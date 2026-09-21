Wildwood apre Alice nella Città 2026: anteprima al Teatro Sistina

🌐 Wildwood – I segreti del bosco proibito, il nuovo film d’animazione in stop-motion di LAIKA diretto da Travis Knight, inaugurerà il 14 ottobre 2026 la 24ª edizione di Alice nella Città. L’anteprima, presentata come Evento Speciale Fuori Concorso, si terrà al Teatro Sistina di Roma, nuova sede del festival. Ad accompagnare il film arriverà anche The Wildwood Sigil Tree, installazione immersiva firmata LAIKA.

Wildwood inaugura Alice nella Città al Teatro Sistina

Sarà un viaggio dentro una foresta misteriosa e un universo fantasy costruito con la meticolosità artigianale della stop-motion ad aprire la nuova edizione di Alice nella Città.

Il 14 ottobre, al Teatro Sistina, il pubblico romano potrà assistere all’anteprima di Wildwood – I segreti del bosco proibito, il nuovo lungometraggio di LAIKA diretto e prodotto da Travis Knight, già regista di Kubo e la spada magica. Il film sarà presentato come Evento Speciale Fuori Concorso, pochi giorni prima dell’arrivo nelle sale italiane.

L’appuntamento segna anche l’ingresso del Teatro Sistina tra le sedi del festival, che quest’anno affianca alla tradizionale presenza dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone altri luoghi del cinema romano, tra cui Cinema Adriano e Cinema 4Fontane.

La scelta contribuisce inoltre alla nuova dimensione diffusa della manifestazione, con il centro di Roma e il quadrante di Via Veneto coinvolti in un programma che mette in relazione proiezioni, eventi e industria audiovisiva internazionale.

La nuova avventura fantasy firmata LAIKA

Wildwood porta sul grande schermo l’omonimo romanzo fantasy di Colin Meloy, illustrato da Carson Ellis, trasformando il mondo del libro in un universo visivo fatto di foreste incantate, animali parlanti, creature misteriose e conflitti che si muovono oltre i confini della realtà quotidiana.

Al centro della storia c’è Prue McKeel, tredicenne determinata che vive a Portland. Quando il fratellino Mac viene rapito da uno stormo di corvi e trascinato oltre i confini della città, la ragazza decide di seguirlo nel misterioso Bosco Proibito.

A unirsi alla missione è il compagno di scuola Curtis, inizialmente poco sicuro di sé ma destinato a diventare un alleato fondamentale.

Quello che comincia come un tentativo disperato di salvare il fratello si trasforma rapidamente in un’avventura molto più grande. Nel cuore della foresta, Prue e Curtis scoprono una società nascosta, popolata da animali parlanti, banditi e fazioni contrapposte.

Il viaggio diventa così anche una storia di crescita, coraggio, amicizia e scoperta di sé, mentre il destino di Mac si intreccia con quello dell’intero mondo di Wildwood.

La stop-motion di LAIKA torna protagonista

Uno degli elementi distintivi di Wildwood è ancora una volta la tecnica utilizzata da LAIKA, studio cinematografico specializzato nell’animazione stop-motion.

Personaggi, ambienti e oggetti vengono costruiti fisicamente e animati fotogramma dopo fotogramma, creando quella particolare consistenza materica che caratterizza il cinema dello studio.

La nuova produzione nasce inoltre da un progetto sviluppato per diversi anni e rappresenta, secondo quanto dichiarato da Travis Knight, una delle opere più personali della sua carriera. Il regista ha descritto Wildwood come un progetto particolarmente ambizioso per LAIKA, sia sul piano tecnico sia su quello creativo.

La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, autore legato anche a ParaNorman e Kubo e la spada magica. La produzione prosegue così la ricerca dello studio sulle possibilità espressive dell’animazione realizzata attraverso pupazzi, scenografie e movimenti costruiti fisicamente.

The Wildwood Sigil Tree: il film diventa esperienza

L’anteprima romana non sarà però soltanto una proiezione.

In occasione dell’edizione 2026 di Alice nella Città, Fuori Sala porterà a Roma anche The Wildwood Sigil Tree, installazione immersiva creata da LAIKA e già presentata in diverse città internazionali.

L’opera è pensata come un’esperienza sensoriale attraverso cui il pubblico può entrare nell’universo visivo di Wildwood prima ancora di vedere il film.

L’installazione riprende l’immaginario oscuro e fiabesco della storia, trasformando alcuni degli elementi più riconoscibili del mondo di Wildwood in un’esperienza fisica. Un progetto che rafforza il rapporto tra cinema, scenografia e arti immersive e che permette alla dimensione artigianale di LAIKA di uscire dallo schermo.

Alice nella Città guarda al cinema internazionale

La presenza di Wildwood come film d’apertura conferma anche la vocazione internazionale di Alice nella Città, festival rivolto in particolare alle nuove generazioni ma attento alle diverse forme del cinema contemporaneo.

I direttori artistici Fabia Bettini e Gianluca Giannelli hanno sottolineato il legame tra il film di Travis Knight e l’identità della manifestazione, individuando nell’immaginazione uno strumento per confrontarsi con la complessità del mondo e con ciò che ancora non conosciamo.

In questa prospettiva, la foresta di Wildwood non è soltanto lo scenario di un’avventura fantasy. È uno spazio nel quale i protagonisti sono costretti a superare paure, convinzioni e limiti, mettendo alla prova il proprio modo di guardare ciò che li circonda.

Wildwood arriva al cinema il 22 ottobre

Dopo l’anteprima romana del 14 ottobre, Wildwood – I segreti del bosco proibito arriverà nei cinema italiani dal 22 ottobre 2026, distribuito da Notorious Pictures.

L’appuntamento al Teatro Sistina rappresenterà quindi una delle prime occasioni per vedere sul grande schermo il nuovo progetto di LAIKA, prima della distribuzione nazionale.

Tra fantasy, avventura e animazione artigianale, Wildwood porta così ad Alice nella Città 2026 un immaginario costruito intorno alla forza dell’amore, al sacrificio, all’amicizia e al coraggio necessario per attraversare ciò che non conosciamo.

Una foresta proibita che, dal romanzo di Colin Meloy al grande schermo, diventa il cuore di una nuova avventura firmata da uno degli studi più riconoscibili dell’animazione contemporanea.