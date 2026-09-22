Sienna Miller e la figlia Marlowe: due gocce d’acqua a 14 anni

🌐 Sienna Miller e la figlia Marlowe Sturridge conquistano il red carpet londinese alla première di War. La somiglianza tra madre e figlia, entrambe sorridenti davanti ai fotografi, ha attirato l’attenzione: Marlowe, 14 anni, ricorda sempre di più la madre nei lineamenti e nel modo di portare i capelli, ma sta già costruendo un’identità personale anche attraverso la moda. Per Sienna, 44 anni, è una delle rare apparizioni pubbliche insieme alla primogenita.

Sienna Miller e Marlowe, il red carpet che ha sorpreso tutti

Non è stata soltanto la première di una nuova serie televisiva. Per Sienna Miller, la serata londinese del 16 settembre ha avuto anche un significato familiare.

All’Odeon Luxe Leicester Square, dove si è tenuta la première mondiale di War, l’attrice è arrivata insieme alla figlia Marlowe Sturridge, nata nel luglio 2012 dalla relazione con l’attore Tom Sturridge. La ragazza, oggi quattordicenne, ha accompagnato la madre davanti ai fotografi in una delle loro apparizioni pubbliche più significative.

La scena ha attirato immediatamente l’attenzione soprattutto per una ragione: la somiglianza tra le due è diventata ancora più evidente con il passare degli anni.

Marlowe ha infatti ereditato dalla madre diversi tratti del volto e una certa naturalezza davanti alle telecamere. Ma, osservando le fotografie della serata, emerge anche un’altra caratteristica: pur ricordando Sienna, la ragazza sembra avere già sviluppato un gusto personale ben definito.

Ed è proprio questa combinazione tra somiglianza familiare e personalità autonoma ad aver trasformato l’apparizione in uno dei momenti più commentati della serata.

Chi è Marlowe Sturridge, la figlia di Sienna Miller

Marlowe è la prima figlia di Sienna Miller e dell’attore britannico Tom Sturridge. I due hanno avuto una relazione dal 2011 al 2015 e, nonostante la fine della storia, hanno mantenuto un rapporto collaborativo come genitori.

Per diversi anni Sienna ha scelto di proteggere con grande attenzione la privacy della figlia. Le apparizioni pubbliche di Marlowe sono state infatti poche e selezionate.

Il primo grande red carpet insieme risale al Festival di Cannes 2024, quando la ragazzina accompagnò la madre alla première di Horizon: An American Saga. All’epoca aveva 11 anni e quell’apparizione rappresentò il suo ingresso ufficiale, seppure ancora molto discreto, nel mondo degli eventi legati alla moda e allo spettacolo.

A Londra, due anni dopo, la differenza è evidente. Marlowe non è più la bambina fotografata a Cannes: è una ragazza adolescente che sembra sentirsi sempre più a proprio agio in un ambiente nel quale sua madre si muove da oltre vent’anni.

Il look di Sienna Miller: eleganza e carattere

Per la première di War, Sienna Miller ha scelto un abito nero scenografico, caratterizzato da corpetto, silhouette strutturata e dettagli di piume.

Un’immagine molto diversa rispetto ai look più romantici e boho che hanno contribuito a rendere riconoscibile lo stile dell’attrice negli anni Duemila.

Il risultato è un outfit deciso, costruito per il red carpet e perfettamente coerente con l’occasione.

Marlowe, al contrario, ha scelto un abbigliamento decisamente più casual: T-shirt gialla con grafica, gonna midi nera in seta con bordo in pizzo, ballerine e una borsa nera. Un insieme che si distingue dal vestito della madre senza creare una vera contrapposizione.

È proprio questa differenza a rendere interessante la coppia.

Sienna punta sul glamour cinematografico. Marlowe preferisce un’estetica più giovane, informale e contemporanea. Eppure, accanto, sembrano appartenere allo stesso universo stilistico.

Una somiglianza che diventa sempre più evidente

Il confronto tra le immagini di Cannes 2024 e quelle della première di War racconta anche il naturale cambiamento di Marlowe.

A 14 anni, la ragazza presenta lineamenti sempre più simili a quelli della madre, soprattutto nella forma del viso e nell’espressione. Anche la scelta di portare i capelli lunghi e sciolti contribuisce a rendere immediato il paragone.

Alcuni media britannici e internazionali hanno parlato apertamente di una figlia “lookalike”, cioè molto somigliante alla madre. Il paragone è diventato particolarmente evidente anche perché le due, durante le fotografie sul tappeto rosso, appaiono quasi della stessa altezza.

Ma ridurre Marlowe a una “copia” di Sienna sarebbe probabilmente semplicistico.

La stessa Miller ha raccontato in passato che la figlia possiede un senso dello stile molto personale, arrivando persino a criticare apertamente alcune scelte della madre. Secondo quanto raccontato dall’attrice, Marlowe avrebbe un gusto più essenziale e contemporaneo rispetto a quello, più eclettico, della madre.

Madre e figlia condividono anche la passione per la moda

La moda sembra essere uno dei territori nei quali il rapporto tra Sienna e Marlowe è particolarmente evidente.

Miller ha raccontato che la figlia guarda con attenzione ciò che indossa e che, in alcuni casi, i loro guardaroba finiscono per mescolarsi. Marlowe può prendere alcuni capi dalla madre, mentre Sienna ha ammesso di utilizzare a sua volta alcuni indumenti della figlia.

È un dettaglio apparentemente leggero, ma racconta una relazione che va oltre la semplice somiglianza fisica.

Marlowe sta crescendo all’interno di una famiglia profondamente legata alla moda, al cinema e alla creatività, ma Sienna sembra volerle lasciare lo spazio necessario per costruire il proprio percorso.

La ragazza, inoltre, ha avuto modo di conoscere da vicino un ambiente nel quale la madre è una presenza consolidata senza essere costantemente esposta dai genitori sui social o sui media.

Da Cannes a Londra: due apparizioni che raccontano la crescita

Il primo red carpet di Cannes aveva già acceso i riflettori sulla figlia dell’attrice.

In quell’occasione Marlowe indossava un abito chiaro con un grande dettaglio floreale e aveva affiancato Sienna, protagonista della serata insieme al cast di Horizon: An American Saga. Le fotografie delle due insieme avevano rapidamente fatto il giro dei magazine di moda.

A Londra, però, il quadro è diverso.

Marlowe appare più sicura, più adulta e soprattutto più consapevole del proprio stile. Non cerca di imitare l’abito della madre e non sembra avere bisogno di farlo. La sua scelta è indipendente, pur rimanendo perfettamente compatibile con l’atmosfera dell’evento.

È probabilmente questo il dettaglio più interessante dell’intera serata.

La somiglianza genetica è evidente, ma l’identità personale comincia a emergere con altrettanta chiarezza.

Sienna Miller, una mamma di tre figli

La vita familiare di Sienna Miller è cambiata molto negli ultimi anni.

Marlowe è la primogenita, nata dalla relazione con Tom Sturridge. L’attrice ha poi avuto altri due figli con il compagno Oli Green, una bambina e, più recentemente, un bambino. Miller ha mantenuto un livello di riservatezza molto elevato sui figli più piccoli, evitando di trasformare la loro vita privata in contenuto mediatico.

La stessa attenzione è stata riservata per anni a Marlowe.

Proprio per questo, ogni apparizione della ragazza insieme alla madre acquista un peso particolare. Non si tratta di una presenza costante sui tappeti rossi, ma di occasioni sporadiche nelle quali il pubblico può vedere come è cresciuta.

E quella di Londra arriva in un momento significativo anche per la carriera della madre.

War, il nuovo progetto di Sienna Miller

La première era legata a War, nuova serie legal drama nella quale Sienna Miller recita accanto a Dominic West.

La storia ruota intorno a una complessa causa di divorzio e al confronto tra gli avvocati chiamati a rappresentare le parti. Miller interpreta una star del cinema coinvolta nella controversia, mentre West interpreta l’imprenditore tecnologico al centro della vicenda.

La serata londinese ha quindi riunito due dimensioni della vita dell’attrice: il lavoro e la famiglia.

Da una parte il ritorno davanti alle telecamere con un nuovo ruolo. Dall’altra la presenza della figlia adolescente, che sembra ormai pronta a muoversi con crescente naturalezza negli stessi ambienti frequentati dalla madre.

I valori che Sienna vuole trasmettere alla figlia

Dietro l’immagine glamour del red carpet, Miller ha raccontato più volte di voler mantenere per Marlowe un’educazione fondata su valori che vadano oltre l’apparenza.

In una conversazione ricordata dalla stampa internazionale, l’attrice ha sottolineato l’importanza di gentilezza, gioia e gratitudine, spiegando di voler insegnare alla figlia a non concentrarsi esclusivamente su se stessa.

È un aspetto particolarmente significativo considerando il mondo nel quale Marlowe è cresciuta.

Essere figlia di un’attrice famosa significa inevitabilmente avere accesso a un universo fatto di moda, cinema, eventi e fotografi. Ma significa anche essere sottoposta a una curiosità pubblica che può diventare difficile da gestire durante l’adolescenza.

La scelta di Sienna di limitare le apparizioni della figlia sembra inserirsi proprio in questo equilibrio: proteggere la sua privacy senza impedirle di vivere occasionalmente esperienze pubbliche accanto alla madre.

Una nuova generazione sotto i riflettori

Marlowe non ha ancora annunciato un percorso professionale nel cinema o nella moda e non sarebbe corretto attribuirle oggi una carriera futura.

Quello che emerge, però, è una ragazza che ha già sviluppato un proprio rapporto con lo stile e che, nelle rare occasioni pubbliche, appare sempre più sicura.

La somiglianza con Sienna Miller è destinata probabilmente a continuare a far parlare, soprattutto perché il confronto con le fotografie della madre agli inizi della carriera è particolarmente curioso.

Ma il vero elemento della storia non è soltanto il patrimonio genetico.

È il passaggio da una figlia fotografata accanto alla madre a una giovane persona con una propria presenza pubblica.

A Cannes era soprattutto la figlia di Sienna Miller. A Londra, alla première di War, Marlowe ha mostrato qualcosa in più: un proprio stile, una propria sicurezza e una personalità che sembra già distinguersi da quella della madre.

E forse è proprio questo il segnale più interessante della serata: non una nuova Sienna Miller, ma Marlowe Sturridge che comincia a farsi riconoscere semplicemente come Marlowe.