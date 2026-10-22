Fundraising: il tuo posto nel mondo e il lavoro diventa una scelta

Fundraising, tre storie per trovare il proprio posto nel mondo

🌐 Tre professionisti, tre grandi organizzazioni internazionali e una domanda: è possibile trasformare il lavoro in uno strumento per cambiare il mondo? Il 27 ottobre il Master in Fundraising dell’Università di Bologna presenta l’Open Day «Il tuo posto nel mondo», con le esperienze di Simonetta Gola di Emergency, Stefano Ficorella di Greenpeace e Francesca Corbo di Amnesty International.

Il lavoro che produce valore per la società

C’è un mondo professionale che non misura il proprio successo soltanto attraverso fatturati e risultati economici. È quello del fundraising, la raccolta strategica di risorse indispensabili per sostenere attività umanitarie, ambientali, sanitarie e sociali.

Martedì 27 ottobre 2026, dalle 12 alle 13, il Master in Fundraising dell’Università di Bologna organizza un incontro online gratuito, previa registrazione, dedicato a chi vuole conoscere le opportunità di questo settore.

Il titolo scelto, «Il tuo posto nel mondo», vuole raccontare una professione capace di unire competenze tecniche e motivazioni personali.

Simonetta Gola: raccontare la guerra per salvare vite

Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di EMERGENCY, porta l’esperienza di un’organizzazione impegnata nell’assistenza medica alle vittime dei conflitti.

Il suo lavoro dimostra quanto la comunicazione possa incidere sulla capacità di raccogliere sostegno per strutture ospedaliere, personale sanitario e programmi di cura.

Raccontare una guerra non significa soltanto descrivere distruzione e sofferenza: significa anche spiegare perché sono necessarie risorse per assistere le persone che ne subiscono le conseguenze.

Stefano Ficorella: da studente a fundraiser di Greenpeace

Stefano Ficorella conosce direttamente il percorso formativo del Master, avendolo frequentato prima di entrare in Greenpeace Italia.

Oggi lavora nell’acquisizione di nuovi donatori, una funzione essenziale per garantire continuità alle campagne ambientali.

Il suo percorso rappresenta un esempio concreto di come una formazione specialistica possa aprire opportunità professionali nel terzo settore.

Acquisire sostenitori significa costruire rapporti di fiducia, illustrare obiettivi e risultati, assicurando all’organizzazione una base economica il più possibile stabile.

Francesca Corbo: eventi e testimonial per i diritti umani

Anche Francesca Corbo, oggi responsabile eventi e rapporti con i testimonial di Amnesty International, ha frequentato il Master.

Il suo lavoro si concentra sulla costruzione di iniziative capaci di mobilitare attenzione e sostegno intorno ai diritti fondamentali.

Concerti, manifestazioni, eventi pubblici e collaborazioni con personalità conosciute possono diventare strumenti importanti per ampliare la partecipazione alle campagne.

Ma senza una strategia e una gestione professionale, la visibilità rischia di non produrre risultati duraturi.

Il 27 ottobre l’Open Day, il 12 novembre chiudono le iscrizioni

Il programma prevede un’introduzione del professor Valerio Melandri, direttore del Master, seguita dalle testimonianze degli ospiti e dalla presentazione del percorso formativo.

Saranno approfonditi calendario, opportunità professionali, modalità di ammissione e borse di studio.

Le iscrizioni alla venticinquesima edizione chiuderanno il 12 novembre 2026.

Il messaggio è chiaro: il mondo nonprofit ha bisogno non soltanto di entusiasmo, ma anche di persone preparate, capaci di amministrare risorse, elaborare strategie e costruire relazioni.

Perché la solidarietà, per trasformarsi in risultati concreti, ha bisogno anche di professionalità.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.