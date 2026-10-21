Turismo Italia 2026, boom di presenze: stranieri protagonisti

🌐 Turismo Italia 2026, le strutture ricettive registrano una nuova crescita delle presenze turistiche, sostenuta soprattutto dai viaggiatori stranieri. Nei primi sei mesi dell’anno si contano circa 219 milioni di pernottamenti, con un incremento rispetto al 2025. Un risultato che conferma la forza attrattiva del Paese, mentre aumentano le sfide legate a prezzi, sostenibilità e gestione delle destinazioni più frequentate.

Turismo 2026, l’Italia continua ad attrarre visitatori

Il turismo rimane uno dei settori più importanti dell’economia italiana e i dati disponibili per il 2026 confermano la vitalità della domanda.

Secondo le rilevazioni dell’Istat, nel primo trimestre gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze.

Rispetto ai primi tre mesi del 2025, gli arrivi sono cresciuti del 4,2% e i pernottamenti del 7,5%.

Una dinamica positiva che ha contribuito a sostenere le attività ricettive e i servizi collegati ai viaggi.

Secondo trimestre: quasi 148 milioni di presenze

Tra aprile e giugno 2026 gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato poco meno di 47 milioni di arrivi e quasi 148 milioni di presenze.

Il confronto con il secondo trimestre 2025 mostra un andamento differenziato: gli arrivi sono diminuiti dello 0,8%, mentre le presenze sono aumentate del 3,9%.

Questo significa che il numero dei pernottamenti è cresciuto anche senza un incremento del numero complessivo degli arrivi.

Il dato è importante perché consente di distinguere tra quantità di visitatori e durata complessiva dei soggiorni.

Gli stranieri guidano la crescita

La componente internazionale continua a svolgere un ruolo determinante.

Nel secondo trimestre del 2026 i turisti stranieri hanno rappresentato il 61,6% delle presenze complessive.

I loro pernottamenti sono aumentati del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre quelli dei clienti italiani sono cresciuti del 2,7%.

Nel primo trimestre, l’incremento delle presenze straniere era stato ancora più marcato, pari al 12,3%.

Record e crescita: attenzione alla differenza

Sommando i primi due trimestri si raggiungono circa 219 milioni di presenze e quasi 70 milioni di arrivi nelle strutture ricettive rilevate.

Il risultato è positivo per i pernottamenti, ma non autorizza ancora a parlare di record definitivo per l’intero 2026.

Per conoscere il bilancio annuale sarà necessario attendere i dati ufficiali successivi, che comprenderanno anche l’alta stagione estiva e gli ultimi mesi dell’anno.

Un aumento delle presenze non coincide necessariamente con un aumento degli arrivi, né permette automaticamente di stabilire quanti turisti distinti abbiano visitato il Paese.

Più turisti, nuove opportunità e problemi da affrontare

Il turismo produce effetti economici su alberghi, ristorazione, trasporti, commercio e attività culturali.

Una crescita sostenuta comporta però anche sfide per le località più frequentate: gestione dei flussi, trasporti, accessibilità delle abitazioni e tutela del patrimonio storico e ambientale.

Per molte destinazioni diventa fondamentale favorire soggiorni distribuiti nell’intero anno, valorizzando anche borghi e territori meno conosciuti.

Il turismo italiano dispone di un patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico straordinariamente vario, che può contribuire a distribuire i benefici economici su un numero maggiore di territori.

Il 2026 conferma una crescita delle presenze nelle strutture ricettive italiane: la sfida è trasformarla in valore economico sostenibile, senza compromettere la qualità della vita dei residenti e l’esperienza dei visitatori.

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