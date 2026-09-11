11 settembre 2026 – il MetroLunario

L’11 settembre è una data che porta con sé una memoria storica fortissima, ma anche una ricorrenza religiosa e una significativa curiosità astronomica: nel 2026 cade proprio il giorno della Luna nuova. Il calendario liturgico ricorda San Giovanni Gabriele Perboyre, mentre tra i protagonisti nati in questa data c’è il musicista Moby.

Santo del Giorno: San Giovanni Gabriele Perboyre

Il Santo del Giorno dell’11 settembre è San Giovanni Gabriele Perboyre, sacerdote della Congregazione della Missione e missionario in Cina, ricordato per la sua fede e il coraggio dimostrato durante la persecuzione dei cristiani. Il calendario dei santi di Vatican News ricorda inoltre nella stessa giornata i martiri Prot e Giacinto e il beato Bonaventura da Barcellona.

Nato in Francia nel 1802, Perboyre fu ordinato sacerdote nel 1826 e nel 1835 partì per la missione in Cina. Operò soprattutto nella provincia di Hubei, dedicandosi alla formazione delle comunità cristiane.

Arrestato nel 1839, fu sottoposto a interrogatori e torture e venne ucciso l’11 settembre 1840 a Wuchang. Fu beatificato nel 1889 e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1996.

La sua memoria rappresenta fedeltà, sacrificio e perseveranza, valori che spiegano la particolare venerazione tributata al missionario vincenziano.

Accadde Oggi: l’11 settembre 2001

L’11 settembre 2001 è una delle date più drammatiche della storia contemporanea. Diciannove terroristi appartenenti alla rete di al-Qaeda dirottarono quattro aerei di linea: due furono fatti schiantare contro le Torri Gemelle del World Trade Center a New York, uno contro il Pentagono e il quarto precipitò in Pennsylvania dopo la reazione dei passeggeri e dell’equipaggio.

Gli attentati provocarono la morte di 2.977 persone e modificarono profondamente la politica internazionale, la sicurezza aeroportuale e i rapporti geopolitici dei decenni successivi.

Oggi il luogo delle Torri Gemelle ospita il National September 11 Memorial & Museum, con due grandi vasche d’acqua costruite nelle impronte delle torri e i nomi delle vittime incisi nei pannelli di bronzo. Ogni anno, l’11 settembre, le famiglie partecipano alla cerimonia commemorativa con la lettura dei nomi delle persone uccise negli attentati del 2001 e nel precedente attentato al World Trade Center del 1993.

Una data che resta soprattutto giorno della memoria, nella quale il ricordo delle vittime continua a intrecciarsi con la riflessione sulle conseguenze storiche di quegli eventi.

Nati in questo giorno: Moby

Tra i protagonisti nati l’11 settembre spicca Moby, nome d’arte di Richard Melville Hall, nato a New York nel 1965.

Musicista, produttore e autore, Moby ha contribuito alla diffusione internazionale della musica elettronica, mescolando sonorità dance, ambient, rock, blues e musica classica.

Dopo gli esordi nella scena underground newyorkese, raggiunse una notorietà internazionale negli anni Novanta. Il grande successo arrivò con l’album Play, pubblicato nel 1999, che trasformò la sua particolare combinazione di elettronica e campionamenti in un fenomeno globale.

Nel 2026 Moby compie 61 anni. La sua carriera rappresenta un esempio di come la musica elettronica abbia progressivamente conquistato un ruolo centrale nella cultura popolare contemporanea.

Eventi e curiosità dell’11 settembre

L’11 settembre 2026 è venerdì ed è il 254° giorno dell’anno: ne restano 111 prima della conclusione del 2026.

La curiosità astronomica più importante riguarda la Luna nuova, che nel 2026 si verifica proprio l’11 settembre. Per Roma l’istante del novilunio è indicato alle 5:26 del mattino, quando la Luna si trova in Vergine.

È quindi una giornata particolare anche dal punto di vista del calendario lunare: la Luna diventa praticamente invisibile nel cielo e prende avvio un nuovo ciclo lunare.

Secondo le effemeridi astrologiche, nelle prime ore della giornata Sole e Luna sono entrambi in Vergine, mentre Mercurio e Venere si trovano in Bilancia e Marte in Cancro.

Il simbolismo della data è dunque quello di una soglia: una fase lunare termina e un nuovo ciclo comincia, proprio mentre il calendario civile richiama una delle più importanti giornate di memoria del nostro tempo.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Vergine

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito dell’11 settembre 2026 è la Vergine.

La scelta è particolarmente significativa perché il novilunio avviene proprio in Vergine: Sole e Luna si incontrano infatti nello stesso settore zodiacale, dando origine alla Luna nuova delle 5:26, ora di Roma.

Nella simbologia astrologica, questa configurazione valorizza ordine, discernimento, concretezza e capacità di ripartire. La Luna nuova viene tradizionalmente considerata un momento adatto per fissare intenzioni e avviare nuovi progetti, mentre la Vergine richiama metodo, attenzione ai dettagli e organizzazione.

Per chi appartiene a questo segno, l’11 settembre può quindi essere letto simbolicamente come una giornata favorevole per chiudere ciò che non serve più e impostare con maggiore chiarezza il prossimo capitolo.