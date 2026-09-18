Giordania, durante un intervento i medici trovano un “topo”

🌐 Un intervento per il varicocele si trasforma in una scoperta inattesa: nell’addome di un 22enne in Giordania i chirurghi individuano una piccola formazione mobile, il cosiddetto “topo del peritoneo”. Non si tratta di un animale, ma di una rara massa composta da tessuto adiposo necrotico e calcificato, generalmente benigna.

Un intervento programmato, una laparoscopia eseguita per risolvere un problema urologico e poi quella scoperta che, almeno per qualche istante, ha cambiato completamente lo scenario in sala operatoria. È quanto accaduto in Giordania a un uomo di 22 anni, sottoposto a una procedura per varicocele bilaterale.

Durante l’esplorazione laparoscopica, i medici si sono imbattuti in una struttura ovale, liscia e soprattutto libera di muoversi all’interno della cavità addominale. La formazione non sembrava collegata direttamente a un organo né presentava un evidente apporto di sangue.

L’aspetto ha immediatamente attirato l’attenzione dell’équipe. Il nome con cui questa particolare condizione è conosciuta nella letteratura medica è curioso quanto la scoperta: peritoneal loose body, in italiano corpo libero peritoneale, chiamato anche “topo del peritoneo”. Il termine può trarre in inganno, ma non ha nulla a che vedere con un roditore.

Che cos’è il “topo del peritoneo” trovato in Giordania

La denominazione è suggestiva, ma la realtà è decisamente più anatomica che zoologica. Un corpo libero peritoneale è una massa che si trova all’interno della cavità peritoneale senza essere più attaccata al tessuto da cui ha avuto origine.

Nella maggior parte dei casi descritti in letteratura, il fenomeno sarebbe collegato alle appendici epiploiche, piccole estroflessioni di tessuto adiposo presenti lungo il colon. Se una di queste strutture subisce una torsione o un problema di irrorazione sanguigna, può andare incontro a ischemia e necrosi.

Con il passare del tempo, il tessuto necrotico può perdere il proprio collegamento con il colon e trasformarsi progressivamente in una massa fibrotica e calcificata. Una volta diventata indipendente, può rimanere libera nella cavità addominale e spostarsi.

È proprio questa mobilità a rendere il fenomeno particolarmente curioso. In alcuni casi documentati, la stessa formazione è stata osservata in posizioni differenti attraverso esami radiologici effettuati a distanza di giorni, senza che le sue caratteristiche interne cambiassero.

L’intervento del 22enne: la scoperta durante la laparoscopia

Nel caso giordano, il paziente era descritto come sano e senza precedenti interventi chirurgici addominali o pelvici. L’operazione programmata riguardava un varicocele sintomatico presente bilateralmente ed è stata eseguita con tecnica laparoscopica.

Il varicocele è una dilatazione delle vene che drenano il testicolo e può provocare dolore, senso di pesantezza e, in alcuni casi, problemi legati alla fertilità. Per il giovane, dunque, l’obiettivo dell’intervento era ben definito.

La situazione si è fatta più interessante durante la dissezione sul lato sinistro. I chirurghi hanno incontrato aderenze del sigma in corrispondenza dell’anello inguinale interno, rendendo necessaria un’attenta liberazione dei tessuti per poter raggiungere i vasi spermatici.

È stato proprio durante questa fase che è comparsa la formazione inattesa.

La massa appariva liscia, ovale, mobile e priva di un collegamento vascolare evidente. Poteva quindi essere spostata all’interno della cavità addominale, caratteristica che ha orientato i medici verso l’ipotesi di un corpo libero peritoneale. La formazione si trovava nella regione della doccia paracolica sinistra ed è stata recuperata attraverso la procedura laparoscopica.

Non era un tumore: cosa ha rivelato l’esame istologico

La scoperta intraoperatoria, da sola, non avrebbe però consentito di stabilire con certezza la natura della massa. Una formazione addominale non prevista può avere diverse origini e, proprio per questo, l’aspetto osservato durante un intervento non è sufficiente per arrivare a una diagnosi definitiva.

La risposta è arrivata dall’esame istopatologico.

L’analisi ha mostrato tessuto adiposo necrotico con calcificazione distrofica, caratteristiche compatibili con un corpo libero peritoneale. In altre parole, quella piccola struttura non era un corpo estraneo introdotto dall’esterno e non era neppure un tumore: era il risultato di un processo degenerativo avvenuto nel tempo.

Il meccanismo più accreditato parte da una porzione di tessuto adiposo che perde il proprio apporto sanguigno, va incontro a necrosi e successivamente si distacca. Una volta libera, la massa può sviluppare progressivamente una componente fibrosa e calcificata.

Alcuni studi descrivono una sorta di “stratificazione” progressiva: attorno al nucleo iniziale si possono depositare materiali provenienti dal liquido peritoneale, contribuendo alla formazione di una superficie liscia e compatta. È un processo lento che spiega perché alcune di queste masse possano assumere una forma tondeggiante o ovale.

Perché può muoversi nell’addome

Uno degli aspetti più insoliti dei corpi liberi peritoneali è proprio la loro capacità di cambiare posizione.

La cavità peritoneale offre uno spazio nel quale una massa completamente distaccata può spostarsi in relazione ai movimenti del corpo e agli stessi movimenti degli organi interni. Per questo motivo, quando un corpo libero è sufficientemente mobile, la sua posizione può risultare diversa in due esami eseguiti in momenti differenti.

Questa caratteristica può diventare anche un elemento utile per la diagnosi. Una massa che appare in un punto dell’addome e successivamente si trova in una posizione diversa, mantenendo però dimensioni e caratteristiche sostanzialmente identiche, può suggerire che non sia ancorata a un organo.

Non sempre, tuttavia, la diagnosi è immediata. Le formazioni più grandi possono assomigliare a lesioni tumorali, masse calcificate o altre anomalie intra-addominali, soprattutto quando vengono individuate casualmente durante un esame diagnostico.

Una condizione rara, spesso senza sintomi

Il fatto che nel caso giordano la formazione sia stata individuata casualmente è tutt’altro che insolito. I corpi liberi peritoneali sono generalmente asintomatici, soprattutto quando hanno dimensioni ridotte.

Molti vengono scoperti incidentalmente durante un intervento eseguito per un’altra ragione oppure nel corso di esami radiologici. Le dimensioni possono variare sensibilmente: le forme comuni sono spesso piccole, mentre in letteratura sono stati descritti anche corpi liberi molto più grandi, definiti giganti.

Quando invece la massa raggiunge dimensioni considerevoli, può entrare in contatto con strutture vicine e, in casi particolari, provocare dolore addominale, disturbi urinari o problemi intestinali dovuti alla compressione. Sono situazioni decisamente meno frequenti rispetto alla semplice scoperta occasionale.

Il caso del 22enne si è risolto senza complicazioni

Dopo il ritrovamento e il recupero della massa, il decorso del giovane è stato regolare. Il caso clinico riferisce una ripresa senza complicazioni e, al controllo effettuato tre settimane dopo l’intervento, la risoluzione dei sintomi che avevano portato alla procedura per il varicocele.

La particolarità della vicenda non riguarda quindi un’emergenza provocata dalla massa, ma il fatto che una struttura così insolita sia stata scoperta per puro caso durante un intervento urologico laparoscopico.

L’episodio aggiunge inoltre un elemento interessante alla casistica medica: i corpi liberi peritoneali sono già noti, ma la loro identificazione durante una procedura laparoscopica limitata e in un paziente giovane, senza precedenti operazioni addominali o pelviche, rappresenta un’evenienza poco comune.

Perché la scoperta ha attirato l’attenzione

Il caso giordano dimostra quanto la chirurgia possa trasformarsi, anche durante una procedura programmata, in una sorta di esplorazione diagnostica inattesa. Quella che a prima vista poteva sembrare una massa estranea si è rivelata una struttura benigna formatasi spontaneamente nell’organismo.

Il soprannome “topo del peritoneo” contribuisce inevitabilmente alla curiosità attorno alla vicenda, ma dietro l’espressione si nasconde un fenomeno anatomico preciso e documentato. Non c’è dunque alcun animale nell’addome del paziente: il “topo” è una piccola massa libera, spesso calcificata, che può restare silenziosamente nella cavità peritoneale per anni.

Nel caso del 22enne, la sua presenza è rimasta sconosciuta fino a quando la laparoscopia non ha permesso ai chirurghi di osservarla direttamente. Una scoperta casuale, rara e sorprendente, ma con un lieto fine: la formazione è stata rimossa, analizzata e riconosciuta per ciò che realmente era.