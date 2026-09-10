Trump, promessa choc da 5mila dollari agli americani

🌐 Donald Trump trasforma la convention repubblicana di Dallas nel grande show per le midterm: promette un “dividendo” da 5mila dollari a ogni adulto se il Gop manterrà Camera e Senato, rilancia la linea dura sull’Iran, difende i dazi e chiede agli elettori di considerare il suo nome come se fosse sulla scheda. Ma il piano solleva subito interrogativi su costi, finanziamento e fattibilità.

Donald Trump torna a prendersi il centro della scena e lo fa con una promessa destinata a dominare la campagna elettorale americana delle prossime settimane: 5mila dollari a ogni adulto americano se i Repubblicani manterranno il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato nelle elezioni di metà mandato.

L’annuncio è arrivato a Dallas, durante la prima convention nazionale repubblicana dedicata alle elezioni di midterm. Un appuntamento pensato per mobilitare il partito in vista del voto di novembre e trasformato dal presidente in una sorta di grande comizio personale.

Per quasi due ore Trump ha attraversato tutti i temi della sua agenda politica: economia, confini, immigrazione, dazi, guerra in Iran, energia e identità americana. Ma il momento destinato a far più discutere è stato quello del cosiddetto “Trump dividend”, un assegno da 5mila dollari che, nelle intenzioni del presidente, dovrebbe premiare gli americani se il Partito Repubblicano uscirà vittorioso dalle urne.

Trump promette 5mila dollari: come funzionerebbe il dividendo

Il presidente ha presentato il pagamento come una sorta di dividendo societario distribuito agli azionisti di un’azienda di successo.

La logica politica è semplice: se l’America, secondo Trump, sta vivendo una fase di forza economica e di crescente capacità di produrre ricchezza, una parte di quella ricchezza dovrebbe tornare direttamente ai cittadini.

La condizione indicata dal presidente è altrettanto semplice: i Repubblicani devono vincere entrambe le Camere del Congresso.

Trump ha aggiunto una seconda clausola: il denaro dovrebbe essere speso negli Stati Uniti. L’obiettivo sarebbe quindi trasformare il pagamento anche in uno strumento di sostegno alla domanda interna e ai consumi.

Il problema è che, al momento, mancano dettagli essenziali. Non è stato chiarito con quale meccanismo verrebbero distribuiti i fondi, chi avrebbe diritto esattamente al pagamento, come verrebbero gestite eventuali soglie di reddito e, soprattutto, quale sarebbe la copertura finanziaria.

Un assegno che potrebbe costare oltre mille miliardi

La promessa assume dimensioni enormi se rapportata alla popolazione americana.

Le stime circolate nelle prime ore successive all’annuncio indicano un costo potenziale superiore al trilione di dollari, con valutazioni che arrivano intorno a 1,3-1,35 trilioni a seconda dei criteri utilizzati per stabilire chi riceverebbe il pagamento.

Non si tratta quindi di una misura marginale.

Un programma di questa portata richiederebbe una precisa architettura legislativa e finanziaria. E soprattutto dovrebbe confrontarsi con un bilancio federale già caratterizzato da un disavanzo molto elevato e da un debito pubblico che ha superato i 40 trilioni di dollari.

Trump non ha fornito durante il discorso una spiegazione dettagliata del finanziamento. Nelle ore successive, il vicepresidente JD Vance ha indicato tra le possibili fonti le entrate derivanti dai dazi e ha lasciato intendere che il pagamento potrebbe essere modulato in modo da escludere almeno parte degli americani più ricchi. Ma anche questa ipotesi non è stata accompagnata da un piano operativo definitivo.

La grande domanda: chi pagherebbe davvero?

È questo il punto che potrebbe trasformare il “dividendo Trump” da slogan elettorale a terreno di scontro politico.

Se l’assegno venisse finanziato attraverso nuove entrate fiscali provenienti dai dazi, il problema sarebbe capire quanto quelle entrate siano realmente sufficienti a sostenere un programma da oltre mille miliardi di dollari.

Se invece il denaro arrivasse direttamente dal bilancio federale, l’effetto sui conti pubblici sarebbe completamente diverso.

E rimane anche una questione politica: una misura così costosa dovrebbe passare attraverso il Congresso, proprio l’istituzione che Trump chiede agli elettori di consegnare nuovamente nelle mani del Partito Repubblicano.

La promessa arriva mentre Trump teme le midterm

Il contesto spiega molto della spettacolarità dell’annuncio.

Le elezioni di metà mandato rappresentano il primo grande referendum politico sulla seconda presidenza Trump. Il presidente non sarà formalmente candidato, ma ha scelto di trasformare il voto in una sorta di plebiscito sul proprio operato.

Dal palco di Dallas ha chiesto agli elettori di comportarsi come se il suo nome fosse direttamente sulla scheda.

Il messaggio è evidente: votare per un candidato repubblicano alla Camera o al Senato significa, nella narrazione di Trump, votare per la prosecuzione della sua agenda.

Per il presidente la posta in gioco è enorme. Se i Democratici conquistassero una o entrambe le Camere, la seconda parte del mandato diventerebbe molto più difficile. Se invece il Gop riuscisse a mantenere il controllo del Congresso, Trump avrebbe maggiori margini per trasformare in legge le priorità della sua amministrazione.

Iran, Trump difende la guerra: “Abbiamo evitato l’arma nucleare”

Il secondo grande capitolo del discorso è stato quello internazionale.

Trump ha difeso senza esitazioni la decisione di colpire l’Iran e ha respinto l’idea che l’intervento americano sia stato un errore.

La sua argomentazione è che, senza l’azione militare statunitense, Teheran sarebbe ormai più vicina alla possibilità di dotarsi di un’arma nucleare.

Il presidente ha inoltre lasciato intendere che potrebbero rendersi necessarie ulteriori operazioni contro siti iraniani, citando anche Pickaxe Mountain.

Il problema politico è che la guerra continua a rappresentare uno dei punti più delicati della sua presidenza. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, alcuni esponenti di vertice dell’amministrazione avrebbero espresso preoccupazione per il rischio che il conflitto possa protrarsi molto più a lungo del previsto.

Per Trump, invece, la linea resta quella della vittoria.

E anche sul fronte energetico il presidente ha cercato di trasformare il conflitto in un argomento elettorale, sostenendo che i prezzi del petrolio potranno scendere quando gli Stati Uniti avranno prevalso nella guerra.

Dazi, la parola che Trump continua ad amare

Non potevano mancare i dazi, uno dei marchi di fabbrica della politica economica trumpiana.

Il presidente ha ribadito di considerare le tariffe commerciali uno strumento capace di rendere gli Stati Uniti più ricchi e di generare enormi entrate.

Con il suo consueto stile provocatorio, Trump ha raccontato di aver definito in passato “tariffe” la sua parola preferita, salvo poi scherzare sul fatto di averla fatta scendere nella propria personale classifica per evitare le polemiche dei media.

Dietro la battuta c’è però uno dei nodi più importanti della sua politica economica.

I dazi rappresentano infatti contemporaneamente una fonte di entrate per il governo e un costo potenziale per imprese e consumatori americani, perché le tariffe sulle importazioni possono essere trasferite, almeno in parte, lungo la catena dei prezzi.

Ed è proprio per questo che il tema dell’inflazione resta legato a doppio filo alla campagna elettorale.

Confini e immigrazione: la vecchia agenda Maga torna sul palco

Trump ha poi riproposto uno dei pilastri della sua identità politica: il controllo del confine.

Il messaggio rivolto agli elettori è stato netto: una vittoria democratica, secondo il presidente, significherebbe perdere il controllo dell’immigrazione, indebolire la sicurezza e mettere a rischio i risultati ottenuti dalla sua amministrazione.

È la classica struttura narrativa del movimento Maga, costruita sull’idea che le elezioni non siano soltanto una scelta tra due programmi, ma una decisione sul futuro stesso dell’America.

Trump ha così collegato confini, tasse, sicurezza e ricchezza in un’unica promessa: se i Repubblicani vincono, la sua agenda continua; se perdono, tutto ciò che è stato costruito negli ultimi due anni rischia di essere cancellato.

La geografia secondo Trump: dallo Stretto di Hormuz allo “Stretto di Trump”

Nel lungo intervento non è mancato nemmeno il lato più spettacolare del presidente.

Parlando della guerra con l’Iran e del controllo dello Stretto di Hormuz, Trump ha scherzato sulla possibilità di rinominarlo “Stretto di Trump”.

Poi ha spostato il discorso sulla geografia americana, ipotizzando persino un cambio di nome per il New Mexico, che potrebbe diventare “New America”.

Un passaggio volutamente surreale, ma perfettamente coerente con il tono della serata: Trump non ha cercato soltanto di convincere il pubblico, ha cercato di trasformare la convention in uno spettacolo politico costruito attorno alla propria persona.

Una convention costruita attorno al presidente

È questo, in definitiva, l’elemento più significativo dell’appuntamento di Dallas.

La convention avrebbe dovuto presentare al Paese una squadra repubblicana pronta ad affrontare le midterm. Invece Trump ha finito per occupare quasi interamente la scena.

Il partito punta su di lui per mobilitare la base, ma proprio questa strategia porta con sé un rischio: trasformare il voto di novembre in un referendum personale sul presidente.

Alcuni candidati repubblicani impegnati nelle competizioni più difficili hanno scelto di non esporsi durante l’evento, un segnale delle difficoltà che Trump potrebbe incontrare nel convincere gli elettori indipendenti e quelli più moderati.

La convention, inoltre, non ha prodotto l’effetto di una grande mobilitazione di massa che il partito sperava di mostrare. Le immagini dell’arena hanno evidenziato spazi vuoti e diversi esponenti repubblicani hanno preferito non partecipare.

Il vero obiettivo di Trump è novembre

Il “dividendo” da 5mila dollari potrebbe quindi essere letto soprattutto come una promessa elettorale destinata a parlare direttamente al portafoglio degli americani.

In un momento in cui il costo della vita e il prezzo dell’energia rappresentano questioni centrali per gli elettori, Trump prova a spostare la conversazione dal problema dei prezzi alla prospettiva di un grande trasferimento di denaro.

Ma la strada tra una promessa pronunciata dal palco e un assegno effettivamente distribuito è molto lunga.

Servono leggi, coperture finanziarie, approvazioni del Congresso e un meccanismo concreto di erogazione. Al momento, nessuno di questi elementi è stato definito nei dettagli.

La certezza è invece tutta politica.

Trump ha scelto di mettere la propria immagine, il proprio programma e perfino una promessa da migliaia di dollari al centro della sfida di novembre.

E mentre il presidente chiude il suo intervento sulle note di “YMCA”, il messaggio agli elettori repubblicani è ormai chiarissimo: le midterm non sono soltanto una battaglia per Camera e Senato. Per Trump sono il prossimo grande voto sulla sua America.