🌐 Valditara invita tutti i partiti a sostenere lo stop al velo integrale a scuola. Il testo riguarda il volto non riconoscibile, non qualsiasi copricapo religioso. A Firenze il ministro condanna anche lo striscione con i rappresentanti del governo raffigurati capovolti.

L’appello ai partiti prima del voto

Giuseppe Valditara chiede un sostegno che vada oltre la maggioranza sul divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. Il 24 novembre, a Firenze, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha invitato tutte le forze politiche a votare il provvedimento, collegando la richiesta alla difesa della dignità femminile. Nello stesso intervento ha condannato le immagini di esponenti del governo raffigurati a testa in giù, comparse su uno striscione all’Accademia di Belle Arti.

La richiesta sul velo integrale accompagna un passaggio parlamentare ancora aperto. Valditara ha indicato giovedì 26 novembre come giorno del voto e ha sollecitato un’assunzione di responsabilità anche da parte del centrosinistra. È un appello politico: non equivale all’annuncio di un accordo tra i partiti, né consente di anticipare l’esito della votazione. Il ministro presenta il sostegno al testo come una verifica della coerenza degli impegni sui diritti delle donne.

Il testo riguarda il volto coperto, non ogni velo

Per capire la portata della misura occorre distinguere il linguaggio del dibattito dalla formulazione normativa. Il testo trasmesso alla Camera vieta la partecipazione alle attività delle istituzioni scolastiche quando il volto è coperto oppure reso non riconoscibile con altre modalità. Il criterio indicato è dunque la riconoscibilità del viso, non l’appartenenza religiosa della persona o il semplice fatto di indossare un copricapo. È questa la disposizione cui va ricondotto il confronto su burqa e niqab.

Parlare indistintamente di stop al «velo islamico» rischia quindi di ampliare il contenuto della norma. Un indumento che lascia riconoscibile il volto non rientra, per questa sola caratteristica, nella condotta descritta dal divieto. La distinzione non è marginale: permette di separare la polemica politica dall’obbligo concretamente previsto e di non presentare il provvedimento come una proibizione generale dell’abbigliamento religioso nelle aule italiane.

La disposizione comprende sia le attività curricolari sia quelle extracurricolari delle istituzioni scolastiche. Non si limita, quindi, alla singola lezione. Il testo contempla però eccezioni per specifiche e certificate ragioni sanitarie e per altre ragioni legate alle attività didattiche o formative. Le deroghe sono parte della regola e vanno considerate insieme al divieto, senza descrivere qualsiasi copertura del viso come automaticamente sanzionabile.

Sanzioni e conversione del decreto scuola

Per la violazione, salvo che il fatto costituisca reato, il testo prevede una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro. Quando a commetterla è un minore, la sanzione pecuniaria si applica a chi esercita la responsabilità genitoriale. Sono elementi che danno una dimensione concreta al dibattito: accanto alla motivazione politica sostenuta dal ministro, il provvedimento stabilisce conseguenze economiche e identifica il soggetto cui imputarle.

Il riferimento parlamentare è il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, numero 170, arrivato alla Camera come C.3189 dopo l’approvazione del Senato. Il fascicolo della seduta del 24 novembre contiene gli emendamenti segnalati per la votazione. L’appello di Firenze si colloca quindi durante l’esame di un atto già formalizzato, non nella fase iniziale di una proposta ancora priva di testo parlamentare.

Il decreto ha un perimetro più ampio della sola copertura del volto. Comprende misure per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, interventi collegati al PNRR, disposizioni sull’integrazione degli studenti stranieri e sulla formazione superiore e la ricerca. Il richiamo al voto di tutti i partiti riguarda pertanto un provvedimento articolato: il tema rilanciato da Valditara è uno dei suoi contenuti, non l’intero oggetto dell’esame parlamentare.

Lo striscione di Firenze e la condanna del ministro

L’altro fronte delle dichiarazioni riguarda una protesta materialmente visibile nel centro di Firenze. Sulla cancellata dell’Accademia di Belle Arti, in piazza San Marco, è comparso uno striscione con le immagini capovolte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri Giuseppe Valditara, Anna Maria Bernini e Matteo Salvini. Accanto alle raffigurazioni compare la scritta «Siamo arte, facciamo politica». Il caso ha suscitato le proteste di esponenti del centrodestra.

Valditara ha respinto la lettura dell’episodio come una provocazione goliardica. Ha richiamato Piazzale Loreto e interpretato quelle immagini come un messaggio violento rivolto ai rappresentanti delle istituzioni. Si tratta della valutazione espressa dal ministro: il significato intimidatorio da lui attribuito allo striscione non va confuso con un accertamento giudiziario sulle intenzioni degli autori o con l’attribuzione di responsabilità penali individuali.

Nel suo intervento il titolare dell’Istruzione ha esteso la richiesta di condanna alle forme violente di protesta e ai danneggiamenti delle scuole. Ha chiesto alle forze politiche democratiche una presa di posizione netta. Queste dichiarazioni restano distinte dalla disposizione sul volto coperto: sono due temi affrontati nella stessa occasione, senza che questo dimostri un collegamento tra gli autori dello striscione e gli altri episodi richiamati.

Sullo striscione è intervenuta anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che lo ha condannato ed espresso solidarietà alla presidente del Consiglio e ai ministri raffigurati. La presa di posizione della prima cittadina si aggiunge alle reazioni degli esponenti politici locali e riguarda il messaggio esposto sulla cancellata dell’Accademia di Belle Arti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.