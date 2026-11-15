Voli Usa, migliaia di cancellazioni: il router sotto esame

🌐 Il caos voli Usa prosegue dopo il blocco nazionale di venerdì: oltre 6.400 cancellazioni sabato. Le autorità indagano sui lavori alla rete e su un router, mentre il ritorno agli orari regolari resta atteso entro domenica sera.

Lo spazio aereo riapre, i passeggeri restano in attesa

Lo spazio aereo americano è tornato operativo, ma il viaggio di migliaia di passeggeri non è ripartito con la stessa velocità. Sabato 14 novembre sono stati cancellati oltre 6.400 voli, su circa 41mila programmati. Più di 800 collegamenti previsti per domenica risultavano già soppressi nella rilevazione diffusa sabato sera: il blocco nazionale era finito, le sue conseguenze no.

Il fermo disposto venerdì 13 novembre dalla Federal Aviation Administration ha interrotto le partenze per oltre quattro ore. Il responsabile dell’agenzia, Bryan Bedford, ha indicato la fine di domenica 15 novembre come orizzonte per il recupero degli orari. È una previsione comunicata dalle autorità, non una normalizzazione già raggiunta: le compagnie devono ancora riordinare una parte delle proprie operazioni.

Lavori sulla rete e un router al centro delle verifiche

La prima ricostruzione ufficiale porta a un intervento di manutenzione delle telecomunicazioni. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha spiegato che un appaltatore, L3Harris, stava sostituendo un collegamento in rame con la fibra ottica in almeno una sede remota della FAA. Durante il lavoro, un router avrebbe cominciato a sovraccaricare altri apparati della rete di controllo aereo.

Secondo Duffy, il dispositivo generava oltre mille tentativi di connessione ogni quattro o cinque secondi, provocando problemi nelle comunicazioni con gli aerei e nei flussi radar. Resta da stabilire se l’origine sia un errore durante l’intervento oppure un’apparecchiatura difettosa. L’individuazione del meccanismo di sovraccarico, dunque, non equivale ancora all’accertamento della responsabilità tecnica.

Le ricostruzioni disponibili indicano apparati in Arkansas e, potenzialmente, in Texas. Il sindacato Professional Aviation Safety Specialists riferisce di due router aggiornati venerdì; il comunicato del Dipartimento dei Trasporti parla invece di almeno una località remota senza identificarla. La localizzazione e il numero dei dispositivi coinvolti richiedono quindi cautela. L3Harris ha dichiarato di sostenere l’indagine della FAA.

Perché un problema locale ha fermato le partenze

Il guasto non ha avuto soltanto effetti nell’area in cui erano in corso i lavori. Bedford ha riferito instabilità intermittenti nelle comunicazioni di 17 dei 22 centri che seguono gli aerei durante la fase di crociera. Ha precisato che nessuna struttura ha perso completamente ogni collegamento: il fermo è stato disposto per prevenire un peggioramento delle condizioni operative.

La rete di controllo accompagna gli aerei attraverso settori diversi, con passaggi di responsabilità tra controllori. Le torri gestiscono le operazioni aeroportuali, altre strutture seguono avvicinamento e allontanamento, mentre i centri regionali assistono i voli lungo la rotta. È questa interconnessione a spiegare perché un problema nelle comunicazioni possa avere conseguenze molto lontane dal punto iniziale.

Duffy ha dichiarato che, isolato l’intervento sospetto, i sistemi sono tornati disponibili. Le autorità non ritengono che l’episodio sia stato provocato da un attacco informatico. Si tratta della valutazione comunicata dopo il ripristino, mentre proseguono gli accertamenti sulla causa precisa del malfunzionamento.

Cancellazioni e voli non partiti: attenzione ai totali

Le dimensioni del disservizio sono enormi, ma le cifre disponibili non descrivono sempre la stessa categoria. Per venerdì, Bedford ha parlato di circa 12mila voli programmati che non sono riusciti a partire. Un’altra rilevazione riportava circa 9.200 cancellazioni. Voli non decollati e cancellazioni registrate non sono conteggi automaticamente intercambiabili, soprattutto quando cambiano gli orari di aggiornamento.

Negli aeroporti, intanto, il disservizio ha assunto forme concrete: tabelloni pieni di cancellazioni, attese ai gate e persone sistemate sulle sedie per dormire. A Tampa, sabato mattina, alcuni viaggiatori riposavano nell’area del terminal prima dei controlli di sicurezza. Al Ronald Reagan di Washington, già venerdì sera, numerose partenze risultavano rinviate alla notte o eliminate.

Viaggi interrotti e programmi cambiati

Per Erin e Jake Britt, diretti da Washington a Fort Lauderdale, l’imbarco delle 15 di venerdì non si è trasformato in una partenza. Alle 17:30 erano di nuovo fuori dall’aereo, ancora nello stesso aeroporto. Hanno rinunciato al fine settimana e trascorso oltre nove ore in attesa al servizio clienti telefonico per ottenere il rimborso.

Altri passeggeri hanno cambiato compagnia o cercato un’alternativa su strada. Joe Romano e Maddie Cabana, che dovevano raggiungere una crociera in partenza da Orlando, sono arrivati sabato mattina dopo aver prenotato un altro volo. Suze DiPietro ha invece rinunciato a volare: suo marito ha guidato per circa quattro ore dal New Jersey per raggiungerla a Washington.

Una rete datata, con precedenti documentati

La fragilità degli impianti precede questo fine settimana. Un rapporto del Government Accountability Office pubblicato a settembre 2026 documenta difficoltà di manutenzione dovute alla scarsità di ricambi e al pensionamento dei tecnici esperti dei sistemi più vecchi. Il rapporto richiama una valutazione FAA che classificava 51 sistemi su 138 come non sostenibili e altri 54 come potenzialmente non sostenibili.

Queste valutazioni riguardano la capacità di mantenere in servizio gli apparati e non costituiscono una diagnosi del guasto di novembre. Il documento ricorda anche il blocco dell’11 gennaio 2023, quando l’indisponibilità del sistema degli avvisi ai piloti fermò le partenze nazionali per circa due ore, causando oltre 1.300 cancellazioni e quasi 10mila ritardi.

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