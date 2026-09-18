OktoberFresh 2026, a Fiumicino la festa del luppolo fresco

🌐 OktoberFresh 2026, il 26 e 27 settembre il Birrificio Agricolo Podere 676 di Fiumicino celebra il nuovo raccolto di luppolo con due giornate dedicate alla Fresh Hop, alla birra agricola, alla cucina bavarese e alla musica. Ingresso gratuito, dalle 12 fino a tarda notte.

OktoberFresh 2026: dal luppoleto al bicchiere

C’è un momento dell’anno in cui la birra incontra più direttamente la terra da cui nasce. È quello del raccolto del luppolo, materia prima fondamentale per la produzione brassicola e protagonista assoluta di OktoberFresh 2026, la festa organizzata dal Podere 676 nella campagna di Testa di Lepre, a Fiumicino.

Sabato 26 e domenica 27 settembre il beer garden del Birrificio Agricolo Podere 676 diventerà il punto di riferimento per due giornate costruite intorno alla Fresh Hop 2026, la birra prodotta utilizzando il luppolo appena raccolto nei campi del birrificio.

Il Podere 676 si trova in Via Cavalier Antonio Casetti 30, a Testa di Lepre, nella campagna di Fiumicino. Nato nel 2020 dalla trasformazione del vecchio fienile di famiglia in birrificio agricolo, oggi coltiva oltre 700 piante di luppolo Cascade e quattro ettari di orzo biologico certificato.

La Fresh Hop protagonista della festa

Il cuore di OktoberFresh è naturalmente la Fresh Hop, una tipologia di birra legata alla disponibilità stagionale del luppolo.

La particolarità sta nell’utilizzo del luppolo fresco, impiegato nella produzione senza passare dal tradizionale processo di essiccazione. È una tecnica che permette di collegare in maniera particolarmente evidente il lavoro agricolo alla produzione della birra.

Il risultato è una birra che racconta il raccolto dell’anno e che, proprio per la sua natura stagionale, non può essere prodotta in qualsiasi momento.

Per un birrificio agricolo, il significato è ancora più forte: il luppolo non è soltanto una materia prima acquistata all’esterno, ma una coltivazione che cresce accanto allo stabilimento e che entra direttamente nel processo produttivo. Al Podere 676 le piante di Cascade vengono coltivate nella stessa tenuta, insieme all’orzo biologico.

Due giorni tra birra agricola, cucina bavarese e musica

OktoberFresh nasce come una festa del raccolto, ma il programma guarda alla convivialità. Per l’intero weekend, dalle 12 fino a tarda notte, il pubblico potrà vivere il beer garden del Podere 676 tra degustazioni, gastronomia, intrattenimento e musica.

La proposta gastronomica sarà ispirata alla tradizione bavarese, in un ideale omaggio all’immaginario dell’Oktoberfest reinterpretato però in chiave agricola e romana.

Non mancheranno giochi a tema birra, intrattenimento e DJ set, con un programma pensato per accompagnare sia il pranzo sia la serata.

Il calendario ufficiale del Podere 676 conferma OktoberFresh per entrambe le giornate del 26 e 27 settembre, con appuntamenti sia a pranzo sia a cena.

Un evento che racconta il legame tra agricoltura e birra

La formula di OktoberFresh va oltre la classica festa della birra. Al centro c’è infatti il rapporto tra coltivazione, stagionalità e produzione brassicola.

È proprio questo uno degli elementi che caratterizzano il progetto del Podere 676: il birrificio nasce all’interno di una realtà agricola e mantiene una forte attenzione alla tracciabilità delle materie prime. Il luppolo Cascade cresce nei campi della tenuta, mentre l’orzo biologico viene coltivato su quattro ettari.

La festa di settembre diventa così anche un’occasione per avvicinare il pubblico al significato di birrificio agricolo, mostrando come una pinta possa essere il risultato di una filiera che parte direttamente dal campo.

È un approccio che si inserisce nella crescente attenzione verso produzioni locali, ingredienti tracciabili e esperienze gastronomiche legate al territorio.

Il beer garden di Podere 676 torna protagonista

La location contribuisce alla formula dell’evento. Il Podere 676 si trova nella campagna di Testa di Lepre, tra Roma, il litorale e il territorio del Lago di Bracciano, in un contesto rurale dove i campi di luppolo fanno da sfondo al beer garden.

Qui la birra viene proposta insieme a un’esperienza che comprende anche visite al birrificio, passeggiate tra i filari di luppolo e degustazioni. L’impianto produttivo è stato ricavato dal vecchio fienile della famiglia, trasformato in birrificio nel 2020.

Durante OktoberFresh, questo rapporto con la campagna diventa parte integrante della festa: il raccolto non è soltanto il tema dell’evento, ma il punto di partenza della birra protagonista.

OktoberFresh 2026: tutte le informazioni

L’appuntamento è fissato per sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 al Birrificio Agricolo Podere 676 di Fiumicino.

Orario: dalle 12 fino a tarda notte

Dove: Birrificio Agricolo Podere 676, Via Cavalier Antonio Casetti 30, Testa di Lepre, Fiumicino

Ingresso: gratuito

Protagonista: Fresh Hop 2026, realizzata con il luppolo fresco del nuovo raccolto

Programma: birra agricola, cucina bavarese, giochi a tema, intrattenimento e DJ set.

La Fresh Hop 2026 sarà quindi una produzione legata al calendario agricolo e disponibile in occasione del nuovo raccolto. Una caratteristica che rende OktoberFresh un appuntamento concentrato su un momento preciso dell’anno: quello in cui il luppolo passa dai campi alla birra.

Per due giorni, a Fiumicino, il percorso sarà dunque particolarmente diretto: dal luppoleto al bicchiere, con la campagna romana a fare da scenario e la birra fresca di raccolto al centro della festa.