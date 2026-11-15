Nvidia, oltre 135mila firme per Huang: Musk sostiene il ritorno

🌐 La petizione per Jensen Huang supera le 135mila adesioni. Elon Musk sostiene il ritorno del cofondatore di Nvidia, mentre la guida passa a Colette Kress e proseguono le verifiche indipendenti.

La richiesta di ritorno supera le centomila firme

La mobilitazione per riportare Jensen Huang alla guida di Nvidia ha superato la soglia delle centomila adesioni e raccolto il sostegno pubblico di Elon Musk. Una rilevazione del contatore della campagna, riferita alle 00:37 della costa orientale statunitense del 15 novembre, indicava 135.468 firme. È il dato di una raccolta online, non una consultazione ufficiale degli azionisti: le appartenenze dichiarate dai partecipanti non risultano verificate in modo indipendente.

L’appello chiede al consiglio di amministrazione di reintegrare il cofondatore mentre un’indagine indipendente stabilisce i fatti. I promotori sollecitano anche un esame equo della vicenda e spiegazioni pubbliche. La campagna precisa di non essere sostenuta ufficialmente né da Nvidia né da Huang: la richiesta di ritorno resta quindi distinta dalle decisioni già comunicate dall’azienda sulla propria leadership.

Musk sostiene l’appello, ma non c’è un reintegro

Musk ha annunciato il 13 novembre su X che avrebbe firmato la petizione. Anche Garry Tan, alla guida di Y Combinator, ha dichiarato di aver aderito, richiamando la necessità di garantire a Huang un procedimento equo. Si tratta di posizioni pubbliche a favore dell’ex amministratore delegato, non di un annuncio aziendale sul suo ritorno.

Il quadro formale resta quello depositato presso l’autorità di vigilanza statunitense: Huang ha lasciato contemporaneamente la presidenza, l’incarico di amministratore delegato e il proprio posto nel consiglio. Nello stesso documento Nvidia registra la nomina di Colette Kress alla guida temporanea della società, mentre il consiglio conduce la ricerca di un nuovo amministratore delegato. Il deposito non presenta l’avvicendamento come una sospensione di Huang in attesa di rientro.

Dimissioni l’11 novembre, annuncio pubblico il 12

La cronologia richiede una distinzione precisa. Il documento societario depositato alla SEC indica che il consiglio ha accettato le dimissioni di Huang l’11 novembre 2026, con effetto immediato. Il comunicato con cui Nvidia ha reso pubblico il passaggio è invece datato 12 novembre. Sono due momenti diversi: quello dell’atto societario e quello della sua comunicazione pubblica.

Kress conserva anche gli incarichi di vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria, che ricopre dal 2013. Il deposito registra inoltre la nomina di Harvey C. Jones a presidente del consiglio, sempre l’11 novembre. Jones è membro del consiglio dal 1993. L’assetto descritto nei documenti separa dunque la gestione operativa temporanea, affidata a Kress, dalla presidenza dell’organo amministrativo.

Le scuse di Huang e i sospetti da accertare

La crisi è stata preceduta dalle rivelazioni su relazioni extraconiugali di Huang. Una riguarda Alice Huang, già dirigente di Megaspeed, sulla quale sono stati riferiti sospetti dell’intelligence statunitense circa possibili legami con lo spionaggio cinese. Questi sospetti non equivalgono a un accertamento di responsabilità; Pechino ha respinto le accuse. La vicenda personale e i possibili profili di sicurezza vanno quindi mantenuti distinti.

Un fatto direttamente documentato è il messaggio inviato da Huang ai dipendenti l’8 novembre e pubblicato dall’azienda. Il cofondatore ha ammesso di essere stato infedele alla moglie, si è scusato con la famiglia e ha riconosciuto di aver deluso la fiducia dei colleghi. Ha assunto la responsabilità delle proprie scelte, chiedendo al tempo stesso che fosse rispettata la riservatezza dei familiari.

Nello stesso messaggio Huang ha espresso sostegno all’indagine indipendente avviata dal consiglio e si è impegnato a collaborare pienamente. Ha inoltre dichiarato il proprio impegno a proteggere Nvidia e la sicurezza nazionale americana. Sono dichiarazioni attribuite al dirigente: non costituiscono né l’esito dell’indagine né una risposta definitiva agli interrogativi sollevati dalle ricostruzioni sui suoi rapporti personali.

Che cosa deve verificare l’indagine indipendente

L’8 novembre il consiglio aveva annunciato un’indagine dopo le notizie secondo cui Huang sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. La supervisione è stata assegnata a un comitato di amministratori indipendenti, assistito da consulenti legali esterni anch’essi indipendenti. L’obiettivo dichiarato era esaminare tutte le informazioni disponibili, dando priorità alla sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti.

In quella comunicazione il consiglio affermava di non avere ragioni per ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti di Nvidia. Era una valutazione resa all’avvio delle verifiche, non il risultato finale. Il 10 novembre gli amministratori indipendenti hanno annunciato di aver incaricato Joon H. Kim, già procuratore federale ad interim del distretto meridionale di New York, e lo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz di condurre l’indagine.

La successione e il prossimo appuntamento societario

Nel comunicato del 12 novembre Nvidia ha annunciato che la ricerca del successore permanente prenderà in considerazione candidati interni ed esterni. Jones ha espresso fiducia in Kress e nel gruppo dirigente, indicando l’aspettativa che attività, impegni verso i clienti e programmi di sviluppo dei prodotti proseguano senza interruzioni. È la posizione del consiglio sulla continuità aziendale, distinta dall’esito ancora aperto della selezione.

Kress ha dichiarato di voler proseguire il lavoro costruito da Huang nei precedenti 33 anni, mantenendo l’attenzione su clienti, partner, sviluppatori e azionisti. Il calendario societario confermato prevede la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027 martedì 17 novembre, intorno alle 13:20 del Pacifico, seguita dalla conferenza sui conti alle 14:00 dello stesso fuso orario.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.