🌐 Per Alessandra Piccioni, vincitrice dell’Italian Fundraising Award 2026, il fundraising sulla fiducia nasce da relazioni, competenze e continuità. Un percorso che unisce lavoro quotidiano, innovazione e formazione.

La raccolta fondi comincia dalle persone

Prima degli strumenti vengono le persone. È il filo che attraversa il percorso di Alessandra Piccioni, responsabile raccolta fondi Individui e Innovazione di AISM e vincitrice dell’Italian Fundraising Award 2026. Il riconoscimento, registrato nell’albo ufficiale del Festival del Fundraising, porta in primo piano una professionista che lavora sul rapporto fra organizzazioni e sostenitori: non soltanto sulla richiesta di una donazione, ma sulla costruzione di un legame.

Il premio appartiene all’edizione 2026 e non è un annuncio di queste ore. Nell’albo, Piccioni figura nella categoria Miglior Fundraiser, mentre il riconoscimento Young è attribuito ad Alessandra Porrini, di Dynamo Camp. Distinguere le due vincitrici permette di collocare correttamente la storia: al centro c’è il percorso professionale di Piccioni, oggi affiancato da un nuovo appuntamento formativo già annunciato per il 2027.

La sua idea di innovazione emerge anche nella conversazione di Humans of Nonprofit: migliorare il lavoro senza perdere la dimensione umana. Comunicazione, coraggio nelle scelte, squadra e intelligenza artificiale entrano nello stesso ragionamento. La tecnologia resta uno strumento, non diventa lo scopo: il punto è come impiegarla dentro un’attività che continua a vivere di relazioni autentiche.

Dall’Abruzzo alla professione nel non profit

Il percorso comincia prima degli incarichi di responsabilità. La biografia diffusa dal Festival ricostruisce il trasferimento dall’Abruzzo a Milano, nei primi anni Novanta, per studiare economia delle organizzazioni non profit. La scelta di formazione precede dunque la carriera nella raccolta fondi: il settore non arriva come una destinazione casuale, ma come un ambito verso il quale orientare gli studi e il lavoro.

Alla Lega del Filo d’Oro, Piccioni parte dal direct mailing, la raccolta attraverso comunicazioni inviate direttamente ai potenziali sostenitori, e arriva alla responsabilità dell’area Individui. Il profilo professionale descrive competenze nella pianificazione pluriennale, negli indicatori di risultato e nello sviluppo dei canali per acquisire donazioni regolari. È una traiettoria che unisce contatto con i donatori e organizzazione delle campagne.

Fra gli strumenti seguiti compaiono incontri diretti, televisione, telemarketing e web, insieme alla pianificazione del cinque per mille. Nel 2020 arriva il passaggio in AISM, a Genova. La presentazione ufficiale del premio colloca questo cambiamento nell’anno della pandemia e ricorda anche l’attività di volontariato che accompagna la sua esperienza professionale: competenze tecniche e partecipazione personale procedono nello stesso percorso.

La fiducia si costruisce nel lavoro meno visibile

Nel racconto di Piccioni, la raccolta fondi prende forma anche nei compiti meno appariscenti: tenere aggiornati i dati dei sostenitori, telefonare per ringraziare, coltivare un contatto nel tempo. Sono attività che lei riunisce nell’espressione «silenziosa rivoluzione del fare». L’attenzione si sposta così dal singolo momento pubblico della campagna alla continuità del lavoro che la rende possibile.

Nell’intervista del 30 maggio 2026, Piccioni attribuisce particolare importanza al passaggio dalle sole donazioni occasionali a un modello che comprenda anche contributi regolari. Descrive questo cambiamento nella sua esperienza alla Lega del Filo d’Oro e indica la continuità delle donazioni come un terreno strategico anche in AISM. È una ricostruzione della protagonista, da distinguere da una valutazione indipendente dei risultati.

La visione, nella sua impostazione, deve accompagnarsi alla capacità di realizzare le strategie. Anche il rapporto con la missione rimane concreto: Piccioni racconta di ritrovarne il senso nel confronto con gli operatori, con i genitori e con le persone con sclerosi multipla. La finalità sociale non resta separata dal mestiere, ma diventa il riferimento con cui leggere le difficoltà quotidiane.

Innovare senza cancellare il rapporto umano

Nel presentare il suo intervento in Humans of Nonprofit, il Festival insiste su una distinzione: innovare non significa semplicemente adottare l’ultima tecnologia disponibile. Piccioni propone piuttosto un atteggiamento di miglioramento quotidiano, fatto di domande sul proprio modo di lavorare. Il cambiamento riguarda quindi anche i processi e le abitudini, non soltanto l’arrivo di una nuova piattaforma o di un nuovo strumento.

La conversazione comprende il ruolo dell’intelligenza artificiale nel non profit, ma anche il rapporto fra comunicazione e raccolta fondi. L’accostamento è significativo nella visione presentata: le possibilità tecniche vengono discusse insieme alla capacità di lavorare con gli altri e di mantenere riconoscibile la finalità dell’organizzazione. Innovazione e relazione non sono descritte come alternative, bensì come dimensioni da tenere insieme.

Anche il lavoro di squadra trova spazio in questo racconto, insieme al coraggio di mettersi in gioco. Il profilo che emerge non coincide dunque con quello di una figura concentrata esclusivamente sulla richiesta economica: comprende comunicazione, apprendimento e collaborazione. Sono i temi scelti per raccontare la sua esperienza nel progetto, nel quale la dimensione umana resta esplicitamente centrale.

Il prossimo passaggio è un laboratorio sui donatori

Questa esperienza entra anche nel programma del Festival del Fundraising 2027. Piccioni ed Elena Quagliardi, della Lega del Filo d’Oro, sono annunciate alla guida di una Special Class sul Middle Giving, dedicata ai sostenitori con potenziale di donazione di fascia media. L’appuntamento è futuro: il programma ufficiale lo colloca il 14 giugno, durante l’edizione prevista a Riccione dal 14 al 16 giugno 2027.

Il laboratorio affronterà acquisizione dei donatori, analisi del database e definizione di azioni diverse per gruppi di sostenitori. Fra gli argomenti figurano anche l’equilibrio fra nuovi contatti e ritorno sull’investimento, gli obiettivi misurabili e la verifica della preparazione dell’organizzazione. Il programma prevede esempi, esercitazioni pratiche e due schede di lavoro da utilizzare nella propria attività.

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