🌐 HEINEKEN Italia e Partesa ottengono la certificazione UNI/PdR 125:2022: selezione, carriera, genitorialità e welfare al centro di un percorso la cui efficacia dovrà essere misurata nel tempo.

La certificazione come banco di prova

Non basta proclamare la parità: bisogna dimostrare che le opportunità professionali non dipendano dal genere, che la maternità e la paternità non diventino ostacoli alla carriera e che le politiche aziendali funzionino anche lontano dai comunicati. È su questo terreno che HEINEKEN Italia e Partesa annunciano di aver ottenuto una certificazione di gruppo per la parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas. Il riconoscimento, comunicato il 23 novembre 2026, riguarda sia il produttore sia la società del gruppo specializzata nella distribuzione e nei servizi per il canale Ho.Re.Ca. Un traguardo che merita attenzione non perché risolva automaticamente ogni disparità, ma perché impone di tradurre i principi in sistemi verificabili.

Che cosa misura la UNI/PdR 125:2022

La prassi di riferimento italiana guarda all’organizzazione del lavoro attraverso indicatori e processi: dalla cultura aziendale alla governance, dalle risorse umane alle opportunità di crescita, dall’equità remunerativa alla tutela della genitorialità. Non si tratta di un generico premio di reputazione né di una garanzia che ogni differenza sia già scomparsa. La certificazione presuppone un percorso di valutazione strutturato, mentre il suo valore nel tempo dipende dalla continuità degli interventi e dalla capacità di correggere le criticità. Il rilascio è stato annunciato dalle società interessate; il comunicato non riporta i valori analitici degli indicatori, né la distribuzione dei ruoli dirigenziali o dei divari retributivi. Sono numeri che aiuterebbero a misurare nel concreto la portata dei progressi.

Assunzioni e carriere: il talento non deve avere etichette

HEINEKEN Italia indica nella propria Talent Acquisition Policy uno degli strumenti centrali della trasformazione. La promessa è valutare competenze, risultati, attitudini e potenzialità riducendo l’influenza dei pregiudizi nella selezione. Il percorso comprende anche formazione per chi conduce colloqui e gestisce collaboratori, iniziative di employer branding più rappresentative e opportunità di sviluppo professionale, sostenute anche attraverso la collaborazione con Valore D. È un passaggio importante: la parità non si conquista soltanto aprendo la porta d’ingresso, ma osservando chi viene promosso, chi accede alle competenze strategiche e chi incontra rallentamenti quando aumentano le responsabilità familiari. L’uguaglianza sostanziale si verifica lungo l’intera carriera, non soltanto durante il colloquio di assunzione.

Genitorialità e lavoro: il nodo che pesa sulle scelte

Una parte rilevante del programma riguarda la conciliazione tra vita professionale e cura familiare. Dal 2022 il gruppo dichiara di lavorare per superare l’idea che assistenza e responsabilità domestiche siano compiti attribuiti a un solo genere. Nel 2023 è nata la comunità interna Genitori in Equilibrio, luogo di confronto affiancato da formazione e coaching. Tra le misure illustrate figurano permessi per genitori e caregiver, bonus bebè, orari flessibili e smart working dove compatibile con l’attività svolta. La precisazione non è marginale: in un gruppo che comprende uffici, produzione e distribuzione, le mansioni non consentono sempre la stessa elasticità. La sfida consiste quindi nell’evitare che la differenza organizzativa diventi una nuova forma di disuguaglianza.

Benessere psicologico e prevenzione delle discriminazioni

Il programma HEI Care. Nutriamo il nostro benessere estende l’attenzione alla salute fisica, mentale, emotiva, sociale e finanziaria. Sono previsti percorsi di prevenzione, educazione finanziaria, strumenti per sostenere chi assiste un familiare e un servizio di supporto psicologico in collaborazione con Unobravo. Tra gli interventi quotidiani l’azienda segnala anche la disponibilità gratuita di assorbenti nei servizi igienici delle sedi. A queste misure si affiancano le comunità aziendali, come TogetHERness, e il lavoro con Fondazione Libellula per sensibilizzare contro la violenza e le discriminazioni di genere. Le iniziative dimostrano un campo d’azione più ampio del semplice equilibrio numerico: contano la sicurezza, il rispetto e la libertà di esprimere bisogni senza timore di penalizzazioni.

Le persone dietro la certificazione e le verifiche da fare

Teresa Ferro, People Director di HEINEKEN Italia, colloca il riconoscimento in una prospettiva di responsabilità della leadership e rimozione degli ostacoli al talento. Irene Sarpato, Diversity, Equity, Inclusion and Culture Expert, richiama un lavoro condotto negli ultimi quattro anni su selezione, sviluppo, genitorialità e benessere. Dal versante della certificazione, Monica Riva di Bureau Veritas sottolinea la necessità di un approccio misurabile e continuativo. La notizia, dunque, non si esaurisce nell’attestato esibito in fotografia. La prova decisiva sarà la capacità di rendere pubblicamente leggibili i risultati: avanzamenti nelle carriere, accesso ai ruoli di responsabilità, utilizzo effettivo dei congedi e delle politiche di welfare, riduzione di eventuali differenziali retributivi. Il comunicato non offre questi valori e sarebbe improprio attribuirglieli.

Un segnale per l’industria e per la filiera commerciale

Con i suoi birrifici di Comun Nuovo, Assemini, Massafra e Pollein e la rete distributiva Partesa, HEINEKEN opera in contesti professionali differenti. Per questo l’applicazione di criteri comuni costituisce una sfida concreta: gli impegni devono arrivare dalla sede agli stabilimenti, fino alle funzioni commerciali e logistiche. Una certificazione di gruppo può contribuire a evitare che le buone pratiche restino concentrate nei soli uffici centrali. Ma può riuscirci solo attraverso monitoraggi, ascolto dei lavoratori, responsabilità definite e possibilità effettive di correggere le storture. Il messaggio più interessante del riconoscimento è proprio questo: l’inclusione smette di essere una campagna quando entra nelle decisioni quotidiane. Per capire quanto lontano sia arrivato il cambiamento, occorrerà osservare ciò che le aziende faranno dopo il certificato.

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