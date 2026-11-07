USA e Mercosur, il Made in Italy rischia la doppia concorrenza

🌐 Accordo USA-Argentina e Mercosur, gli equilibri commerciali internazionali cambiano e l’agroalimentare italiano si trova davanti a una doppia sfida. Washington amplia le opportunità per i propri esportatori, mentre l’intesa tra Unione europea e Mercosur apre il mercato a nuove dinamiche competitive. Agricoltori e produttori italiani chiedono reciprocità delle regole, tutela delle denominazioni e garanzie contro la concorrenza sleale.

Il nuovo asse commerciale tra Trump e Milei

Il 5 febbraio 2026 gli Stati Uniti e l’Argentina hanno firmato un accordo sul commercio reciproco e sugli investimenti.

L’intesa è stata presentata dall’amministrazione americana come uno strumento per ridurre ostacoli commerciali e ampliare l’accesso al mercato argentino per numerosi prodotti statunitensi.

Tra i comparti interessati figurano anche quelli agricoli e alimentari, insieme ad automobili e altri beni industriali.

La collaborazione tra Donald Trump e Javier Milei assume così un valore che supera il rapporto bilaterale.

L’Argentina è infatti una delle principali economie agricole sudamericane e appartiene al Mercosur, il blocco commerciale che comprende anche Brasile, Paraguay e Uruguay.

Per l’Italia la questione è particolarmente delicata: i rapporti fra Washington e Buenos Aires si inseriscono in un contesto nel quale anche l’Unione europea sta ridefinendo le proprie relazioni commerciali con il Sudamerica.

L’accordo europeo con il Mercosur

Il 17 gennaio 2026 l’Unione europea e il Mercosur hanno firmato ad Asunción i testi degli accordi commerciali e di partenariato.

L’intesa punta a ridurre progressivamente diversi ostacoli agli scambi, favorendo l’accesso reciproco ai mercati.

Per le imprese europee può rappresentare un’opportunità di esportazione in una regione con centinaia di milioni di consumatori.

Ma per alcuni comparti agricoli il quadro appare più complesso.

La produzione sudamericana può beneficiare di costi dei terreni, manodopera e strutture produttive differenti da quelli europei.

In presenza di importazioni particolarmente competitive, gli agricoltori italiani temono pressioni sui prezzi e sui margini.

Il problema delle regole produttive

Il dibattito riguarda soprattutto il principio della reciprocità.

Le aziende agricole europee devono rispettare norme in materia di sicurezza alimentare, ambiente, benessere animale e utilizzo di specifiche sostanze.

Gli agricoltori chiedono che i prodotti importati non possano beneficiare di vantaggi competitivi ottenuti attraverso standard produttivi incompatibili con quelli richiesti nell’Unione.

È però necessario distinguere due piani: i prodotti venduti sul mercato europeo devono rispettare le norme europee applicabili, mentre le regole sui processi produttivi nei Paesi d’origine possono essere differenti.

L’eventuale concorrenza sleale deve quindi essere valutata in relazione a obblighi concreti e non presunta automaticamente sulla base della provenienza geografica.

Le denominazioni italiane da proteggere

Un capitolo fondamentale riguarda le indicazioni geografiche.

L’Italia possiede un patrimonio straordinario di prodotti DOP e IGP, la cui reputazione dipende dalla tutela dell’origine e dei disciplinari produttivi.

Formaggi, salumi, vini, oli e altre specialità rappresentano un vantaggio competitivo per l’economia nazionale.

Il rischio di imitazioni e denominazioni evocative è particolarmente rilevante nei mercati internazionali.

L’effettiva protezione dipende dalle disposizioni negoziate, dagli elenchi delle denominazioni riconosciute e dalle modalità di applicazione delle regole.

Per questo non basta annunciare un accordo commerciale: occorre verificare che le garanzie siano concretamente efficaci.

L’Italia può anche guadagnare dall’apertura dei mercati

La liberalizzazione non produce soltanto rischi.

Per molte imprese italiane l’America Latina rappresenta una destinazione interessante per macchinari agricoli, tecnologie alimentari, prodotti di qualità e servizi.

Una riduzione delle barriere commerciali potrebbe favorire esportazioni ad alto valore aggiunto.

Il problema consiste nel distribuire in modo equilibrato benefici e costi.

Un settore può ottenere nuove opportunità mentre un altro subisce una maggiore pressione competitiva.

La sfida decisiva per Bruxelles

L’Unione europea deve dimostrare di saper conciliare apertura commerciale e protezione delle produzioni strategiche.

Clausole di salvaguardia, controlli sanitari, trasparenza e monitoraggio delle importazioni sono elementi essenziali per rendere sostenibile il nuovo quadro.

La questione riguarda anche la capacità degli agricoltori europei di investire in innovazione e competitività.

Il Made in Italy non può essere difeso soltanto con slogan protezionistici, ma nemmeno sacrificato a una liberalizzazione incapace di garantire condizioni di concorrenza equilibrate.

La vera partita si gioca sull’applicazione concreta degli accordi e sulla capacità della politica commerciale europea di proteggere qualità, sicurezza e valore economico delle produzioni italiane.

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