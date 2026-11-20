🌐 Al Volta-De Gemmis di Bitonto un messaggio su Classroom collega l’assenza al corso di sicurezza alla mancata partecipazione all’Erasmus. L’Uds protesta, la dirigente nega intenti punitivi e annuncia lezioni di recupero per chi manifesterà il 20 novembre.

Il messaggio che ha aperto il caso

Un corso di sicurezza fissato nel giorno della mobilitazione e un avvertimento sulla possibilità di partire per la Spagna. È questo il nodo della polemica esplosa all’istituto superiore Volta-De Gemmis di Bitonto, nel Barese. Un messaggio pubblicato su Classroom ha collegato l’assenza ingiustificata alla formazione alla mancata partecipazione al successivo Erasmus a Siviglia. L’Unione degli studenti di Bari ha contestato il richiamo, mentre la dirigente ha escluso la volontà di ostacolare la protesta.

La vicenda riguarda la sede Traetta e gli studenti delle classi Sociosanitario e 3 Moda. La comunicazione, destinata ai docenti, chiedeva di sollecitare la presenza degli alunni al corso nonostante l’azione di sciopero prevista per venerdì 20 novembre 2026. Il testo è diventato pubblico attraverso uno screenshot diffuso sui profili social dell’Uds.

Il passaggio contestato non annunciava soltanto che la lezione si sarebbe svolta comunque: indicava anche una conseguenza sull’esperienza all’estero. È proprio il collegamento tra assenza e partenza ad avere provocato la reazione dell’organizzazione studentesca. La successiva spiegazione della scuola ha invece posto al centro la necessità di completare la preparazione alla sicurezza.

La protesta dell’Uds e la richiesta di un confronto

Per l’Uds di Bari, il richiamo costituisce una pressione sulla scelta degli studenti di aderire alla mobilitazione. L’associazione considera inaccettabile che un’opportunità di formazione e crescita venga collegata alla rinuncia a manifestare. Si tratta della valutazione espressa dall’organizzazione, non dell’accertamento di una sanzione già applicata a uno o più alunni dell’istituto.

La richiesta avanzata alla scuola è un incontro che garantisca l’assenza di penalizzazioni per chi parteciperà alla protesta. L’Uds non limita dunque la contestazione alla formulazione del messaggio: chiede che la scelta di scendere in piazza non produca conseguenze, neppure minime, sul percorso degli studenti coinvolti.

La divergenza riguarda il significato attribuito alla comunicazione. Gli studenti vi leggono un condizionamento della partecipazione alla manifestazione; la dirigente respinge questa interpretazione e richiama un requisito formativo per i tirocini. Le due posizioni vanno tenute distinte: la denuncia dell’Uds riguarda il richiamo, mentre la risposta scolastica prospetta una possibilità di recupero per gli assenti alla lezione.

La preside: chi manifesta potrà recuperare

La dirigente Grazia Ruggiero ha negato che l’istituto voglia impedire agli studenti di partecipare alla mobilitazione. Nella sua ricostruzione, il problema non è l’adesione alla protesta, ma la formazione necessaria per affrontare le attività previste durante l’esperienza Erasmus. Ha inoltre riferito di avere già illustrato all’Uds la possibilità di recuperare il corso saltato.

Il recupero dovrebbe svolgersi molto probabilmente in orario pomeridiano. Questa precisazione non equivale a un calendario definitivo: nelle dichiarazioni disponibili viene indicata una soluzione organizzativa, senza fissare giorno e orario. La rassicurazione della preside riguarda quindi la possibilità di completare la preparazione anche per chi sarà assente perché parteciperà alla manifestazione del 20 novembre.

L’apertura distingue la posizione espressa dalla dirigente dalla conseguenza prospettata nel messaggio iniziale. Il corso resta necessario, secondo la scuola, ma la mancata presenza all’appuntamento coincidente con la protesta potrà essere recuperata. Ruggiero ha aggiunto che la formazione comporta un costo per l’istituto, richiamando anche questo elemento nell’illustrare l’organizzazione delle lezioni sulla sicurezza.

Il 20 novembre e l’appuntamento studentesco a Bari

La controversia è emersa alla vigilia della mobilitazione del 20 novembre 2026, indicata nel contesto dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. A Bari è previsto anche un appuntamento studentesco in piazza Massari, alle 9.30. È a questa partecipazione alla protesta che si riferisce la contestazione del richiamo inviato nell’istituto di Bitonto.

Tra le rivendicazioni degli studenti figurano la gratuità dei materiali didattici e maggiori risorse per l’istruzione, contrapposte alle spese militari. Il coinvolgimento di ragazzi degli istituti della provincia è presentato come atteso: non è ancora un dato di affluenza. La polemica scolastica riguarda dunque una scelta di partecipazione che, al momento delle dichiarazioni del 19 novembre, deve ancora concretizzarsi.

Nelle sue spiegazioni Ruggiero ha riconosciuto la possibilità degli studenti di protestare, insistendo al tempo stesso sull’importanza della preparazione prevista dal corso. Ha inoltre prospettato una soluzione alternativa per consentire agli assenti di apprenderne i contenuti. Il confronto si concentra così sulla compatibilità fra l’appuntamento formativo e la partecipazione alla mobilitazione, non su un corteo già svolto.

Perché il corso conta per il progetto a Siviglia

L’esperienza all’estero indicata nella comunicazione è prevista a gennaio, a Siviglia. Secondo quanto spiegato dalla dirigente, comprende tirocini in azienda: la preparazione sulla sicurezza serve proprio ad affrontare questa componente del programma. Non viene quindi descritta soltanto una permanenza di studio in Spagna, ma un percorso con attività pratiche per le quali la scuola considera necessarie specifiche conoscenze preventive.

La distinzione è essenziale per leggere il chiarimento senza trasformarlo in un’esenzione dalla formazione. Ruggiero non ha sostenuto che gli studenti possano rinunciare al corso e svolgere ugualmente i tirocini: ha annunciato che chi manifesterà potrà recuperarlo. La soluzione prospettata conserva quindi il requisito formativo e permette di completarlo in un momento diverso dall’incontro fissato nel giorno della protesta.

Nelle informazioni disponibili non è documentata un’esclusione individuale dall’Erasmus già applicata per l’adesione alla mobilitazione. Sono invece riportati il messaggio contestato, la richiesta di confronto dell’Uds e l’impegno della dirigente sul recupero. Ruggiero ha ricondotto il progetto al Vet, Vocational education and training, il settore dell’istruzione e formazione professionale che combina apprendimento, preparazione pratica ed esperienza lavorativa.

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