Merz «goffo», l’affondo russo e il caso del drone a Lipsia

🌐 L’attacco del Cremlino contro Merz risale al 3 settembre 2026, dopo le misure tedesche per il drone esplosivo a Lipsia/Halle. Mosca respinge le accuse, mentre l’11 novembre Peskov ha ribadito la disponibilità di Putin a contatti con il cancelliere.

L’affondo di Peskov e la data da chiarire

Friedrich Merz cerca di mostrarsi duro contro la Russia, ma lo fa in modo «estremamente goffo»: è l’attacco pronunciato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, contro il cancelliere tedesco. La dichiarazione risale al 3 settembre 2026, non al 12 novembre. Il riferimento era alle contromisure adottate da Berlino dopo avere attribuito alla Russia la responsabilità di un tentato attacco con un drone all’aeroporto di Lipsia/Halle.

La precisazione temporale conta perché, nel frattempo, il confronto diplomatico ha registrato altri passaggi: prima le ritorsioni russe contro le rappresentanze tedesche, poi nuove dichiarazioni sulla possibilità di un contatto politico. L’11 novembre Peskov ha ribadito che Vladimir Putin resta disponibile a parlare con gli europei, Merz compreso. Non è però stato annunciato un incontro tra il presidente russo e il cancelliere.

Che cosa aveva detto il Cremlino

Nell’intervento di settembre, Peskov attribuiva alle decisioni del cancelliere un obiettivo di politica interna: recuperare consenso attraverso provvedimenti presentati come severi verso Mosca. È la lettura sostenuta dalla presidenza russa, non una motivazione accertata delle scelte tedesche. Anche Putin aveva contestato le misure, definendole un errore contrario agli interessi della popolazione tedesca e collegandole alle difficoltà politiche di Merz.

Il portavoce aveva inoltre richiamato procedimenti riguardanti cittadini ucraini e domandato perché Berlino non avesse chiuso consolati dell’Ucraina. Nel suo ragionamento, questo confronto avrebbe dimostrato un trattamento incoerente verso Mosca. Si trattava di un argomento polemico: le sue affermazioni generalizzanti non costituiscono un accertamento delle responsabilità per il caso di Lipsia, né consentono di attribuire a un intero Paese le condotte contestate a singole persone.

Il drone esplosivo all’origine dello scontro

Il fatto materiale all’origine della crisi è il ritrovamento, il 4 agosto 2026, di un drone con esplosivo nell’aeroporto di Lipsia/Halle, vicino a un aereo ucraino. L’ordigno è stato disinnescato. La presenza del dispositivo e l’intervento per neutralizzarlo vanno distinti dalla questione della sua provenienza e della catena di responsabilità, sulla quale si è concentrato lo scontro tra i due governi.

Il 1° settembre Berlino ha formalmente attribuito alla Russia la responsabilità del tentato attacco. La documentazione dell’ufficio sassone per la protezione della Costituzione riporta che il governo federale fondava questa attribuzione su indagini di polizia, caratteristiche dell’azione e informazioni d’intelligence. Secondo le autorità tedesche, obiettivo, mezzi utilizzati e competenze tecniche delineavano un modello riconducibile a operazioni russe.

L’attribuzione politica non equivale a una sentenza definitiva sulle eventuali responsabilità penali individuali. Il rapporto sassone descrive espressamente un procedimento nel quale indagini e valutazioni servono a ricondurre un episodio a determinati attori sul piano politico. Mosca ha negato il proprio coinvolgimento e presentato il caso come una provocazione: le due posizioni restano contrapposte.

Le misure tedesche e la solidarietà europea

La risposta tedesca ha riguardato direttamente la presenza russa nel Paese. Il governo ha annunciato la chiusura del consolato di Bonn, la cessazione del contratto relativo alla Casa Russa di Berlino e controlli più severi sull’ingresso di cittadini russi. Sono provvedimenti concreti, che spiegano il contesto dell’affondo contro Merz: il confronto non si limitava a dichiarazioni ostili tra capitali.

Presentando la posizione tedesca, il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha collocato l’episodio in una sequenza di attività ostili contro l’Europa. Ha anche affermato che il deterioramento dei rapporti non era nell’interesse del governo federale, indicando come obiettivi la fine della guerra contro l’Ucraina e il ritorno a relazioni costruttive. Per Berlino, tuttavia, ciò richiedeva una disponibilità corrispondente da parte russa.

Il caso ha ricevuto una risposta anche dalle istituzioni europee. Il 1° settembre il presidente del Consiglio europeo ha condannato il tentato attacco e dichiarato solidarietà alla Germania. Il giorno seguente Ursula von der Leyen, incontrando il segretario generale della NATO Mark Rutte, ha richiamato il rischio di danni enormi e possibili vittime qualora l’attacco fosse riuscito: una valutazione del pericolo, non il bilancio di un’esplosione avvenuta.

Dalle ritorsioni di settembre ai contatti possibili

Il 7 settembre il ministero degli Esteri russo ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo, ordinando la cessazione delle attività e la partenza del personale entro il 18 settembre. Mosca ha presentato la decisione come risposta ai provvedimenti tedeschi e ha confermato anche misure contro i centri culturali Goethe di Mosca e San Pietroburgo.

L’aggiornamento dell’11 novembre riguarda invece la possibilità di interlocuzioni ai massimi livelli. Peskov ha dichiarato che Putin rimane aperto a contatti con i rappresentanti europei, includendo esplicitamente Merz. Questa disponibilità dichiarata non dimostra che la controversia sul drone sia stata risolta e non contiene, da sola, un calendario negoziale: va distinta dall’annuncio di un colloquio già concordato.

Nella stessa occasione, il portavoce ha precisato che non era stata ancora presa una decisione sulla partecipazione di Putin al G20 di Miami. Il presidente russo era stato invitato al vertice previsto negli Stati Uniti a dicembre; alla data della dichiarazione, la sua presenza restava da definire.

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