dichiarazioni eventualmente rese dall’indagato;

il confronto con le prove raccolte;

gli esiti dell’autopsia;

la ricostruzione completa della dinamica.

Solo al termine di questi approfondimenti sarà possibile delineare un quadro investigativo definitivo.

Un’indagine ancora aperta nonostante la svolta

Il fermo del presunto responsabile rappresenta un passaggio significativo nell’inchiesta sull’omicidio di Alessandro Signorile, ma non conclude il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. Restano infatti da chiarire numerosi aspetti fondamentali, a partire dal movente che avrebbe portato all’aggressione mortale e dalla ricostruzione dettagliata delle fasi che hanno preceduto gli spari.

L’attività investigativa proseguirà nei prossimi giorni attraverso verifiche tecniche, accertamenti balistici e ulteriori riscontri, con l’obiettivo di ricostruire ogni elemento utile all’accertamento dei fatti. È importante ricordare che la persona fermata è presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, secondo i principi dell’ordinamento italiano.