Libano, il cibo non basta: 52mila persone sono in emergenza

🌐 In Libano oltre un milione di persone affronta una grave insicurezza alimentare. FAO e PAM avvertono: i casi più gravi potrebbero quasi raddoppiare entro luglio 2027.

Oltre un milione di persone in crisi

In Libano il cibo sufficiente resta fuori dalla portata di oltre un milione di persone. La nuova analisi della Classificazione integrata della sicurezza alimentare, IPC, stima 1,05 milioni di persone in condizioni di crisi o peggiori tra settembre 2026 e febbraio 2027: il 21% della popolazione analizzata. All’interno di questo gruppo, 52mila persone si trovano già nella categoria di emergenza.

La prospettiva per i mesi successivi è ancora più difficile. Tra marzo e luglio 2027, secondo la proiezione, le persone nelle condizioni più gravi potrebbero diventare 97mila, mentre il totale di quelle in crisi o peggio salirebbe a circa 1,15 milioni, il 24% della popolazione esaminata. Sono stime riferite a periodi distinti, non un conteggio giornaliero.

Il quasi raddoppio riguarda dunque i casi di emergenza, non l’intero numero delle persone in difficoltà alimentare. L’analisi è stata condotta a settembre dal ministero dell’Agricoltura libanese con il sostegno tecnico della FAO, del Programma alimentare mondiale e di altri partner. Il rapporto IPC è stato pubblicato il 5 novembre; l’allarme delle agenzie è arrivato l’11 novembre.

Rifugiati più esposti, famiglie senza riserve

La crisi attraversa gruppi diversi, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Tra i residenti libanesi, 686mila persone, pari al 18%, affrontano livelli elevati di insicurezza alimentare acuta. Entro metà 2027 potrebbero diventare 805mila. L’incidenza attuale raggiunge il 28% tra i rifugiati siriani presenti da più tempo e il 35% tra i rifugiati palestinesi.

La quota più alta, il 45%, riguarda le persone arrivate dalla Siria dopo dicembre 2024. Le agenzie descrivono famiglie con risparmi consumati, debiti elevati e poche possibilità di lavoro. Mantenere un consumo alimentare minimo non equivale a essere tornati al sicuro: può dipendere da prestiti, tagli ad altre spese e assistenza umanitaria, anziché da un reddito recuperato.

Mercati riforniti, ma acquistare resta difficile

La disponibilità di prodotti e la possibilità di comprarli sono due problemi diversi. La valutazione di ottobre, basata sulle informazioni disponibili al 23 del mese, descrive mercati generalmente riforniti e funzionanti nel Paese. Per molte famiglie povere, però, redditi insufficienti, prezzi elevati e lavoro discontinuo continuano a impedire un accesso adeguato al cibo.

Nel sud, l’insicurezza limita inoltre gli spostamenti e l’accesso ai terreni agricoli. Danni alle reti irrigue, ai frutteti e alle strutture produttive riducono sia la produzione sia le occasioni di lavoro. Le famiglie più vulnerabili possono trovarsi a ridurre quantità e frequenza dei pasti o a vendere beni produttivi, compromettendo anche la possibilità di guadagnare in futuro.

Il quadro non è uniforme. Beirut e il Monte Libano beneficiano di mercati funzionanti e opportunità economiche relativamente più diversificate, pur con bilanci familiari sotto pressione. Nel sud e in altre aree fragili, invece, la ripresa resta frenata dall’insicurezza e dalla debolezza dei redditi. Il ritorno in un luogo d’origine non coincide necessariamente con il recupero dei mezzi di sostentamento.

Il peso dei prezzi e della dipendenza dalle importazioni

Anche i dati sui prezzi mostrano quanto sia difficile recuperare potere d’acquisto. Nel bollettino FAO del 25 agosto, l’inflazione alimentare annua risultava al 18% nel giugno 2026. Nello stesso mese, il pane costava il 14% in più rispetto a un anno prima e l’olio vegetale il 21% in più: aumenti che gravano sugli acquisti essenziali.

Il raccolto cerealicolo del 2026 offre un elemento meno negativo: la produzione è stimata intorno a 160mila tonnellate, vicina alla media dei cinque anni precedenti, dopo il recupero favorito dalle piogge. Ma nelle aree colpite dal conflitto alcuni agricoltori non hanno potuto raccogliere, a causa dell’insicurezza e delle difficoltà di accesso ai campi.

La produzione nazionale copre comunque soltanto una parte limitata del fabbisogno. Per la campagna commerciale 2026-2027, la FAO prevede importazioni cerealicole per 1,3 milioni di tonnellate, circa il 4% sopra la media quinquennale. Questa dipendenza espone il mercato interno alle oscillazioni dei prezzi internazionali e dei costi di trasporto, anche quando gli approvvigionamenti commerciali proseguono.

Una crisi già segnalata durante l’anno

Il deterioramento non emerge soltanto dall’ultima rilevazione. Nel rapporto congiunto sulle aree a rischio alimentare per giugno-novembre 2026, FAO e PAM avevano reinserito il Libano tra i Paesi da sorvegliare con urgenza. L’escalation delle ostilità aveva danneggiato infrastrutture, interrotto trasporti, aumentato i costi del carburante e provocato sfollamenti su larga scala.

Quel documento era un allarme preventivo, costruito sulle informazioni disponibili fino al 5 giugno, non la fotografia aggiornata di novembre. Il suo rilievo sta nel contesto: la nuova analisi arriva dopo mesi nei quali conflitto e pressioni economiche avevano già indebolito l’accesso al cibo, rendendo necessario programmare l’assistenza prima di un ulteriore peggioramento.

Aiuti continuativi e sostegno alla produzione

Le raccomandazioni IPC chiedono di mantenere l’assistenza alimentare fino a luglio 2027, assicurando risorse anche per giugno e luglio. Dove i mercati lo consentono, indicano di privilegiare trasferimenti monetari attraverso i sistemi esistenti, adattando importi e modalità ai costi della vita e alle condizioni di accesso.

Tra gli interventi indicati figurano anche la protezione dei mezzi produttivi, il sostegno alle attività agricole e un’assistenza flessibile per sfollati e persone rientrate. Le raccomandazioni nutrizionali prevedono un migliore accesso a diete varie e ricche di nutrienti, con particolare attenzione ai bambini piccoli e alle donne in gravidanza o in allattamento.

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