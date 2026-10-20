Tumore al pancreas, svolta in Europa: il farmaco che allunga la vita
🌐 Tumore al pancreas metastatico, arriva una svolta nella lotta contro uno dei tumori più aggressivi. L’Agenzia europea per i medicinali ha espresso parere favorevole a daraxonrasib (Rasonque), una nuova terapia orale che, negli studi clinici, ha portato la sopravvivenza mediana da 6,7 a 12,4 mesi. Ora la decisione passa alla Commissione europea, mentre per la disponibilità in Italia saranno decisive le successive valutazioni su prezzo e rimborsabilità.
Tumore al pancreas, dall’Europa una speranza concreta per i pazienti
Una notizia destinata a cambiare le prospettive terapeutiche di migliaia di pazienti colpiti da una delle forme di cancro più difficili da combattere. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha espresso il 15 ottobre 2026 parere positivo all’autorizzazione di Rasonque, nome commerciale del principio attivo daraxonrasib, sviluppato dalla società farmaceutica Revolution Medicines.
Non si tratta di una cura miracolosa né di una vittoria definitiva contro il tumore al pancreas. Ma i risultati della sperimentazione rappresentano un progresso importante in un settore dell’oncologia nel quale le alternative terapeutiche, soprattutto nelle fasi avanzate della malattia, rimangono limitate.
Il nuovo medicinale è destinato agli adulti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico che abbiano già ricevuto almeno una precedente terapia sistemica. Una popolazione di pazienti particolarmente vulnerabile, spesso costretta ad affrontare trattamenti impegnativi con benefici purtroppo modesti.
A rendere significativa la decisione europea sono soprattutto i risultati clinici: il nuovo farmaco ha mostrato un miglioramento della sopravvivenza complessiva rispetto alla chemioterapia utilizzata come trattamento di confronto.
Il nuovo farmaco contro il tumore al pancreas: sopravvivenza quasi raddoppiata
I numeri della sperimentazione raccontano meglio di qualsiasi proclama la portata della novità.
Lo studio internazionale di fase 3 ha coinvolto 500 pazienti con carcinoma pancreatico metastatico, la cui malattia era progredita dopo una precedente terapia.
Nei pazienti trattati con daraxonrasib, la sopravvivenza mediana complessiva è stata di 12,4 mesi, rispetto ai 6,7 mesi registrati nel gruppo sottoposto a chemioterapia.
Sopravvivenza mediana complessiva nello studio clinico
0 mesi4 mesi8 mesi12 mesi16 mesiDaraxonrasibChemioterapia
Studio internazionale di fase 3, 500 pazienti. Dati EMA, ottobre 2026.
Un incremento di 5,7 mesi nella sopravvivenza mediana, particolarmente rilevante per una malattia che, quando raggiunge lo stadio metastatico, presenta generalmente una prognosi molto severa.
Anche l’intervallo durante il quale il tumore non mostra segni di progressione risulta migliorato: 7,2 mesi con daraxonrasib contro 3,6 mesi con la chemioterapia.
È fondamentale interpretare correttamente questi risultati. La sopravvivenza mediana non rappresenta il tempo massimo di vita dei pazienti e non permette di prevedere individualmente la risposta al trattamento. Indica il momento in cui metà dei partecipanti allo studio risulta ancora in vita.
Il miglioramento osservato costituisce tuttavia un segnale clinico importante e apre nuove prospettive per una patologia nella quale ogni progresso terapeutico può assumere un valore straordinario.
Come funziona daraxonrasib: il farmaco che blocca le proteine del tumore
La novità non riguarda soltanto i risultati, ma anche il meccanismo d’azione.
Daraxonrasib appartiene alla categoria degli inibitori delle proteine RAS, molecole coinvolte nei processi che regolano crescita e sopravvivenza delle cellule.
In numerosi tumori pancreatici, alterazioni genetiche determinano un’attivazione anomala di queste proteine, favorendo la proliferazione incontrollata delle cellule cancerose.
Il medicinale interviene su questo meccanismo attraverso un processo molecolare specifico: si lega alla proteina ciclofilina A, formando un complesso capace di interferire con il funzionamento delle proteine RAS.
L’obiettivo è bloccare uno dei segnali biologici che alimentano la crescita del tumore, rallentando la progressione della malattia e favorendo la morte delle cellule tumorali.
Un approccio che rappresenta una delle direzioni più promettenti della ricerca oncologica: non limitarsi ad aggredire genericamente le cellule in rapida proliferazione, ma intervenire sui meccanismi molecolari responsabili della crescita cancerosa.
Nella sperimentazione clinica, il 92% dei pazienti presentava una mutazione RAS G12 confermata. Il farmaco, tuttavia, è stato raccomandato per l’indicazione clinica valutata, senza che il parere positivo europeo imponesse uno specifico test genetico come requisito di accesso.
Una compressa contro il tumore al pancreas: quali sono gli effetti collaterali
Un altro elemento rilevante riguarda la modalità di somministrazione.
Rasonque è infatti un farmaco orale, disponibile in compresse rivestite da 100 e 150 milligrammi, una caratteristica che lo distingue dalle tradizionali terapie oncologiche somministrate per via endovenosa.
La somministrazione orale può semplificare alcuni aspetti organizzativi del trattamento, ma non elimina la necessità di controlli specialistici, monitoraggio e valutazioni cliniche periodiche.
Come tutte le terapie antitumorali, anche daraxonrasib può provocare effetti indesiderati.
Tra quelli osservati più frequentemente durante gli studi figurano diarrea, eruzioni cutanee, stomatite, nausea e vomito.
La scelta terapeutica dovrà quindi essere effettuata dagli oncologi considerando le condizioni generali del paziente, le precedenti cure, l’evoluzione della malattia e il rapporto tra benefici attesi e possibili rischi.
Non si tratta, dunque, di un medicinale da assumere autonomamente, ma di una terapia oncologica specialistica destinata a pazienti accuratamente selezionati.
L’Ema accelera i tempi: valutazione completata in meno di 150 giorni
La rilevanza clinica della nuova terapia ha indotto l’autorità regolatoria europea ad adottare un percorso di valutazione accelerato.
Daraxonrasib è stato inserito tra i medicinali prioritari nell’ambito del progetto Cancer Medicines Pathfinder, pensato per favorire lo sviluppo e la valutazione di trattamenti potenzialmente innovativi contro il cancro.
L’esame della documentazione scientifica è iniziato nel luglio 2026 attraverso una procedura progressiva, che ha consentito agli esperti di analizzare i dati man mano che venivano presentati.
Il procedimento si è concluso in meno di 150 giorni di valutazione, rispetto ai 210 giorni attivi che possono essere richiesti da un iter ordinario.
Una riduzione dei tempi significativa, ottenuta senza rinunciare agli standard europei relativi alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali.
La procedura riflette una necessità sempre più avvertita nell’oncologia contemporanea: accelerare l’accesso alle innovazioni realmente promettenti, evitando che i tempi amministrativi ritardino inutilmente la disponibilità di trattamenti potenzialmente importanti.
Dal via libera europeo alla disponibilità in Italia: cosa succede adesso
La decisione del comitato scientifico europeo rappresenta un passaggio cruciale, ma non coincide ancora con l’autorizzazione definitiva alla commercializzazione.
Il parere favorevole sarà sottoposto alla Commissione europea, chiamata ad adottare la decisione sull’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione.
Successivamente entreranno in gioco le autorità regolatorie dei singoli Stati membri.
In Italia sarà fondamentale il ruolo dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), competente per le valutazioni nazionali relative al prezzo e alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.
È proprio in questa fase che si concentrerà una delle questioni più delicate: garantire che un progresso scientifico possa tradursi concretamente in un’opportunità terapeutica accessibile ai pazienti.
Un medicinale innovativo, infatti, può ottenere l’autorizzazione europea senza diventare immediatamente disponibile e rimborsato in tutti i Paesi dell’Unione.
Non è quindi ancora possibile indicare una data certa per l’accesso ordinario e rimborsato a daraxonrasib in Italia.
Negli Stati Uniti il medicinale ha già ottenuto l’approvazione nell’agosto 2026, circostanza che ha alimentato le aspettative dei pazienti europei e delle loro famiglie.
Tumore al pancreas, perché la diagnosi resta una delle sfide più difficili
Il carcinoma pancreatico continua a rappresentare una delle maggiori emergenze dell’oncologia moderna.
La sua pericolosità deriva da diversi fattori: aggressività biologica, possibilità di diffusione precoce e difficoltà nell’individuare la malattia nelle fasi iniziali.
I primi sintomi possono essere generici e facilmente confusi con disturbi gastrointestinali o altre condizioni meno gravi.
Dolori addominali persistenti, fastidi alla schiena, perdita di peso inspiegabile, diminuzione dell’appetito e comparsa di ittero possono costituire segnali che richiedono accertamenti medici, soprattutto quando persistono o si manifestano contemporaneamente.
Questi sintomi non indicano necessariamente la presenza di un tumore, ma non dovrebbero essere sottovalutati.
Una delle difficoltà maggiori è rappresentata dal fatto che numerose diagnosi arrivano quando la malattia è già localmente avanzata o metastatica, rendendo impossibile un intervento chirurgico con finalità curativa.
È proprio per questi pazienti che i nuovi trattamenti sistemici assumono particolare importanza.
Accanto alla ricerca farmacologica, rimane essenziale migliorare le strategie diagnostiche, identificare le persone a rischio elevato e sviluppare strumenti capaci di individuare il tumore prima che si diffonda.
La nuova frontiera della ricerca oncologica: colpire i tumori alla radice
Il caso daraxonrasib dimostra come la conoscenza dei meccanismi genetici e molecolari del cancro stia progressivamente modificando le strategie terapeutiche.
Per molti anni le alterazioni delle proteine RAS sono state considerate bersagli particolarmente difficili da raggiungere farmacologicamente.
Lo sviluppo di nuovi inibitori dimostra invece che alcune barriere scientifiche possono essere superate attraverso la ricerca molecolare e la sperimentazione clinica.
Questo non significa che tutti i tumori pancreatici potranno essere trattati con lo stesso farmaco né che la risposta sarà identica per ogni paziente.
Significa piuttosto che la medicina oncologica sta ampliando le possibilità di intervenire sui processi biologici che sostengono la crescita tumorale, aprendo prospettive per trattamenti più mirati e nuove combinazioni terapeutiche.
Restano comunque interrogativi importanti, dalla durata degli effetti benefici alla gestione delle resistenze farmacologiche, fino alla sicurezza nel lungo periodo.
Ulteriori studi saranno necessari per comprendere se e come il trattamento possa essere utilizzato in altre fasi della malattia o associato a differenti strategie terapeutiche.
La speranza dei pazienti e la sfida decisiva dell’accesso alle cure
Per chi combatte contro un tumore pancreatico metastatico, la notizia del parere positivo europeo rappresenta molto più di un aggiornamento regolatorio.
È la prospettiva concreta di una nuova possibilità terapeutica in un contesto nel quale le alternative rimangono spesso insufficienti.
Ma la storia di questo farmaco pone anche una questione centrale per la sanità pubblica: l’innovazione scientifica raggiunge il proprio obiettivo soltanto quando diventa effettivamente accessibile a chi ne ha bisogno.
Dopo la raccomandazione dell’EMA, l’attenzione si concentra quindi sulle prossime decisioni della Commissione europea e, successivamente, delle autorità nazionali.
Per l’Italia la partita riguarderà soprattutto tempi di disponibilità, sostenibilità economica e possibilità di garantire ai pazienti un accesso appropriato ed equo.
Il nuovo farmaco non cancella la gravità del tumore al pancreas, ma introduce un elemento di speranza sostenuto da risultati clinici misurabili.
La sopravvivenza mediana quasi raddoppiata nello studio rappresenta un progresso significativo. Ora la sfida sarà trasformare questo risultato della ricerca in una concreta opportunità di cura, senza creare aspettative irrealistiche e senza lasciare indietro i pazienti.
Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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