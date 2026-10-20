Tumore al pancreas, svolta in Europa: il farmaco che allunga la vita

🌐 Tumore al pancreas metastatico, arriva una svolta nella lotta contro uno dei tumori più aggressivi. L’Agenzia europea per i medicinali ha espresso parere favorevole a daraxonrasib (Rasonque), una nuova terapia orale che, negli studi clinici, ha portato la sopravvivenza mediana da 6,7 a 12,4 mesi. Ora la decisione passa alla Commissione europea, mentre per la disponibilità in Italia saranno decisive le successive valutazioni su prezzo e rimborsabilità.