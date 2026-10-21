Fondazione Sant’Angela Merici, mezzo secolo di solidarietà

🌐 Fondazione Sant’Angela Merici, monsignor Salvatore Gozzo, riabilitazione a Siracusa e solidarietà sociale: una storia di fede tradotta in impegno concreto, al servizio delle persone più fragili. Dalle strutture riabilitative alle case di accoglienza, il percorso di un’istituzione ecclesiastica che ha costruito nel territorio siracusano un modello di assistenza, educazione e prossimità umana, facendo della dignità della persona il cuore della propria missione.

Quando la carità diventa un’opera concreta: la storia della Fondazione

Ci sono istituzioni che si misurano soltanto attraverso i servizi che offrono e altre che raccontano una storia più profonda: quella di una comunità che sceglie di non lasciare indietro chi affronta la disabilità, la malattia, la solitudine o le difficoltà della vita. La Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa appartiene a questa seconda dimensione, nella quale l’assistenza non rappresenta soltanto una prestazione, ma diventa una forma concreta di responsabilità sociale.

Il suo percorso si intreccia con la storia della Chiesa siracusana e con l’intuizione pastorale di monsignor Salvatore Gozzo, sacerdote che ha dedicato una parte decisiva del proprio impegno alla costruzione di risposte organizzate per le persone più vulnerabili.

Fondata nel 1974, la Fondazione ha sviluppato nel tempo una rete di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali destinati a persone con disabilità, anziani e altri soggetti in condizioni di fragilità. Il cinquantesimo anniversario, celebrato nel 2024, ha rappresentato un’occasione per riflettere non soltanto sul cammino compiuto, ma anche sul valore umano e sociale di un’esperienza che continua a essere presente nella vita del territorio.

La sua identità si fonda su una convinzione essenziale: la fragilità non cancella la dignità della persona e non può diventare una ragione di esclusione. È da questo principio che discende la necessità di strutture adeguate, personale qualificato, percorsi individualizzati e ambienti capaci di offrire protezione, relazione e opportunità di crescita.

Monsignor Salvatore Gozzo, il sacerdote che trasformò la sensibilità in una missione

Per comprendere il significato della Fondazione Sant’Angela Merici è necessario soffermarsi sulla figura del suo fondatore. Monsignor Salvatore Gozzo non viene ricordato soltanto per il ruolo ecclesiastico ricoperto, ma soprattutto per l’attenzione riservata ai bisogni concreti delle persone.

La sua intuizione si collocava in una prospettiva nella quale l’annuncio cristiano non poteva restare confinato alle parole o alle celebrazioni. La fede, per essere testimonianza credibile, doveva tradursi in opere, servizi e presenza quotidiana accanto a chi aveva maggiormente bisogno di sostegno.

La nascita della Fondazione rappresentò così una risposta organizzata a necessità che richiedevano continuità, competenze e responsabilità. La disabilità, in particolare, imponeva di superare una visione riduttiva dell’assistenza, per riconoscere il valore della riabilitazione, dell’educazione e dell’integrazione sociale.

L’opera di Gozzo si distingue proprio per questa prospettiva: non limitarsi a soccorrere la persona nel momento del bisogno, ma costruire condizioni affinché possa vivere con maggiore dignità, autonomia e partecipazione.

È un’impostazione che conserva una forte attualità. Le persone fragili non hanno bisogno soltanto di risposte immediate, ma anche di percorsi capaci di accompagnarle nel tempo, coinvolgendo professionisti, famiglie e comunità.

La Fondazione ha sviluppato la propria attività in questa direzione, facendo della continuità assistenziale e della centralità della persona elementi qualificanti della sua identità.

Un’eredità che non si esaurisce nella memoria

Il valore di un fondatore si misura anche dalla capacità di un’opera di proseguire oltre la sua presenza personale. Nel caso di mons. Gozzo, l’eredità è legata alla permanenza di un orientamento: mettere le strutture e le competenze al servizio di chi rischia di essere dimenticato.

La Casa di riposo intitolata al sacerdote mantiene vivo il suo nome e lo associa a un servizio rivolto agli anziani. Il ricordo, quindi, non rimane soltanto commemorativo, ma si collega a un’attività assistenziale che continua a rispondere a bisogni reali.

Questa continuità rappresenta uno degli aspetti più significativi della storia della Fondazione: la memoria diventa responsabilità quando si traduce in un impegno concreto verso le generazioni presenti.

Siracusa, il valore di una rete di strutture al servizio dei più fragili

La presenza della Fondazione nel territorio siracusano si è articolata attraverso servizi differenti, accomunati dall’attenzione alla persona e dalla volontà di offrire risposte adeguate a condizioni di bisogno diverse.

Tra le realtà principali figura il Centro di riabilitazione di Siracusa, dedicato alle persone con disabilità neuropsichiche e motorie, accanto al centro di Canicattini Bagni. A questi servizi si affiancano le attività fisioterapiche e riabilitative, la Casa di riposo mons. Salvatore Gozzo e la Casa alloggio Madonna delle Lacrime, rivolta a persone con HIV.

Nel tempo, l’impegno della Fondazione si è esteso anche ad altri ambiti dell’accoglienza. Tra questi figura Villa Mater Dei, struttura gestita per offrire sostegno a persone e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, comprese donne sole vittime di tratta e famiglie immigrate.

Questa pluralità di servizi esprime una concezione della solidarietà che non si limita a un’unica categoria di destinatari. La fragilità assume forme differenti e richiede risposte differenti, ma conserva sempre la medesima esigenza di rispetto, ascolto e protezione.

La rete delle strutture rappresenta quindi una risorsa sociale per Siracusa e per il territorio circostante. Il suo significato non dipende soltanto dagli spazi disponibili o dalle prestazioni erogate, ma dalla possibilità di costruire percorsi nei quali l’assistenza sanitaria, il sostegno sociale e la relazione umana possano integrarsi.

Riabilitazione ed educazione: restituire possibilità, non soltanto assistenza

Uno degli aspetti centrali dell’opera della Fondazione è la riabilitazione. In questo ambito, l’assistenza non può essere ridotta alla semplice gestione dei bisogni quotidiani: richiede un progetto costruito sulle caratteristiche della persona, sulle sue capacità e sulle possibilità di miglioramento.

Il Centro di Siracusa dispone di spazi destinati alla fisioterapia, alla psicomotricità, alla logopedia e ad altre attività riabilitative. Sono presenti anche laboratori artistici, ambienti per la musicoterapia, aree dedicate alle attività socializzanti e spazi esterni utilizzabili per l’ortoterapia e le iniziative ricreative.

Questi strumenti hanno un significato che va oltre la dimensione materiale. La riabilitazione può comprendere il recupero o il mantenimento di abilità funzionali, ma anche l’espressione personale, la comunicazione, la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria.

L’approccio educativo assume qui un ruolo fondamentale. Ogni persona possiede bisogni e potenzialità differenti, e un percorso efficace deve tenerne conto senza ridurre l’individuo alla sua diagnosi o alle sue difficoltà.

Educare significa riconoscere possibilità anche quando il percorso è complesso, sostenendo le capacità esistenti e promuovendo, dove possibile, nuove forme di autonomia.

La presenza di professionisti con competenze diverse permette di affrontare i bisogni secondo una prospettiva multidisciplinare. Medici, fisioterapisti, psicologi, logopedisti, educatori e personale assistenziale concorrono, ciascuno per la propria funzione, alla costruzione di percorsi individualizzati.

La qualità di una struttura, tuttavia, non si misura soltanto dalle dotazioni. Conta anche la capacità di ascoltare gli utenti, coinvolgere i familiari e garantire che la persona sia considerata protagonista del proprio percorso, nel rispetto delle sue esigenze e della sua dignità.

Anziani e fragilità: la cura come forma di rispetto

L’invecchiamento può portare con sé difficoltà motorie, necessità assistenziali e un maggiore bisogno di protezione. Ma l’anziano non è soltanto un destinatario di cure: è una persona con una storia, legami affettivi, ricordi e un’identità che meritano di essere rispettati.

La Casa di riposo mons. Salvatore Gozzo risponde a questa esigenza attraverso servizi assistenziali rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti. L’organizzazione prevede interventi infermieristici, assistenza psicofisica, supporto sociale e attenzione alla dimensione spirituale.

La predisposizione di progetti assistenziali individualizzati permette di considerare le condizioni e i bisogni specifici di ciascun ospite, adattando gli interventi all’evoluzione della situazione personale.

Ma la cura non si esaurisce nelle prestazioni. La possibilità di mantenere relazioni, ricevere visite e partecipare alla vita quotidiana è parte integrante del benessere della persona anziana.

Una struttura di accoglienza svolge quindi anche una funzione sociale: può aiutare a contrastare l’isolamento, sostenere le famiglie e offrire un contesto nel quale la persona sia accompagnata senza perdere il proprio valore individuale.

Il nome di mons. Gozzo associato alla casa di riposo richiama proprio questa idea di prossimità. L’assistenza diventa autenticamente umana quando alla competenza professionale si accompagna il rispetto per la storia di chi viene accolto.

La Casa alloggio Madonna delle Lacrime e la lotta allo stigma

Un altro capitolo significativo riguarda la Casa alloggio Madonna delle Lacrime, dedicata all’accoglienza di persone con HIV.

La sua funzione assume particolare rilievo se si considera il peso che, per lungo tempo, il pregiudizio e la disinformazione hanno esercitato sulle persone che convivono con questa condizione. Oltre alle esigenze sanitarie e assistenziali, possono infatti emergere isolamento, difficoltà relazionali e ostacoli all’inclusione.

Una casa alloggio può rappresentare un punto di riferimento per garantire un ambiente protetto, sostegno quotidiano e attenzione ai bisogni individuali. Il suo valore risiede anche nella capacità di contrastare la marginalizzazione e affermare un principio fondamentale: nessuno deve essere definito esclusivamente dalla propria condizione di salute.

In questa prospettiva, la solidarietà non coincide con un gesto occasionale di generosità. È una scelta che richiede continuità, organizzazione e rispetto.

La presenza di servizi rivolti a persone esposte a differenti forme di vulnerabilità racconta una concezione ampia della missione sociale della Fondazione, nella quale l’accoglienza non viene subordinata al giudizio o al pregiudizio.

Le lacrime di Maria e la compassione trasformata in servizio

La storia della Fondazione è legata anche a un evento profondamente radicato nella memoria religiosa di Siracusa: la lacrimazione di un’immagine del Cuore Immacolato di Maria, avvenuta nel 1953 nella casa dei coniugi Angelo Iannuso e Antonina Giusto.

Il legame tra questo evento e l’opera assistenziale della Chiesa siracusana è stato richiamato da papa Francesco il 6 aprile 2024, durante l’incontro con i membri della Fondazione in occasione del cinquantesimo anniversario.

Nel suo discorso, il Pontefice ha collegato le lacrime della Vergine alla compassione verso chi soffre, invitando a lasciarsi toccare dal dolore altrui e a impegnarsi concretamente per sollevare, rialzare e accompagnare le persone in difficoltà.

Il significato è particolarmente importante per comprendere la vocazione della Fondazione. La compassione, in questa prospettiva, non è soltanto un sentimento di partecipazione al dolore: è una disposizione che deve tradursi in comportamenti e responsabilità.

Accorgersi della sofferenza è il primo passo; fare qualcosa per alleviarla è il passaggio decisivo.

La dimensione spirituale e quella professionale non vengono presentate come alternative. Al contrario, possono integrarsi: la prima richiama il valore di ogni persona, la seconda offre strumenti e competenze per rispondere concretamente ai suoi bisogni.

È in questa convergenza che si riconosce il significato più profondo di un’opera ecclesiale dedicata all’assistenza. La fede diventa testimonianza attraverso la cura, la professionalità e la disponibilità ad accompagnare chi attraversa una fase difficile della vita.

Villa Mater Dei: l’accoglienza come risposta alle nuove fragilità

La missione della Fondazione si è sviluppata anche in relazione a bisogni sociali differenti da quelli della riabilitazione e dell’assistenza agli anziani.

Villa Mater Dei, aperta nel 2017 su iniziativa dell’allora arcivescovo Salvatore Pappalardo e affidata alla gestione della Fondazione, rappresenta un esempio di questa evoluzione. La struttura è stata destinata all’accoglienza di persone e famiglie vulnerabili, con particolare attenzione a situazioni che richiedono protezione e accompagnamento verso una maggiore autonomia.

Tra i destinatari figurano famiglie immigrate e donne sole vittime di tratta. Si tratta di condizioni che possono comportare difficoltà abitative, economiche e relazionali, oltre alla necessità di ricostruire legami e prospettive di vita.

In questi casi, offrire un riparo è fondamentale, ma può non essere sufficiente. L’accoglienza acquista maggiore valore quando si accompagna a percorsi di integrazione sociale e sostegno all’autonomia personale.

La presenza di questa struttura dimostra come una rete assistenziale debba essere capace di confrontarsi con le trasformazioni della società, individuando risposte adeguate a bisogni emergenti.

La solidarietà, infatti, non può restare immobile. Deve saper riconoscere nuove forme di esclusione e costruire interventi coerenti con le condizioni delle persone accolte.

Professionalità, responsabilità e solidarietà: il valore di un modello

Il percorso della Fondazione Sant’Angela Merici evidenzia una questione essenziale per tutte le istituzioni che operano nel campo sociale: la buona volontà è indispensabile, ma da sola non basta.

Assistere persone con bisogni complessi richiede competenze specifiche, organizzazione, strutture adeguate e collaborazione con i servizi territoriali. La dimensione filantropica trova piena espressione quando l’attenzione umana si accompagna a standard professionali, programmazione e rispetto dei diritti degli utenti.

La Fondazione, in quanto ente ecclesiastico senza scopo di lucro, opera in una prospettiva nella quale la finalità sociale rappresenta il riferimento dell’attività. Questo orientamento attribuisce particolare rilievo alla destinazione dei servizi e alla necessità di rispondere alle condizioni di vulnerabilità presenti nel territorio.

Il valore del modello non deve però essere considerato un punto d’arrivo definitivo. Ogni struttura assistenziale è chiamata a confrontarsi con esigenze in evoluzione, aspettative delle famiglie, disponibilità di risorse e necessità di miglioramento continuo.

Proprio per questo, l’eccellenza non può essere soltanto una definizione celebrativa: deve tradursi nella qualità effettiva dell’assistenza, nella preparazione del personale e nella capacità di rispettare la dignità di ogni ospite.

La storia della Fondazione offre un esempio di come un’intuizione pastorale possa diventare un’organizzazione articolata. Il suo significato più duraturo risiede nella capacità di tenere insieme attenzione alla persona, competenza e responsabilità sociale.

Una storia che interpella il futuro di Siracusa

A cinquant’anni dalla fondazione, la vicenda della Sant’Angela Merici invita a guardare oltre la celebrazione di una ricorrenza. La sua storia richiama il ruolo che le istituzioni, la Chiesa, i professionisti e le comunità locali possono svolgere nella costruzione di una società più attenta alle persone fragili.

La disabilità richiede opportunità di riabilitazione e inclusione. La vecchiaia esige cura e rispetto. La malattia può rendere necessario un sostegno continuativo. Le situazioni di marginalità richiedono accoglienza e percorsi capaci di restituire autonomia. Sono bisogni diversi, ma tutti pongono la stessa domanda: quale spazio viene riconosciuto alle persone che rischiano di restare ai margini?

L’opera di mons. Salvatore Gozzo e lo sviluppo della Fondazione Sant’Angela Merici offrono una risposta fondata sulla responsabilità e sulla continuità dell’impegno.

Il significato filantropico di questa esperienza non si misura soltanto nella quantità dei servizi, ma anche nella scelta di considerare la cura un dovere verso la comunità. Il suo valore educativo risiede nel riconoscere capacità e potenzialità. Quello compassionevole si manifesta nella vicinanza a chi soffre. Quello solidaristico emerge nella costruzione di servizi destinati a rispondere a bisogni reali.

La grande eredità di mons. Gozzo è l’idea che la fragilità non debba essere affrontata con l’indifferenza, ma con strutture, competenze e persone disposte a farsi carico delle necessità altrui.

È questo il filo che collega la storia della Fondazione al presente di Siracusa: trasformare i valori in azioni, l’accoglienza in responsabilità e la solidarietà in un impegno quotidiano. Un patrimonio umano e sociale che acquista significato ogni volta che una persona viene ascoltata, assistita e riconosciuta nella propria dignità.