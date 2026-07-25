Compiti delle vacanze: il registro elettronico prolunga la scuola

🌐 Compiti delle vacanze: quasi tre studenti su quattro ricevono esercizi per l’estate e molti continuano a vedersi assegnare nuovi compiti anche a scuole chiuse attraverso il registro elettronico. Un’indagine fotografa il malcontento di alunni e famiglie, riaccendendo il dibattito sull’equilibrio tra apprendimento, diritto al riposo e uso degli strumenti digitali nella scuola italiana.

L’estate degli studenti resta segnata dai compiti Per milioni di studenti italiani l’ultima campanella non coincide più con l’inizio delle vacanze. Anche nell’estate 2026, infatti, i compiti delle vacanze continuano a rappresentare uno degli argomenti più discussi nel mondo della scuola, tra chi li considera uno strumento utile per consolidare gli apprendimenti e chi, invece, li ritiene un carico eccessivo che finisce per trasformare il periodo di pausa in una lunga estensione dell’anno scolastico. A rendere ancora più acceso il confronto è un’abitudine sempre più diffusa: l’assegnazione di nuovi esercizi attraverso il registro elettronico anche dopo la chiusura delle scuole. Una pratica resa possibile dagli strumenti digitali, ma che secondo molti studenti e famiglie rende impossibile “staccare davvero” dagli impegni scolastici. Il quadro emerge da un monitoraggio realizzato da Skuola.net, che ha raccolto le testimonianze di circa mille studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, offrendo una fotografia dettagliata di come vengono vissuti i mesi estivi. Quasi tre studenti su quattro ricevono compiti estivi L’indagine evidenzia un dato ormai consolidato: circa il 75% degli studenti delle scuole medie e superiori riceve compiti da svolgere durante l’estate. Si tratta di una percentuale sostanzialmente in linea con quella registrata negli anni precedenti, segno che le esercitazioni estive continuano a rappresentare un elemento strutturale della didattica italiana. Secondo molti insegnanti, il lavoro assegnato durante la pausa serve a evitare che gli studenti perdano parte delle conoscenze acquisite durante l’anno, favorendo una ripresa più graduale delle lezioni a settembre. Gli studenti, però, raccontano spesso una realtà diversa, nella quale il numero di esercizi, letture e attività richieste supera quello che ritengono un impegno ragionevole durante le vacanze. Il registro elettronico allunga l’anno scolastico L’aspetto che più colpisce dall’indagine riguarda però il registro elettronico, diventato negli ultimi anni uno strumento indispensabile per la comunicazione tra scuola e famiglie. Se da un lato la digitalizzazione ha semplificato molte procedure, dall’altro ha reso possibile continuare ad assegnare attività anche dopo la conclusione delle lezioni. Secondo il monitoraggio: solo il 40% degli studenti ha ricevuto tutti i compiti entro l’ultimo giorno di scuola;

ha ricevuto tutti i compiti entro l’ultimo giorno di scuola; il 35% ha visto arrivare integrazioni successive tramite il registro elettronico;

ha visto arrivare integrazioni successive tramite il registro elettronico; il 25% afferma addirittura di aver ricevuto attraverso questa modalità la maggior parte delle consegne estive. Numeri che alimentano le critiche di chi ritiene che il registro elettronico, nato per facilitare la comunicazione scolastica, finisca talvolta per cancellare il confine tra tempo di studio e periodo di riposo. Le raccomandazioni del Ministero Il fenomeno assume particolare rilievo anche perché si inserisce nel dibattito aperto negli ultimi mesi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le raccomandazioni rivolte alle scuole puntavano infatti a limitare l’utilizzo del registro elettronico durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, invitando i docenti a comunicare tutte le assegnazioni prima della conclusione dell’anno scolastico. L’obiettivo era duplice: consentire agli studenti di organizzare il proprio lavoro fin dall’inizio delle vacanze ed evitare che famiglie e ragazzi fossero costretti a controllare continuamente la piattaforma nel timore di nuove comunicazioni. I dati raccolti mostrano però che, almeno secondo gli studenti intervistati, questa indicazione non sempre viene rispettata. Il peso dei compiti divide studenti e insegnanti Il tema dei compiti delle vacanze è da anni uno dei più divisivi nel panorama scolastico italiano. Da una parte molti docenti sostengono che mantenere un minimo di continuità nello studio sia importante per consolidare quanto appreso e affrontare con maggiore serenità il nuovo anno. Dall’altra studenti e famiglie evidenziano come la quantità di lavoro richiesta possa compromettere il valore stesso delle vacanze, che dovrebbero rappresentare anche un momento di recupero psicofisico, socializzazione ed esperienze extrascolastiche. Secondo il sondaggio, il 49% degli studenti definisce il carico di lavoro “molto impegnativo ma comunque gestibile”. Più critica la posizione di un ulteriore 25%, che considera i compiti addirittura eccessivi o difficilmente completabili entro la ripresa delle lezioni. Solo il 21% ritiene che il lavoro assegnato sia equilibrato, mentre appena il 5% parla di compiti realmente leggeri. A metà estate molti sono ancora in ritardo Con l’estate ormai arrivata al giro di boa, emerge anche un altro dato significativo. Solo uno studente su dieci dichiara di aver praticamente terminato tutti i compiti assegnati. Un ulteriore 20% riferisce di aver completato più della metà del programma previsto. La situazione più comune, però, è quella di chi procede con maggiore lentezza. Il 42% degli intervistati ammette di non essere ancora arrivato a metà del lavoro, mentre il 28% riconosce di aver fatto pochissimo oppure di non aver ancora iniziato a studiare. Numeri che raccontano un approccio molto diverso rispetto alla pianificazione ideale immaginata all’inizio delle vacanze. L’ottimismo non manca Nonostante il ritardo accumulato, prevale comunque la fiducia. Oltre sette studenti su dieci sono convinti che riusciranno a completare tutti, o quasi tutti, i compiti prima del rientro in classe. Solo poco più di un quarto teme invece di arrivare a settembre con una parte consistente del lavoro ancora da svolgere. È un atteggiamento che riflette un comportamento piuttosto diffuso: molti ragazzi tendono infatti a concentrare una parte significativa dello studio nelle ultime settimane di agosto, quando la ripresa delle lezioni inizia ad avvicinarsi. Il vero nodo è trovare un equilibrio Al di là delle diverse opinioni, il dibattito sui compiti delle vacanze ruota attorno a una domanda centrale: qual è il giusto equilibrio tra continuità didattica e diritto al riposo? Le ricerche pedagogiche evidenziano come una pausa completa dallo studio per diversi mesi possa comportare una perdita di alcune competenze, soprattutto nelle discipline che richiedono esercizio costante, come matematica e lingue straniere. Allo stesso tempo, numerosi esperti sottolineano che il periodo estivo rappresenta un’occasione fondamentale per sviluppare competenze diverse, attraverso letture personali, attività sportive, esperienze culturali, viaggi e tempo trascorso con la famiglia. In questa prospettiva, il problema non sarebbe tanto l’esistenza dei compiti, quanto la loro quantità, la qualità delle attività proposte e il momento in cui vengono assegnati. Il registro elettronico cambia il rapporto tra scuola e famiglia L’evoluzione digitale della scuola italiana ha modificato profondamente anche il rapporto tra insegnanti, studenti e genitori. Il registro elettronico consente una comunicazione immediata e continua, offrendo numerosi vantaggi organizzativi. Tuttavia, secondo molti osservatori, rischia anche di creare una connessione permanente tra scuola e vita privata. Se durante l’anno scolastico questo strumento rappresenta ormai una risorsa indispensabile, nei periodi di sospensione delle lezioni il suo utilizzo solleva interrogativi sul rispetto dei tempi di disconnessione e sulla possibilità per studenti e famiglie di vivere le vacanze senza l’obbligo di controllare quotidianamente eventuali nuove comunicazioni. Un dibattito destinato a proseguire Il confronto sui compiti estivi difficilmente si esaurirà con la fine dell’estate. Da una parte resta la convinzione di molti insegnanti che un lavoro mirato possa favorire la continuità dell’apprendimento; dall’altra cresce la richiesta di studenti e famiglie di ridurre il carico e di evitare nuove assegnazioni a scuole ormai chiuse. L’indagine mostra come il tema non riguardi soltanto la quantità degli esercizi, ma anche il modo in cui la tecnologia sta trasformando il rapporto con la scuola. Il registro elettronico, nato per semplificare la comunicazione, è diventato uno strumento che, se utilizzato senza limiti temporali, rischia di estendere simbolicamente l’anno scolastico anche durante le vacanze. Il dibattito, quindi, non riguarda soltanto i compiti, ma il modello di scuola che si vuole costruire: capace di garantire continuità nell’apprendimento senza rinunciare al valore educativo del tempo libero e del diritto alla pausa.