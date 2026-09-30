Calabria e Reddito di Merito, fino a mille euro ogni mese

La misura per l’anno accademico 2026/2027 è rivolta agli studenti residenti in Calabria iscritti ai percorsi universitari degli atenei regionali. Il sostegno viene erogato mensilmente e può arrivare fino a 1.000 euro, sulla base dei requisiti di merito previsti dal programma. La Regione ha inizialmente previsto uno stanziamento di 15 milioni di euro per l’intervento.

Per gli studenti già iscritti, il rendimento accademico rappresenta uno degli elementi centrali. La documentazione regionale stabilisce infatti requisiti legati alla regolarità del percorso e al conseguimento dei crediti formativi.

Per le nuove matricole della laurea triennale o dei corsi a ciclo unico è richiesto, tra gli altri requisiti, un voto di diploma almeno pari a 95/100 e il superamento del test previsto dalla misura. Per chi accede al primo anno di laurea magistrale viene invece richiesto un titolo triennale conseguito entro i termini indicati dal bando e una votazione finale non inferiore a 108/110.

Per gli studenti degli anni successivi, il sistema tiene conto della progressione negli studi e del completamento dei CFU.

La logica è quindi precisa: premiare il merito e contemporaneamente incentivare la permanenza dei giovani in Calabria.

Il problema: cosa succede a chi studia arte e musica?

È proprio qui che si apre la questione che sta facendo discutere.

L’avviso riguarda i percorsi universitari offerti dagli Atenei calabresi. L’impostazione del provvedimento, come evidenziato anche da una mozione depositata in Consiglio regionale, non comprende invece le istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica presenti sul territorio.

In Calabria significa, concretamente, lasciare fuori dal Reddito di Merito gli studenti di Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti.

Non si tratta però di percorsi di formazione secondaria o semplicemente alternativi all’università. Il sistema AFAM rappresenta infatti il comparto italiano dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. La riforma introdotta dalla legge 508 del 1999 ha riconosciuto alle istituzioni AFAM una collocazione di livello universitario, con percorsi articolati in cicli e titoli accademici equiparati, nei casi previsti dalla legge, ai corrispondenti titoli universitari.

La distinzione amministrativa fra università e AFAM esiste, dunque, ma per uno studente che frequenta un corso accademico di Belle Arti o di Conservatorio la domanda è inevitabile: se il principio è sostenere il merito e favorire la permanenza dei giovani formati in Calabria, perché quel principio dovrebbe fermarsi davanti a un’Accademia o a un Conservatorio?

È questa la questione sollevata da studenti e rappresentanti istituzionali.

“Uno studente di un’Accademia non è uno studente di serie B”

Il tema è emerso con particolare forza attraverso una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto da uno studente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La richiesta riguarda l’estensione del Reddito di Merito agli studenti delle Accademie e dei Conservatori calabresi, oggi esclusi dalla misura. Il caso è stato ripreso anche dalla stampa locale, mentre il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio ha chiesto formalmente di ampliare il provvedimento al comparto AFAM.

La questione non riguarda soltanto il contributo economico in sé. Tocca soprattutto il modo in cui viene definito il concetto di alta formazione.

Chi frequenta un’Accademia di Belle Arti segue infatti un percorso accademico strutturato, con crediti formativi, esami, diplomi accademici di primo e secondo livello e, per alcune istituzioni, percorsi di formazione avanzata. Lo stesso vale per i Conservatori.

Il sistema AFAM comprende Accademie di Belle Arti, Conservatori di Musica, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e ISIA. Il Ministero dell’Università lo definisce un sistema di formazione superiore di livello universitario.

Per questo la richiesta di inclusione non nasce dalla volontà di equiparare realtà differenti sul piano didattico, ma dalla constatazione che entrambe fanno parte della formazione superiore italiana.

Le Accademie hanno già accesso al diritto allo studio

C’è poi un altro elemento che rende il confronto particolarmente interessante.

Gli studenti AFAM non sono esclusi in generale dalle politiche per il diritto allo studio. Il Ministero dell’Università prevede infatti interventi specifici anche per il sistema AFAM, mentre gli enti regionali possono gestire borse di studio rivolte agli iscritti alle Accademie e ai Conservatori.

Un esempio arriva dal Veneto, dove l’ESU di Verona pubblica un bando specificamente destinato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica. Anche l’Accademia di Brera, a Milano, segnala la disponibilità di borse regionali differenziate sulla base di reddito e merito.

Nel 2026, inoltre, il MUR ha finanziato 300 borse di studio da circa 7.000 euro ciascuna destinate a studenti AFAM con determinate forme di protezione internazionale, nell’ambito di un programma specifico per il diritto allo studio e l’inclusione.

Questo significa che il problema calabrese non è l’assenza assoluta di sostegni agli studenti delle Accademie e dei Conservatori. Il nodo è un altro: l’esclusione da una misura regionale specifica costruita proprio intorno al merito e alla permanenza dei giovani sul territorio.

Il paradosso del merito

Ed è qui che il caso del Reddito di Merito diventa particolarmente significativo.

La misura nasce per riconoscere il rendimento degli studenti e per evitare che i giovani più qualificati siano costretti a lasciare la Calabria per costruire il proprio percorso formativo.

Ma lo stesso obiettivo potrebbe riguardare anche chi sceglie di frequentare un’Accademia di Belle Arti o un Conservatorio.

Uno studente che decide di formarsi in arti visive, design, scenografia, regia, musica o discipline performative sta comunque costruendo competenze specialistiche. E, soprattutto, sta scegliendo un percorso di alta formazione sul territorio.

Il problema sollevato dai sostenitori dell’estensione è quindi quello della coerenza della misura: se il criterio è trattenere in Calabria i giovani di talento, il settore artistico e musicale potrebbe essere considerato parte dello stesso investimento sul capitale umano.

La richiesta avanzata nelle ultime settimane è precisamente questa: includere anche gli studenti AFAM, modificando l’impianto del beneficio.

Cosa prevede oggi il sostegno agli universitari

Per capire la portata della discussione bisogna guardare anche alle cifre.

Il Reddito di Merito può raggiungere 1.000 euro al mese per alcune categorie di beneficiari. Per gli studenti già iscritti, l’importo è graduato in base ai requisiti di rendimento; la misura prevede inoltre controlli periodici sul conseguimento dei crediti. L’erogazione è prevista a partire dal 1° novembre 2026 e fino al 31 ottobre 2027, secondo quanto stabilito dall’atto regionale.

Le domande per l’anno accademico 2026/2027 sono aperte fino alle ore 12 del 30 settembre 2026 sui portali delle università coinvolte.

Il sostegno, quindi, non è una generica borsa di studio destinata a tutti gli universitari: è un incentivo selettivo, legato a merito, regolarità del percorso e scelta di restare a studiare in Calabria.

Ed è proprio questa selettività a rendere ancora più evidente la domanda degli studenti AFAM.

La richiesta ora è politica e istituzionale

La discussione non è rimasta confinata alle lettere degli studenti.

Una mozione presentata in Consiglio regionale chiede di riequilibrare la misura e di garantire l’inclusione del comparto AFAM, ricordando che la legge 508 del 1999 ha riformato il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e riconosciuto il valore accademico dei suoi percorsi.

Anche il vicepresidente Giuseppe Ranuccio ha scritto al presidente Occhiuto chiedendo l’estensione del beneficio alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori della Calabria. Tra le istituzioni interessate figurano, secondo quanto riportato nella richiesta, i Conservatori di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia e le Accademie di Belle Arti di Catanzaro e Reggio Calabria.

Al momento, però, la misura resta configurata per gli studenti degli atenei universitari regionali.

Arte, musica e formazione superiore: la domanda resta aperta

Il caso calabrese riporta al centro una questione più ampia: quanto è davvero unitario il sistema della formazione superiore italiana?

Da una parte c’è un programma che assegna fino a mille euro al mese a studenti universitari meritevoli con l’obiettivo di trattenere competenze e giovani talenti sul territorio. Dall’altra ci sono migliaia di studenti che frequentano istituzioni AFAM e che seguono percorsi accademici riconosciuti dal sistema nazionale dell’istruzione superiore.

Non è in discussione l’importanza di sostenere gli studenti universitari. Il punto sollevato dagli esclusi è se, accanto all’università, debba essere considerata anche l’alta formazione artistica, musicale e coreutica quando una Regione decide di investire sul merito e sulla permanenza dei giovani.

La Calabria, intanto, ha già aperto la porta al confronto. E mentre gli studenti universitari possono guardare a un sostegno che arriva fino a 1.000 euro mensili, nelle Accademie e nei Conservatori cresce la richiesta di una risposta alla domanda più semplice: se il talento deve restare in Calabria, perché quello artistico dovrebbe valere diversamente da quello universitario?