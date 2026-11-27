🌐 L’attenzione a scuola preoccupa i docenti europei, ma i 19 minuti attribuiti agli studenti italiani sono una stima, non una scadenza del cervello. L’indagine distingue le difficoltà percepite in classe dalle cause ancora da dimostrare.

Diciannove minuti, ma senza cronometro

Diciannove minuti su un compito, poi l’attenzione comincia a diminuire. È il numero che porta al centro del dibattito la concentrazione degli studenti italiani tra gli 11 e i 18 anni. Ma il dettaglio decisivo viene prima dell’allarme: quel tempo è stimato dagli insegnanti, non registrato con un esperimento sui ragazzi. La ricerca commissionata da Epson fotografa ciò che i docenti osservano nelle classi, senza stabilire una durata massima della capacità di apprendere.

Il confronto riguarda Italia, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito e Spagna. Nei sei Paesi considerati la durata stimata su una singola attività è di circa 16 minuti; in Italia sale a 19, nel Regno Unito coincide con 16 e in Polonia scende a 13. Il dato italiano, dunque, è superiore al valore complessivo dell’indagine. Non descrive però una soglia oltre la quale ogni studente smette inevitabilmente di seguire.

Le difficoltà raccontate da chi insegna

Il segnale più ampio riguarda il cambiamento percepito: il 71% dei docenti intervistati nei sei Paesi ritiene che la capacità degli alunni di concentrarsi sia diminuita negli ultimi due anni. È un giudizio retrospettivo degli insegnanti, non il risultato di test identici ripetuti a distanza di tempo sugli stessi studenti. La distinzione non cancella la preoccupazione, ma definisce con precisione quale evidenza sia disponibile.

Le ricadute riferite sono concrete: l’89% dichiara di dover ripetere spesso le istruzioni perché gli studenti hanno perso il filo o non hanno colto alcune informazioni. L’86% segnala frequenti cali di concentrazione prima che un’attività sia terminata. Ripetere una consegna e non completare un compito sono i problemi riportati: il questionario non consente, da solo, di trasformarli in una diagnosi sulle capacità di un’intera generazione.

Come è stata costruita l’indagine

La rilevazione è stata realizzata da Focaldata per Epson tra luglio e agosto 2026 e presentata il 17 novembre. Ha coinvolto complessivamente 3.360 persone, ma non erano tutte insegnanti: il progetto comprendeva quattro questionari distinti, rivolti a docenti, studenti, persone in formazione o appena qualificate per l’insegnamento e responsabili delle tecnologie scolastiche. Citare soltanto il totale, senza spiegare questa composizione, darebbe un’impressione sbagliata delle dimensioni del campione pertinente.

I risultati principali sull’attenzione provengono infatti da un sottogruppo di 725 insegnanti di ragazzi tra 11 e 18 anni. La nota metodologica indica questionari online tramite panel e risultati senza ponderazione. Anche la committenza va resa esplicita: l’indagine è finanziata da un’azienda tecnologica che propone soluzioni per l’istruzione. Questi elementi servono a leggere correttamente la ricerca, distinguendo una rilevazione delle opinioni da una misurazione sperimentale dell’attenzione.

Gli schermi non spiegano tutto

Il questionario non restituisce una semplice contrapposizione tra dispositivi digitali e concentrazione. Nei sei Paesi, secondo le stime degli insegnanti, il 35% delle attività didattiche coinvolge schermi individuali e il 47% schermi condivisi. Sono valutazioni sull’impiego degli strumenti nelle lezioni: non dimostrano che una determinata quantità di esposizione produca automaticamente un calo dell’attenzione o un peggioramento dell’apprendimento.

L’80% dei docenti collega le criticità degli schermi individuali al modo in cui vengono utilizzati e introdotti senza una formazione adeguata. Il 63% segnala carenze nel supporto ricevuto dal personale scolastico; quest’ultimo dato riguarda il campione più ampio di 1.227 insegnanti. Si tratta di interpretazioni e bisogni dichiarati, non della prova che la formazione insufficiente sia l’unica causa delle distrazioni, né che basti intervenire su questo aspetto per eliminarle.

Perché l’attenzione non ha una scadenza fissa

Il neuroscienziato e psicologo infantile Sam Wass, coinvolto nell’iniziativa, invita a non rappresentare l’attenzione come un conto alla rovescia. Nella spiegazione che accompagna la ricerca, la concentrazione dipende dall’attività svolta, dall’ambiente e dal modo in cui vengono presentate le informazioni. Il significato dei 19 minuti cambia così: non una caratteristica immutabile dei ragazzi, ma una valutazione riferita al lavoro scolastico osservato dai docenti.

Wass propone di ragionare sull’integrazione tra ascolto, discussione, interazione, lavoro autonomo e momenti condivisi. La sua posizione non consiste nel considerare gli schermi sempre utili o sempre dannosi, ma nel valutare come strumenti e attività si combinino. È un orientamento didattico attribuito all’esperto: non autorizza a sostenere che una specifica alternanza garantisca lo stesso risultato in qualunque classe, materia o fascia d’età.

Due lezioni per riconoscere le distrazioni

Alla ricerca si affianca Attention, Class, il programma sviluppato da Epson con European Schoolnet e Sam Wass per studenti tra 11 e 18 anni. L’obiettivo dichiarato è aiutare ragazzi e insegnanti a riconoscere ciò che distrae, comprendere l’effetto delle interruzioni e del passaggio tra compiti, individuare modi per recuperare la concentrazione. La presentazione descrive finalità e strumenti del progetto, non risultati già dimostrati attraverso una valutazione sperimentale dell’intervento.

Il percorso comprende due piani di lezione da 45 minuti ciascuno. Il materiale include indicazioni di contesto per gli insegnanti, attività, schede di lavoro, valutazioni e suggerimenti sull’impiego della tecnologia. Le risorse sono disponibili in sei lingue: inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco e polacco.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.