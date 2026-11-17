🌐 Circolare sui compiti fuori orario: diario cartaceo, registro elettronico, verifiche e organizzazione delle scuole.

Un messaggio arrivato troppo tardi Un esercizio caricato sul registro elettronico alle otto di sera per la mattina successiva può sembrare una questione organizzativa minore. Per molte famiglie, invece, significa cambiare programmi all’ultimo momento e trasformare lo smartphone in un dispositivo di reperibilità scolastica continua. Con una nota del 28 settembre 2026 il ministero dell’Istruzione e del Merito ha richiamato gli istituti a gestire compiti e verifiche con maggiore equilibrio. Il principio è semplice: il tempo scolastico va organizzato in modo prevedibile e il lavoro individuale non deve diventare una sorpresa che arriva quando la giornata dovrebbe già essere conclusa.

Cosa prevede la nota ministeriale L’indicazione è di assegnare i compiti entro la fine delle lezioni, privilegiando la trascrizione sul diario cartaceo, senza ricorrere ad aggiunte tardive sul registro elettronico. Il ministero richiama inoltre la necessità di programmare le verifiche in modo da evitare concentrazioni eccessive nello stesso giorno. Non si tratta dell’abolizione dei compiti a casa né di un divieto generalizzato dell’utilizzo dei sistemi digitali. La nota interviene sulle modalità e sui tempi, chiedendo alle scuole un’organizzazione coerente con le esigenze didattiche e con il benessere di studenti e famiglie. Confondere questi piani rischia di alimentare polemiche senza aiutare nessuno.

Il diario torna strumento di autonomia Il diario scritto a scuola permette agli alunni di conoscere immediatamente gli impegni, senza attendere una comunicazione digitale successiva. Può favorire responsabilità personale, gestione del materiale e pianificazione dello studio. Ma la scelta non dovrebbe diventare una crociata contro ogni tecnologia: il registro elettronico continua ad avere funzioni documentali e di comunicazione importanti. Anche le esigenze di accessibilità e i bisogni educativi specifici richiedono strumenti adeguati. L’obiettivo dovrebbe essere un sistema in cui le informazioni sono disponibili per tempo e in forme compatibili con le necessità degli studenti, non un ritorno indiscriminato alla carta come valore in sé.

Verifiche ammassate, il problema del coordinamento La seconda questione riguarda le prove scritte e orali. Una settimana può diventare insostenibile quando ogni docente organizza il proprio calendario senza confrontarsi con i colleghi. Il richiamo a una programmazione collegiale punta a distribuire meglio i carichi senza svuotare l’autonomia didattica. La difficoltà pratica sta nelle classi numerose, nelle assenze e negli imprevisti di calendario, ma nessuno di questi ostacoli rende inutile il coordinamento. Un’agenda condivisa può ridurre la sovrapposizione delle verifiche e permettere agli studenti di prepararsi senza affidarsi allo studio d’emergenza. L’efficacia dipenderà dalle prassi adottate concretamente negli istituti.

Il tempo libero non è un tempo vuoto Studio, riposo, sport, relazioni e vita familiare competono tutti per le ore disponibili dopo la scuola. Il diritto a staccare non significa rinunciare all’impegno o alla valutazione del merito, ma evitare che l’apprendimento si fondi su notifiche imprevedibili. Una buona organizzazione consente di allenare costanza e responsabilità senza trasformare l’ansia da controllo del registro in un compito aggiuntivo. Anche i genitori ne traggono beneficio, perché non devono sostituirsi a un servizio di sorveglianza permanente. Il nodo culturale è riconoscere che imparare a pianificare vale quanto completare la singola esercitazione assegnata.

Che cosa devono fare famiglie e istituti Le famiglie possono verificare se la scuola ha recepito le indicazioni e segnalare eventuali difficoltà attraverso i canali ordinari di dialogo con docenti e dirigenza. Gli istituti possono chiarire nei regolamenti modalità e tempi di comunicazione degli impegni, senza introdurre interpretazioni arbitrarie. È importante distinguere un’indicazione ministeriale dalla previsione di nuove sanzioni automatiche: l’applicazione passa attraverso l’organizzazione della scuola. In caso di conflitto, l’obiettivo dovrebbe rimanere risolvere l’inefficienza concreta e non cercare un colpevole. Una comunicazione chiara, tracciabile e tempestiva protegge sia il lavoro degli insegnanti sia la serenità degli studenti.

Il contesto da valutare La rilevanza pubblica del tema impone inoltre un lessico preciso e un controllo rigoroso dei tempi. Un fatto verificato non deve essere confuso con un’intenzione dichiarata; una disposizione effettivamente vigente non coincide con un’ipotesi politica; un’esperienza culturale non è automaticamente una prova scientifica. Distinguere queste categorie non attenua la forza del racconto: la rende più utile a chi legge. Le interpretazioni critiche sono legittime, purché il lettore possa riconoscere con chiarezza il confine che le separa dalle informazioni documentate.