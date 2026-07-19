Matematica a scuola, allarme Invalsi: un bimbo su 4 è sotto livello

🌐 Matematica a scuola: quasi il 40% dei bambini delle elementari non raggiunge conoscenze di base secondo il Rapporto Invalsi 2026, con risultati ancora lontani dai livelli pre Covid e un calo medio dell’8-10% rispetto al 2019.

La scuola italiana conquista un importante risultato nella lotta alla dispersione scolastica, ma registra una nuova emergenza sul fronte delle competenze di base, soprattutto nella matematica. È questa la fotografia che emerge dal Rapporto Nazionale Invalsi 2026, che mette in evidenza un quadro complesso: meno ragazzi abbandonano gli studi, ma molti arrivano ai livelli successivi del percorso scolastico senza aver consolidato conoscenze fondamentali.

Il dato più preoccupante riguarda la scuola primaria. Tra i bambini delle elementari, quasi quattro su dieci non raggiungono un livello sufficiente in matematica, mentre soltanto poco più del 60% degli alunni arriva almeno alla soglia considerata di base.

Un risultato che conferma una difficoltà già emersa negli anni successivi alla pandemia e che evidenzia quanto il recupero degli apprendimenti sia ancora una delle principali sfide del sistema educativo italiano.

Secondo le rilevazioni Invalsi, rispetto al periodo precedente al Covid, i risultati medi in matematica e italiano nella scuola primaria restano inferiori di circa 8-10 punti percentuali. Un divario che non è stato ancora completamente colmato e che rischia di avere conseguenze sul percorso scolastico futuro di migliaia di studenti.

Invalsi 2026, il nodo della matematica nelle scuole elementari

Il dato più significativo del rapporto riguarda i bambini più piccoli, quelli che frequentano la seconda e la quinta elementare. È proprio nella scuola primaria, considerata la base su cui costruire tutto il percorso educativo successivo, che emergono le maggiori difficoltà.

Nella matematica, la percentuale di studenti che raggiunge almeno il livello base è diminuita di circa tre punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, fermandosi poco sopra il 60%.

In termini concreti significa che una parte consistente degli alunni arriva alla fine della primaria senza aver acquisito pienamente competenze essenziali come il ragionamento logico, la capacità di risolvere problemi e la padronanza degli strumenti matematici fondamentali.

La situazione assume maggiore rilevanza se confrontata con il periodo precedente alla pandemia. Nel 2019, infatti, i risultati medi erano sensibilmente più elevati. L’emergenza sanitaria ha interrotto continuità didattica, routine scolastiche e modalità di apprendimento, lasciando una traccia che il sistema educativo sta ancora cercando di superare.

La matematica appare oggi una delle materie più colpite dagli effetti di quella fase.

Dopo il Covid gli apprendimenti non sono tornati ai livelli del 2019

La pandemia ha rappresentato uno spartiacque per la scuola italiana. La didattica a distanza ha permesso di mantenere un collegamento con gli studenti, ma non è riuscita a sostituire completamente la presenza in aula, soprattutto nelle fasce d’età più giovani.

I bambini della primaria hanno vissuto una fase particolarmente delicata: proprio negli anni in cui si costruiscono le competenze fondamentali di lettura, scrittura e calcolo, molte attività didattiche sono state rallentate o modificate.

Il risultato, secondo le rilevazioni Invalsi, è una sorta di “ferita educativa” ancora aperta.

Il recupero degli apprendimenti procede, ma non in modo uniforme. Alcune aree del Paese hanno mostrato segnali di miglioramento, mentre altre continuano a registrare difficoltà significative.

La matematica rappresenta il punto più critico perché richiede continuità, esercizio progressivo e consolidamento nel tempo. Una lacuna nei primi anni può infatti accumularsi negli anni successivi, rendendo più difficile affrontare argomenti complessi alle medie e alle superiori.

Dispersione scolastica ai minimi storici: il dato positivo del rapporto

Accanto alle criticità, il Rapporto Invalsi 2026 presenta anche un risultato considerato storico: la dispersione scolastica esplicita ha raggiunto il livello più basso mai registrato.

Il fenomeno riguarda i giovani che interrompono gli studi prima di ottenere un diploma o una qualifica. Secondo i dati diffusi, il tasso è sceso al 7,3%, confermando una tendenza positiva iniziata negli ultimi anni.

Si tratta di un miglioramento importante perché indica che sempre più studenti riescono a rimanere all’interno del sistema educativo fino al completamento del percorso.

Dal 2019 a oggi, la quota di giovani che arriva al diploma o a una qualifica sarebbe passata dall’86,5% al 92,7%, con centinaia di migliaia di ragazzi in più trattenuti nel sistema scolastico.

È un risultato che mostra la capacità della scuola italiana di migliorare sul fronte dell’inclusione e della permanenza degli studenti.

Tuttavia, il rapporto evidenzia una distinzione fondamentale: restare a scuola non significa automaticamente acquisire competenze adeguate.

È proprio questa la nuova sfida: non soltanto evitare che i ragazzi abbandonino gli studi, ma garantire che al termine del percorso abbiano strumenti realmente utili per affrontare la vita universitaria, professionale e sociale.

Il paradosso della scuola italiana: più studenti diplomati, meno competenze

Uno degli aspetti più interessanti emersi dal rapporto riguarda il contrasto tra quantità e qualità degli apprendimenti.

L’Italia riesce sempre meglio a trattenere gli studenti nel sistema scolastico, ma continua ad avere difficoltà nel garantire livelli omogenei di preparazione.

Il problema emerge soprattutto nelle materie fondamentali. Alle superiori, infatti, una parte significativa degli studenti arriva alla maturità senza competenze pienamente consolidate in italiano e matematica.

Secondo le rilevazioni, soltanto poco più della metà dei maturandi raggiunge livelli considerati adeguati nelle due discipline principali.

Questo significa che il problema della matematica alle elementari non resta confinato ai primi anni, ma rischia di trasformarsi in una difficoltà strutturale che accompagna gli studenti lungo tutto il percorso scolastico.

Le lacune iniziali possono diventare ostacoli più grandi con il passare degli anni, soprattutto quando le materie richiedono conoscenze cumulative.

L’inglese cresce, ma matematica e italiano restano le emergenze

Non tutti i dati del rapporto sono negativi. Tra gli elementi positivi emerge il miglioramento nelle competenze linguistiche in inglese, soprattutto tra gli studenti più giovani.

La scuola italiana sembra infatti riuscire meglio nello sviluppo di alcune competenze legate alle lingue straniere e alle nuove tecnologie.

Gli studenti più giovani mostrano una maggiore familiarità con strumenti digitali e capacità di muoversi in ambienti tecnologici rispetto alle generazioni precedenti.

La situazione cambia però quando si analizzano le competenze fondamentali tradizionali.

Matematica e comprensione dei testi restano i principali punti deboli. Due ambiti che rappresentano la base per qualsiasi altro apprendimento e che influenzano direttamente la capacità degli studenti di affrontare problemi complessi.

La sfida della scuola: interventi personalizzati e nuovi metodi didattici

Di fronte a questi risultati, la sfida per il futuro riguarda soprattutto il modo in cui la scuola può recuperare gli apprendimenti persi e ridurre le differenze tra studenti.

Secondo gli esperti, non basta più una didattica uguale per tutti. Le classi italiane sono diventate sempre più eterogenee e richiedono strumenti capaci di rispondere a bisogni diversi.

Il modello del passato, basato principalmente sulla lezione frontale tradizionale, potrebbe non essere sufficiente per affrontare le nuove difficoltà.

Servono invece interventi più mirati: maggiore attenzione alle singole classi, supporto agli studenti in difficoltà, formazione continua degli insegnanti e investimenti nelle strutture scolastiche.

La matematica, in particolare, necessita di un approccio che vada oltre la semplice memorizzazione delle formule. Gli studenti devono imparare a ragionare, collegare concetti e utilizzare gli strumenti matematici per interpretare situazioni reali.

Il futuro della scuola italiana passa dalle competenze di base

Il Rapporto Invalsi 2026 fotografa quindi una scuola in trasformazione, con luci e ombre.

Da una parte c’è il risultato storico della riduzione della dispersione scolastica, un segnale importante di maggiore inclusione. Dall’altra resta aperta la questione degli apprendimenti, soprattutto nella scuola primaria.

Il dato sulla matematica rappresenta un campanello d’allarme perché riguarda la fase in cui si costruiscono le fondamenta del sapere.

Recuperare queste competenze significa intervenire presto, prima che le difficoltà diventino più profonde e difficili da correggere.

La sfida dei prossimi anni sarà dunque duplice: continuare a garantire che sempre più ragazzi arrivino al diploma, ma soprattutto fare in modo che quel traguardo sia accompagnato da una preparazione solida.

Perché una scuola efficace non si misura soltanto da quanti studenti riesce a portare alla fine del percorso, ma anche dalle conoscenze e dalle capacità che lascia loro.