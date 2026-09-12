12 settembre 2026: santi e curiosità del MetroLunario

Il 12 settembre porta nel calendario la memoria di San Guido del Brabante, il “povero di Anderlecht” ricordato per la sua vita al servizio degli ultimi. La storia italiana torna invece al Gran Sasso del 1943, con la liberazione di Benito Mussolini da parte di un commando tedesco. Tra i protagonisti nati in questa data spicca Paul Walker, volto amatissimo della saga Fast & Furious. E il cielo offre una curiosità particolare: dopo il novilunio dell’11 settembre, la Luna ricomincia a crescere in Bilancia.

Santo del Giorno: San Guido del Brabante

Il Santo del Giorno del 12 settembre è San Guido del Brabante, conosciuto anche come Guido di Anderlecht, una delle figure religiose più venerate nella tradizione belga. Nato intorno al 950 in una famiglia di contadini, scelse una vita caratterizzata dalla povertà e dall’aiuto ai bisognosi.

Da giovane lavorò come sacrestano presso una chiesa nei pressi di Bruxelles. In seguito tentò un’attività commerciale, ma non per arricchirsi: destinò infatti i guadagni a un fondo destinato ai poveri della città.

La sua esistenza fu segnata anche da lunghi pellegrinaggi. Secondo la tradizione viaggiò fino a Roma e in Terra Santa, vivendo sempre in condizioni di estrema semplicità.

Canonizzato nel 1112, circa un secolo dopo la sua morte, Guido è ricordato come un autentico “povero di Anderlecht” e, per la sua attenzione agli ultimi, viene talvolta considerato un precursore della spiritualità francescana.

La sua memoria rappresenta umiltà, carità e solidarietà, valori che hanno accompagnato il suo culto attraverso i secoli.

Accadde Oggi: la liberazione di Mussolini al Gran Sasso

Il 12 settembre 1943 un commando tedesco portò a termine l’Operazione Eiche, liberando Benito Mussolini dalla prigionia a Campo Imperatore, sul Gran Sasso. Mussolini era stato trasferito nell’albergo abruzzese dopo la caduta del regime e l’arresto del 25 luglio.

L’operazione fu condotta da paracadutisti tedeschi che raggiunsero l’albergo con alianti. Le guardie italiane furono sorprese e disarmate senza che si verificasse una vera battaglia. Il commando riuscì quindi a portare via Mussolini e a trasferirlo in Germania.

La liberazione ebbe conseguenze politiche enormi: pochi giorni dopo, sotto la pressione di Adolf Hitler, Mussolini avrebbe assunto la guida della nuova Repubblica Sociale Italiana, con sede nell’Italia settentrionale occupata dai tedeschi.

Il 12 settembre 1943 rappresenta così uno degli episodi più spettacolari e controversi della storia italiana durante la Seconda guerra mondiale, collocato appena quattro giorni dopo l’annuncio dell’armistizio italiano.

Nati in questo giorno: Paul Walker

Tra i protagonisti nati il 12 settembre spicca Paul Walker, nato a Glendale, California, nel 1973.

Attore statunitense, Walker raggiunse la fama internazionale interpretando Brian O’Conner nella saga cinematografica The Fast & Furious. Il primo film della serie, uscito nel 2001, trasformò rapidamente il giovane interprete in una star internazionale.

La sua carriera comprende anche film come Pleasantville, Eight Below e Running Scared, ma è soprattutto il legame con la saga automobilistica a renderlo una figura particolarmente amata dal pubblico.

Walker morì prematuramente nel 2013, a soli 40 anni, in un incidente automobilistico. La sua morte interruppe la produzione di Furious 7, completato successivamente anche attraverso l’impiego dei fratelli e di effetti digitali.

Nel 2026 avrebbe compiuto 53 anni: il suo compleanno continua a essere ricordato ogni 12 settembre dai fan di tutto il mondo.

Eventi e curiosità del 12 settembre

Il 12 settembre 2026 è sabato, il 255° giorno dell’anno: restano 110 giorni alla fine del 2026.

La curiosità astronomica della giornata è particolarmente interessante. Dopo il novilunio dell’11 settembre, la Luna torna visibile come una sottilissima falce crescente, con appena circa il 2% della superficie illuminata.

Il nostro satellite si trova inoltre nel settore zodiacale della Bilancia e, secondo le effemeridi, passa dalla Vergine alla Bilancia nelle prime ore della giornata. Sole e Mercurio rimangono in Vergine, mentre la Luna e Mercurio si collocano in Bilancia; le posizioni precise possono variare leggermente in base all’ora e al sistema di calcolo utilizzato.

È dunque una giornata che, simbolicamente, segna un nuovo inizio: la Luna ha appena cominciato un nuovo ciclo e torna lentamente a mostrarsi nel cielo serale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Bilancia

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 12 settembre 2026 è la Bilancia.

La scelta è legata soprattutto alla presenza della Luna in Bilancia, proprio all’inizio del nuovo ciclo lunare, e alla vicinanza di Mercurio nello stesso segno. Le effemeridi indicano inoltre Venere in Bilancia o a cavallo del passaggio verso lo Scorpione a seconda dell’ora e della fonte, elemento che rende particolarmente interessanti i temi relazionali della giornata.

Nella lettura astrologica tradizionale, la Bilancia richiama armonia, diplomazia, relazioni e capacità di mediazione. La sottile Luna crescente suggerisce simbolicamente di non pretendere risultati immediati, ma di lasciare che i nuovi progetti acquistino forza poco alla volta.

Per la Bilancia può essere quindi una giornata favorevole per ricucire un rapporto, cercare un accordo o dare forma a un progetto condiviso.