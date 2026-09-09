Monti contro Vannacci a Cernobbio: scontro sull’Europa

🌐 Mario Monti e Roberto Vannacci si sfidano al Forum di Cernobbio su Europa, sovranità e identità nazionale: l’ex premier accusa il leader di Futuro Nazionale di alimentare una retorica di stampo fascista, mentre l’ex generale rilancia il progetto di un’Unione europea completamente diversa.

Il confronto più atteso della seconda giornata del Forum TEHA di Cernobbio si è trasformato in un duello politico dai toni insolitamente netti. Da una parte Mario Monti, europeista convinto, ex presidente del Consiglio e senatore a vita. Dall’altra Roberto Vannacci, ex generale e leader di Futuro Nazionale, arrivato per la prima volta davanti alla platea di imprenditori e manager riunita sul lago di Como.

Il tema ufficiale era il futuro del progetto europeo e il rapporto tra integrazione e sovranità. Ma il confronto è andato rapidamente oltre la questione istituzionale. Il punto di rottura è arrivato quando Monti ha accusato Vannacci di riproporre una parte della cultura politica riconducibile alla retorica fascista. Un’accusa respinta senza esitazioni dall’ex generale, che ha rivendicato invece la volontà di difendere identità, radici e interesse nazionale.

Monti attacca Vannacci: “Combatterò la retorica fascista”

Mario Monti ha scelto parole molto dure per descrivere la distanza che lo separa dall’interlocutore. L’ex premier non ha sostenuto che Vannacci stia tentando formalmente di ricostituire il Partito fascista, ma ha individuato nel suo discorso politico quelli che considera elementi della cultura e della retorica fascista.

È una distinzione importante, perché sposta il confronto dal terreno strettamente giudiziario a quello politico e culturale.

Secondo Monti, il rischio non sarebbe tanto la ricostituzione di un’organizzazione politica identica a quella del passato, quanto la progressiva diffusione di una mentalità basata sulla contrapposizione tra un’identità nazionale presentata come superiore e un mondo esterno percepito come responsabile delle difficoltà dell’Italia.

Nel suo ragionamento, l’ex presidente del Consiglio ha contestato soprattutto l’idea di una superiorità italiana e ha messo in guardia dal rischio che il nazionalismo possa diventare una risposta emotiva alla frustrazione economica e sociale.

Il passaggio più personale è arrivato alla fine del confronto. Monti ha dichiarato che, nonostante l’età, intende continuare a combattere politicamente contro quella che considera una ricostruzione della retorica fascista.

Non è stato dunque un semplice scambio di opinioni sull’Europa. È diventato uno scontro tra due visioni profondamente differenti dell’identità politica italiana.

Vannacci respinge l’accusa: “Vogliamo esaltare la nostra identità”

La replica di Roberto Vannacci è arrivata senza ambiguità.

L’ex generale ha respinto l’interpretazione di Monti definendola una convinzione personale che, a suo giudizio, non corrisponde alla realtà del progetto di Futuro Nazionale. Il partito, ha spiegato, guarda al futuro e punta a un rilancio nazionale attraverso la valorizzazione di identità, radici e storia italiana.

Il ragionamento di Vannacci parte da una premessa diversa rispetto a quella di Monti: rivendicare l’identità nazionale non significherebbe necessariamente stabilire una gerarchia tra popoli.

La differenza tra i due approcci è proprio qui. Per Monti il linguaggio identitario può diventare il terreno sul quale attecchisce una pericolosa nostalgia politica; per Vannacci l’identità è invece uno strumento attraverso cui una nazione recupera consapevolezza e capacità di difendere i propri interessi.

Il confronto, inevitabilmente, si è spostato anche sulle vicende giudiziarie che interessano Futuro Nazionale. Vannacci ha detto di non essere preoccupato dalle inchieste in corso e ha respinto come infondata l’ipotesi di una ricostituzione del partito fascista, richiamando la normativa che disciplina questo reato.

L’Europa è il vero terreno dello scontro

Al di là dell’attacco personale, è però sull’Europa che le differenze tra Monti e Vannacci sono diventate più evidenti.

L’ex generale ha presentato una visione nella quale l’Unione dovrebbe cambiare radicalmente pelle. Bruxelles, nella sua rappresentazione, non dovrebbe essere una struttura capace di imporre direttive agli Stati membri, ma una piattaforma nella quale le nazioni collaborano mantenendo un forte margine di autonomia.

La formula utilizzata da Vannacci è particolarmente significativa: non un’Europa che impartisce ordini, ma un’Europa che facilita la collaborazione.

Da qui deriva anche la sua critica al processo di integrazione così come si è sviluppato negli ultimi decenni. Secondo il leader di Futuro Nazionale, alcune competenze dovrebbero poter tornare agli Stati e il principio dell’unanimità dovrebbe essere preservato perché rappresenterebbe una garanzia per i Paesi più piccoli o per quelli che non condividono una determinata decisione europea.

È una posizione che si colloca nel cuore del dibattito europeo contemporaneo: più integrazione o maggiore sovranità nazionale?

“L’Europa sta cambiando”: la previsione di Vannacci

Vannacci non si è limitato a criticare l’attuale assetto dell’Unione. Ha anche sostenuto che l’Europa sarebbe già nel mezzo di una trasformazione politica.

Nel suo intervento ha citato diversi leader europei, sostenendo che gli equilibri continentali starebbero cambiando rapidamente e che alcune delle forze politiche considerate fino a poco tempo fa marginali starebbero guadagnando terreno.

Il messaggio è chiaro: secondo Vannacci, il modello europeista tradizionale sarebbe arrivato a un punto di svolta e i cittadini starebbero premiando forze che mettono al centro sovranità, sicurezza e identità nazionale.

L’ex generale ha richiamato anche la situazione di alcuni Paesi dell’Europa centrale e orientale, indicandoli come esempi di governi maggiormente disposti a contestare le indicazioni provenienti da Bruxelles.

La sua previsione politica è quindi molto più ampia della semplice critica alle istituzioni comunitarie: Vannacci sostiene che l’Europa del futuro sarà necessariamente diversa da quella costruita negli ultimi decenni.

Monti difende il progetto europeo e teme il ritorno dell’“Italietta”

La risposta di Monti parte invece da una preoccupazione opposta.

L’ex premier ha messo in guardia dal rischio che il malcontento economico e la difficoltà di produrre crescita possano essere trasformati in una narrazione basata sull’orgoglio nazionale e sul sentimento di essere stati sottovalutati dagli altri Paesi.

Nel suo ragionamento c’è un concetto particolarmente significativo: quello della “psicologia dell’Italietta”.

Monti teme che, anziché affrontare i problemi strutturali del Paese, la politica possa cercare consenso alimentando l’idea che l’Italia non venga rispettata abbastanza e che le responsabilità delle difficoltà siano principalmente esterne.

È una critica che va ben oltre Vannacci. Riguarda un modello politico nel quale l’identità diventa una compensazione alle difficoltà economiche e il conflitto con l’Europa prende il posto delle riforme interne.

Per Monti, la risposta alle difficoltà italiane non può essere quindi un semplice ritorno alla sovranità nazionale. Deve passare attraverso la capacità di incidere sulle decisioni europee e di rafforzare il progetto comunitario.

Cernobbio diventa il palcoscenico del nuovo scontro politico

La presenza di Vannacci a Cernobbio ha un significato che va oltre il singolo confronto con Monti.

Il Forum TEHA rappresenta tradizionalmente uno degli appuntamenti più importanti per il mondo economico, finanziario e imprenditoriale italiano. La partecipazione dell’ex generale ha attirato particolare attenzione proprio perché porta all’interno di quella platea una forza politica che propone una revisione radicale del rapporto tra Italia ed Europa.

Il debutto non è stato casuale. Vannacci era arrivato a Cernobbio già il giorno precedente, anticipando l’appuntamento previsto con Monti. La sua presenza aveva suscitato curiosità tra manager e imprenditori, anche alla luce della crescita del suo movimento nel panorama politico italiano.

L’organizzazione del Forum ha difeso la scelta di ospitare interlocutori molto distanti tra loro, sostenendo che il confronto non equivale a una condivisione delle loro posizioni.

Ed è proprio questo il punto politicamente più interessante.

Vannacci non è più soltanto un protagonista della comunicazione politica e dei social. Sta cercando di conquistare uno spazio anche nei luoghi tradizionalmente associati alle élite economiche e istituzionali. La sua presenza a Cernobbio certifica almeno la volontà di misurarsi con un pubblico diverso da quello che lo ha seguito finora.

Due idee opposte sul futuro dell’Italia

Il faccia a faccia di Cernobbio ha quindi messo in scena una contrapposizione destinata a riemergere nei prossimi mesi.

Da una parte c’è l’idea di un’Italia più forte dentro un’Europa più integrata, nella quale la dimensione nazionale non scompare ma viene utilizzata all’interno di un progetto comune.

Dall’altra c’è la convinzione che l’Italia possa recuperare peso proprio attraverso una maggiore autonomia rispetto alle istituzioni europee, ridiscutendo competenze, regole e meccanismi decisionali.

Non sono semplicemente due posizioni sull’Europa. Sono due modi diversi di interpretare la sovranità, il rapporto tra cittadini e istituzioni e persino il significato contemporaneo di identità nazionale.

Per questo lo scontro tra Monti e Vannacci non si chiude con gli applausi di Cernobbio.

Il vero confronto è appena iniziato.

Monti ha scelto di trasformare il dissenso in una battaglia culturale contro ciò che considera il ritorno di una retorica pericolosa. Vannacci ha risposto rivendicando il diritto di parlare di identità, sovranità e interesse nazionale senza essere automaticamente associato al fascismo.

È una frattura che attraversa ormai buona parte del dibattito politico europeo.

E Cernobbio, questa volta, ne è diventata la scena più visibile.