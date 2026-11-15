Francia, piazze meno affollate ma restano scontri e 219 fermi

🌐 Le proteste in Francia riuniscono 106mila persone secondo il ministero, 200mila per l’intersindacale giovanile. Nel quinto sabato contro il carovita, incidenti in diverse città e dieci poliziotti lievemente feriti.

Il quinto sabato tra cortei e tensioni

La partecipazione scende, ma le tensioni non scompaiono. Il quinto sabato di proteste contro il carovita in Francia, il 14 novembre 2026, porta nelle strade 106mila persone secondo il ministero dell’Interno. Il bilancio delle autorità registra anche 219 persone fermate alle 18 e dieci poliziotti lievemente feriti. A Parigi il corteo principale si svolge in condizioni giudicate buone dal ministero, mentre incidenti vengono segnalati in numerose altre città.

La mobilitazione riunisce richieste diverse: salari più alti, maggiori risorse per l’istruzione, protezione di bambini e adolescenti. Agli studenti e ai sindacalisti si affiancano i gilet gialli e associazioni per i diritti civili. Nel corteo entra anche la contestazione della proposta che introdurrebbe una presunzione di legittima difesa per gli agenti che utilizzano le armi, un tema distinto dalle rivendicazioni economiche ma presente nella stessa giornata di protesta.

La distanza tra i conteggi sulla partecipazione

La dimensione delle piazze resta al centro di valutazioni molto distanti. Ai 106mila manifestanti indicati dalle autorità, l’intersindacale giovanile contrappone circa 200mila partecipanti. La divergenza è ancora più marcata nella capitale: 24mila presenze per il ministero, circa 100mila per le organizzazioni giovanili. Sono stime attribuite ai rispettivi soggetti, che non possono essere presentate come un unico conteggio condiviso né sostituite con una cifra intermedia.

Il confronto con il sabato precedente segnala comunque una flessione nazionale in entrambe le rilevazioni. Le autorità avevano contato 146mila persone il 7 novembre, mentre l’intersindacale giovanile ne aveva indicate 250mila. A Parigi, invece, i due confronti restituiscono andamenti opposti: il dato ministeriale scende da 46mila a 24mila, quello delle organizzazioni sale da 75mila a circa 100mila. La lettura del calo richiede dunque di distinguere il totale nazionale dalla capitale.

La serie diffusa dal ministero colloca questo sabato dentro una contrazione iniziata nelle settimane precedenti. Il 17 ottobre erano state censite 565mila persone, il 24 ottobre 410mila e il 31 ottobre 320mila. Per il 14 novembre il dicastero registra 137 iniziative sul territorio nazionale. Queste cifre descrivono l’andamento della partecipazione secondo le autorità, senza misurare da sole il consenso verso le singole richieste avanzate nelle piazze.

A Parigi un percorso comune per richieste diverse

Nella capitale il percorso collega place de la République a place de la Nation, passando per Bastille. L’itinerario era stato autorizzato dalla prefettura e discusso con più organizzazioni. Alla preparazione avevano partecipato, oltre al coordinamento dei gilet gialli, le strutture dell’Île-de-France di CGT, FSU e FO. Il tracciato comune raccoglie così mobilitazioni nate attorno a temi differenti, dalle condizioni economiche alla tutela dei più giovani.

La manifestazione parigina si sviluppa prevalentemente nella calma. Secondo la prefettura di polizia, poco prima delle 18 l’intero corteo aveva raggiunto il punto d’arrivo e la maggior parte dei partecipanti si era dispersa tranquillamente. Successivamente si sono formati due cortei non autorizzati, ciascuno composto da circa un centinaio di persone. La distinzione tra il corteo principale e questi gruppi successivi evita di descrivere l’intera manifestazione come una sequenza indistinta di scontri.

Incidenti in più città e giornalisti aggrediti

Fuori dalla capitale il rapporto del ministero segnala incidenti a Marsiglia, Grenoble, Lione, Bordeaux, Poitiers, Montpellier e Tolosa, oltre che a Tours, Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille e Rouen. Il quadro nazionale viene definito dalle autorità complessivamente sotto controllo, pur in presenza di episodi violenti. L’elenco non comporta che tutte le città abbiano registrato gli stessi danni o la stessa intensità di tensione durante il passaggio dei manifestanti.

La ricostruzione ministeriale riferisce lanci di proiettili e dispositivi pirotecnici contro le forze dell’ordine, danneggiamenti ad arredi urbani e commerciali e cassonetti incendiati. Il dicastero attribuisce i disordini a gruppi di attivisti radicali e di estrema sinistra: si tratta della valutazione delle autorità, non di responsabilità individuali definitivamente accertate. Anche il dato sulle persone fermate va distinto dall’accertamento giudiziario di eventuali reati commessi durante le proteste.

A Lione viene segnalata anche una violenta aggressione contro giornalisti. Il ministero comunica che almeno un presunto responsabile è stato fermato, senza che questo consenta di anticipare l’esito degli accertamenti. Nella stessa città, una marcia per il clima, i diritti dei bambini e la gioventù aveva riunito circa 8mila persone secondo le autorità, con un’atmosfera prevalentemente tranquilla ma tensioni nella parte iniziale del corteo.

La contestazione sulla polizia e la prossima mobilitazione

Sul fronte dei diritti civili, la Ligue des droits de l’Homme aveva invitato a manifestare contro la proposta sulla presunzione di legittima difesa. Nel suo appello del 9 novembre, l’associazione sostiene che il provvedimento rischierebbe di ostacolare le indagini sull’uso delle armi e la raccolta tempestiva delle prove. Sono obiezioni espresse dalla LDH al testo contestato, non effetti già accertati di una norma entrata in applicazione.

L’agenda delle proteste prosegue oltre il quinto sabato. Per martedì 17 novembre è prevista una nuova giornata di scioperi e manifestazioni su iniziativa della CGT. All’appuntamento ha aderito anche la CFDT del settore pubblico, dopo il rifiuto del governo, comunicato venerdì, di aumentare il valore del punto d’indice utilizzato per calcolare le retribuzioni dei dipendenti pubblici.

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