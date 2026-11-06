6:19 pm, 6 Novembre 26 calendario

Idrogeno verde, la nuova scommessa industriale di Milano

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Gigafactory dell’idrogeno verde nell’area milanese: la produzione di tecnologie per l’elettrolisi rappresenta una scommessa industriale sulla transizione energetica e sulla competitività europea.

Una fabbrica per la nuova economia energetica

A Cernusco sul Naviglio, nell’area metropolitana di Milano, il progetto industriale legato a De Nora e Snam si inserisce nella strategia per rafforzare la filiera italiana dell’idrogeno.

La gigafactory è destinata alla produzione di componenti e sistemi collegati agli elettrolizzatori, oltre che a tecnologie per celle a combustibile e trattamento delle acque.

L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di un settore considerato strategico per la decarbonizzazione industriale.

Apparecchiature industriali per elettrolisi

Come si produce l’idrogeno verde

L’elettrolisi permette di separare l’acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando energia elettrica.

Quando l’elettricità proviene da fonti rinnovabili e sono rispettate le condizioni previste dalle normative applicabili, il processo può contribuire a produrre idrogeno con emissioni contenute.

L’idrogeno così ottenuto può trovare applicazioni in settori industriali difficili da elettrificare direttamente.

Impianti per la produzione di energia rinnovabile

Una tecnologia promettente, non una soluzione universale

L’idrogeno verde presenta ancora costi di produzione elevati rispetto ad alcune alternative convenzionali.

Inoltre, il processo richiede notevoli quantità di elettricità.

Utilizzarlo dove l’elettrificazione diretta è già efficiente può comportare sprechi energetici.

Per questo il suo impiego deve essere valutato settore per settore.

Tecnico al lavoro in un impianto industriale

La posta in gioco per l’Italia

La creazione di capacità produttiva nazionale può favorire competenze tecnologiche, occupazione qualificata e autonomia industriale.

Ma il successo dipenderà dalla domanda effettiva, dalla competitività dei costi e dalla disponibilità di elettricità rinnovabile.

Infrastrutture industriali collegate all'idrogeno

La sfida non è costruire soltanto grandi fabbriche, ma creare un mercato capace di utilizzare in modo economicamente sostenibile le tecnologie che queste producono.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

6 Novembre 2026 ( modificato il 1 Novembre 2026 | 18:20 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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