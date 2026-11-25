La Reggia di Venaria e le ventisei coppie protagoniste

Non è soltanto una lunga teoria di abiti bianchi e smoking sotto le volte di una residenza sabauda. Il Gran Ballo della Venaria Reale, andato in scena sabato 21 novembre, ha chiuso la trentesima edizione di Vienna sul Lago restituendo all’eleganza una funzione meno effimera: raccontare impegno, formazione e responsabilità collettiva. Nel salone della Reggia, ventisei giovani donne provenienti dall’Italia e dall’estero hanno danzato con altrettanti aspiranti guardiamarina dell’Accademia Navale di Livorno. Una coreografia solenne, osservata dagli ospiti, che ha unito disciplina, preparazione e il carattere festoso di un appuntamento diventato nel tempo una tradizione. Ma la notizia più significativa si nasconde proprio sotto gli abiti delle protagoniste: il rosso delle scarpe, scelto per richiamare la lotta contro la violenza sulle donne. È il dettaglio che trasforma un rito mondano in una presa di posizione pubblica, in un mese dedicato alla sensibilizzazione su un’emergenza che non può essere relegata a una ricorrenza.

Scarpette rosse, il messaggio oltre l’eleganza

Le ventisei partecipanti hanno aderito simbolicamente al progetto internazionale Scarpette Rosse. L’immagine delle calzature accese sotto i vestiti candidi ha capovolto la lettura più superficiale dell’evento: alla fiaba del gran debutto si affianca la denuncia di una violenza che continua a mettere in discussione libertà, sicurezza e autodeterminazione. Un gesto simbolico, naturalmente, non sostituisce centri antiviolenza, protezione delle vittime, prevenzione nelle scuole e interventi delle istituzioni. Può però costringere il pubblico a vedere ciò che troppo spesso resta fuori dal quadro. È su questa differenza tra immagine e impegno concreto che la manifestazione chiede di essere giudicata. Marina Chiarelli, assessora regionale alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, ha richiamato il ruolo della cultura nel formare coscienze e promuovere relazioni fondate su dignità e rispetto. La presenza della Marina Militare aggiunge un altro elemento: gli aspiranti guardiamarina non sono comparse, ma partecipanti a un progetto che intreccia formazione civile e responsabilità verso la comunità.

Premio Costanzo a Quattrini, Berta e Chiocci

La serata ha riservato un momento ai riconoscimenti dedicati alla memoria del generale Delio Costanzo, tra i fondatori dell’iniziativa. Il Premio Costanzo è stato conferito a tre personalità appartenenti a mondi differenti: Paola Quattrini, protagonista del teatro, del cinema e della televisione, per la categoria Artisti; Gian Marco Chiocci, direttore del TG1, per la Stampa; Martina Berta, atleta italiana della mountain bike, per il contributo sportivo. Accostare esperienze così diverse significa ribadire la vocazione trasversale del progetto, che cerca esempi di dedizione nell’arte, nell’informazione e nello sport. Il traguardo delle trenta edizioni è stato accompagnato anche dal riconoscimento Fair play for life 2026 attribuito a Vienna sul Lago. Nell’ambito della manifestazione è stato presentato in anteprima italiana l’Inno del Fair Play, la cui presentazione internazionale è annunciata a Parigi nel dicembre 2026. Sono momenti celebrativi che acquisiscono significato quando diventano occasione per interrogarsi sui valori che si intendono trasmettere ai più giovani, non soltanto per attribuire un’onorificenza.

Solidarietà concreta per SOS Villaggi dei Bambini

Accanto ai premi, c’è il capitolo della raccolta fondi destinata all’associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus, impegnata nella tutela dei minori e nel sostegno a bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà. Il comunicato organizzativo annuncia la destinazione del ricavato, ma non specifica una somma già raccolta: sarebbe quindi improprio trasformare l’obiettivo in un risultato economico certificato. Maria Grazia Lanzani, presidente dell’organizzazione, ha ricordato l’esperienza maturata nell’assistenza ai più giovani che vivono fuori dalla famiglia d’origine e ai nuclei familiari vulnerabili. Ha richiamato inoltre il dramma dei bambini che assistono alla violenza domestica, una ferita che può lasciare conseguenze profonde anche quando non è visibile. È in questa prospettiva che il Gran Ballo supera il semplice perimetro della mondanità. La solidarietà non dovrebbe essere un accessorio del gala, ma il criterio con cui misurarne l’impatto, verificando nel tempo iniziative sostenute e benefici prodotti.

Moda, danza e trent’anni di un progetto culturale

L’edizione 2026 ha segnato anche l’arrivo della maison Morilee New York, che ha firmato gli abiti delle giovani protagoniste, e la collaborazione con la coreografa Barbara Protti, portatrice di un percorso di formazione nella danza e di esperienze internazionali. La preparazione delle coppie ha così incontrato l’alta sartoria e un lavoro scenico pensato per una cornice architettonica di straordinario impatto. L’evento ha ottenuto patrocini istituzionali italiani e internazionali, dalla Presidenza del Consiglio ai ministeri competenti, dalla Regione Piemonte alle rappresentanze austriache e alla Città di Vienna. Per il presidente del comitato organizzatore, il notaio Claudio Limontini, la trentesima edizione rappresenta insieme un motivo d’orgoglio e una responsabilità: tenere connessi il percorso dei giovani, il servizio della Marina Militare, la prevenzione della violenza di genere e l’impegno solidale. Sono obiettivi ambiziosi che chiedono continuità anche dopo lo spegnimento delle luci. Le fotografie restituiscono lo splendore della serata; il suo significato più duraturo dipenderà dalla capacità di trasformare quel simbolismo in occasioni reali di ascolto, formazione e aiuto.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.