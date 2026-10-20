Marracash entra sul tema scontri: «Con le buone non cambi le cose»

🌐 Marracash interviene sulle violente proteste di Milano e sulla mobilitazione degli autotrasportatori, pubblicando un messaggio destinato ad accendere il dibattito. Il rapper cresciuto alla Barona rivendica il proprio impegno contro le disuguaglianze sociali e interpreta le manifestazioni come il segnale di un malessere accumulato da tempo. «Aspettavo questa reazione da tempo», scrive, aggiungendo una frase ancora più provocatoria: «Con le buone non cambi le cose». Le sue parole arrivano dopo un fine settimana segnato da scontri con la polizia, saccheggi e negozi chiusi nel centro di Milano, mentre le proteste degli autotrasportatori coinvolgono altre aree del Paese. Un intervento che apre interrogativi sul rapporto tra protesta sociale, rabbia collettiva e violenza.

Marracash sulle proteste di Milano: il messaggio che divide

Non è un semplice commento sull’attualità. Marracash sceglie di prendere posizione pubblicamente mentre Milano è ancora alle prese con le conseguenze delle manifestazioni del 17 e 18 ottobre, sfociate in scontri, danneggiamenti e saccheggi.

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram il 19 ottobre, il rapper riflette sulla crescente esasperazione sociale e sulle ragioni che spingono le persone a mobilitarsi.

Per lui, quello che sta accadendo non rappresenta un’esplosione del tutto inattesa. Al contrario, la protesta appare come l’espressione di tensioni economiche e sociali che denuncia da anni attraverso la musica.

L’artista non cerca formule diplomatiche. La sua è una presa di posizione esplicita contro le disuguaglianze e contro un sistema che, secondo la sua visione, lascia troppe persone senza risposte.

«Aspettavo questa reazione»: la frase che scuote il dibattito

Il passaggio più discusso riguarda il giudizio sulle mobilitazioni. Marracash sostiene di aver previsto da tempo un aumento della protesta e collega la situazione alle riflessioni contenute nei propri brani.

Richiama inoltre un intervento pronunciato durante un concerto, quando aveva sostenuto che chi detiene il potere tende a comprendere soprattutto le manifestazioni concrete della forza collettiva.

«Con le buone non cambi le cose» è la conclusione più netta del suo ragionamento.

Una frase che assume particolare peso perché arriva nelle ore successive ai disordini milanesi. Esprime la convinzione dell’artista che le richieste di cambiamento non possano essere affidate soltanto ad appelli e dichiarazioni.

Non equivale, tuttavia, a un’esplicita rivendicazione dei saccheggi o delle aggressioni. Nel messaggio il rapper non attribuisce a sé la responsabilità delle violenze e non invita a colpire negozi o persone.

Le fotografie pubblicate: Milano in piazza e la protesta dei camionisti

A rendere ancora più significativo l’intervento sono le due immagini scelte per accompagnare il testo.

La prima mostra un manifestante con il Tricolore sulle spalle, mentre corre nella nebbia dei fumogeni durante le proteste milanesi.

La seconda ritrae un camion con uno striscione che presenta la mobilitazione degli autotrasportatori come una protesta più ampia, capace di coinvolgere il resto della popolazione.

La scelta delle fotografie collega simbolicamente due realtà differenti: la rabbia esplosa nelle strade di Milano e le rivendicazioni degli autotrasportatori, impegnati a richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche del settore.

È proprio questo collegamento a conferire al post un significato politico e sociale più esteso, senza però dimostrare l’esistenza di una regia comune tra le diverse manifestazioni.

Dalla Barona al successo: perché Marracash parla di disuguaglianze

Il rapporto di Marracash con i temi sociali non nasce con le proteste di ottobre.

Fabio Bartolo Rizzo, questo il suo nome all’anagrafe, è cresciuto nella Barona, quartiere popolare di Milano che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione personale e artistica.

Nel corso della carriera ha raccontato le contraddizioni della società contemporanea, le differenze economiche, il disagio giovanile e il rapporto tra successo individuale e condizioni collettive.

Il quartiere d’origine rimane un riferimento importante anche dopo il raggiungimento della notorietà nazionale.

Un legame dimostrato anche attraverso iniziative musicali e progetti con finalità sociali, tra cui il concerto organizzato alla Barona nel 2026, con proventi destinati a sostenere attività sul territorio.

«I social sono un ufficio stampa»: la critica all’attivismo digitale

Uno degli aspetti più interessanti del messaggio riguarda proprio il mezzo utilizzato per diffonderlo.

Marracash pubblica il proprio intervento su Instagram, ma contemporaneamente critica la tendenza a trasformare l’impegno civile in una sequenza di dichiarazioni online.

Il rapper considera insufficiente limitarsi a condividere indignazione o slogan senza accompagnarli con comportamenti coerenti.

Per lui, la credibilità si costruisce attraverso le scelte personali, il lavoro, le parole espresse nel tempo e il rapporto quotidiano con la realtà.

La musica come strumento di denuncia sociale

L’artista rivendica di aver privilegiato, nel corso degli anni, strumenti comunicativi differenti: canzoni, concerti e interviste.

La sua posizione è che l’impegno non debba nascere improvvisamente quando un argomento conquista l’attenzione dei social.

Da questo punto di vista, il post del 19 ottobre viene presentato come una continuazione del percorso artistico precedente, non come una presa di posizione occasionale.

Il riferimento è anche all’album È finita la pace, pubblicato nel 2024, nel quale affronta inquietudini collettive, conflitti personali e tensioni del presente.

Milano tra scontri, negozi saccheggiati e paura di nuove proteste

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per Milano.

Dopo i disordini del fine settimana, diverse attività commerciali del centro hanno adottato misure precauzionali. Anche nel Quadrilatero della Moda, tra via Montenapoleone e le strade vicine al Duomo, alcune boutique hanno chiuso o ritirato la merce dalle vetrine.

I commercianti denunciano danni economici e chiedono maggiori garanzie di sicurezza. Intanto, le istituzioni lavorano a misure per prevenire ulteriori episodi di violenza.

In questo contesto, la distinzione tra il diritto di manifestare e gli atti di vandalismo rimane fondamentale.

Le difficoltà economiche possono spiegare le ragioni di una protesta, ma non rendono automaticamente legittimi furti, aggressioni e devastazioni.

Marracash, la ribellione e le domande sulla violenza

La presa di posizione del rapper apre una discussione che va oltre la musica.

Da una parte c’è la denuncia di un disagio economico e sociale che trova spazio crescente nelle manifestazioni. Dall’altra, la necessità di distinguere le rivendicazioni di chi protesta pacificamente dalle responsabilità di chi commette reati.

Marracash sceglie di sottolineare le ragioni della ribellione, senza formulare nel post una condanna esplicita dei saccheggi. Questa omissione può alimentare interpretazioni differenti, ma non autorizza ad attribuirgli un sostegno dichiarato a ogni episodio di violenza.

Il suo intervento mette soprattutto al centro una domanda: quanto a lungo può accumularsi il malcontento prima di trasformarsi in mobilitazione collettiva?

«È solo l’inizio»: l’avvertimento sociale del rapper

Per Marracash, le manifestazioni di questi giorni potrebbero rappresentare l’avvio di una stagione più ampia di protesta. È una sua valutazione, non una previsione accertata.

La forza del messaggio sta nel collegare l’attualità alle battaglie sociali che hanno attraversato la sua carriera, riportando al centro disuguaglianze, costo della vita e difficoltà delle fasce economicamente più esposte.

Resta aperto il confronto sui mezzi attraverso i quali quelle rivendicazioni possano produrre cambiamenti senza compromettere la sicurezza delle persone.

Una cosa è certa: con il suo intervento Marracash riporta la musica rap dentro il dibattito sociale italiano, scegliendo parole forti proprio mentre Milano cerca di ritrovare la normalità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative