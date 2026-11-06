Manovra 2027, la pensione paga il conto: tagli e bonus incerti

🌐 Manovra pensioni 2027: rivalutazione più penalizzante per molti assegni, card sanitaria da 300 euro e incentivo a lavorare più a lungo. La partita è ancora parlamentare.

La rivalutazione cambia volto e pesa sugli assegni

La promessa di proteggere il potere d’acquisto dei pensionati si misura con un passaggio tecnico che tecnico non è affatto. Nel disegno di legge di Bilancio 2027 il governo propone di modificare il sistema con cui gli assegni previdenziali vengono rivalutati rispetto all’inflazione. La differenza tra scaglioni e fasce può sembrare un dettaglio per specialisti, ma riguarda redditi reali, spese familiari e la capacità di affrontare un nuovo anno di rincari. Nel testo in discussione, gli importi superiori a quattro volte il minimo subirebbero un recupero meno favorevole rispetto al sistema precedente.

Il sistema per scaglioni applica percentuali differenti alle sole porzioni di pensione comprese nelle diverse soglie. Quello a fasce, previsto dal nuovo articolo 55, applica invece una percentuale di adeguamento all’intero importo dell’assegno. La protezione integrale resterebbe per le pensioni entro quattro volte il minimo; oltre quella soglia entrerebbero in gioco sei fasce, con percentuali progressivamente inferiori. È un cambiamento sostanziale, non un gioco contabile, perché sposta su molti pensionati il costo di una parte del contenimento della spesa pubblica.

Le percentuali indicate nella proposta sono del 100 per cento fino a quattro volte il minimo, poi dell’85 per cento fino a cinque volte, del 53 per cento tra cinque e sei volte, del 47 per cento tra sei e otto volte, del 37 per cento tra otto e dieci e del 32 per cento oltre dieci volte. Per un assegno lordo di 3.500 euro è stata stimata una perdita di rivalutazione intorno a 550 euro annui, rispetto alle regole previgenti. È una simulazione, non la trattenuta uguale per chiunque: gli effetti effettivi dipenderanno dalla pensione e dall’inflazione.

La relazione tecnica prospetta risparmi strutturali nell’ordine di 1,4 miliardi all’anno. La scelta racconta il conflitto tra la tutela del reddito di chi ha già lasciato il lavoro e la necessità del Tesoro di trovare risorse stabili. Ma non si può parlare di taglio identico per tutti: le pensioni più basse mantengono, nel progetto, la rivalutazione piena. Neppure si può parlare di norma già operativa. Il testo deve attraversare il Parlamento e potrebbe essere emendato prima dell’approvazione definitiva.

Trecento euro per la sanità: aiuto o risposta minima?

Sul versante sanitario compare una carta da 300 euro destinata, secondo il disegno di legge, agli ultrasettantacinquenni con reddito pensionistico non superiore a 28.000 euro. La misura sarebbe utilizzabile per farmaci, visite, esami e prestazioni odontoiatriche non coperte dal Servizio sanitario nazionale. Il costo indicato è di circa 1,6 miliardi, concentrato sul 2027. La platea potenziale viene stimata in 5,5 milioni di persone. Per molte famiglie potrebbe essere un sostegno concreto, ma non sostituisce l’accesso tempestivo alle cure pubbliche.

Il limite del beneficio è evidente proprio nella sua misura: trecento euro possono attenuare una spesa imprevista, non risolvono il problema delle liste d’attesa o dei costi delle prestazioni ripetute. Resta inoltre da capire quali procedure serviranno per attribuire la carta, come saranno verificate le condizioni economiche e con quali strumenti potrà essere impiegata. Fino alla definizione applicativa, nessun cittadino può considerare già acquisito il diritto materiale alla tessera sulla base dei soli annunci di manovra.

Intanto il confronto politico tende a mettere in competizione generazioni e categorie. Da un lato si annunciano strumenti di sollievo per alcuni anziani, dall’altro si riduce il ritmo con cui altre pensioni seguirebbero i prezzi. È una redistribuzione che merita numeri trasparenti e valutazioni sull’impatto sociale, perché una pensione nominalmente elevata non racconta da sola il peso delle spese per assistenza, affitto o familiari non autosufficienti.

Restare al lavoro conviene? Il nodo dei 64 anni

Il cosiddetto bonus per chi rinvia l’uscita continuerebbe anche nel 2027. Chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria, ma decide di non lasciare il lavoro, potrebbe ricevere direttamente in busta paga la quota contributiva a proprio carico, indicata nel 9,19 per cento e non tassata. È un vantaggio immediato, che però va valutato anche alla luce dei possibili effetti sul montante contributivo e della situazione personale del lavoratore. Non è automaticamente la soluzione migliore per tutti.

La proposta contiene inoltre un fondo da 850 milioni annui nel triennio 2027–2029 per sostenere l’uscita dal mercato del lavoro. Sulla sua finalità si confrontano letture diverse: pensionamento volontario a 64 anni, aiuti ai lavoratori fragili o altre misure di accompagnamento. Il fondo, da solo, non istituisce una nuova pensione universale a 64 anni. Per disciplinare beneficiari, requisiti e decorrenza servirà un successivo provvedimento legislativo.

È prevista infine la proroga dell’Ape sociale per alcune categorie che presentano requisiti anagrafici, contributivi e condizioni di difficoltà specifiche. La prestazione, che può arrivare fino a 1.500 euro mensili, rimane diversa dalla pensione ordinaria e non è accessibile indiscriminatamente. Fra incentivi, proroghe e revisione della perequazione il messaggio è contraddittorio: lavorare di più viene premiato, mentre parte delle pensioni già in pagamento recupererebbe meno inflazione. Il Parlamento dovrà decidere se questo equilibrio è accettabile.

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