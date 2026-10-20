Borse, scatta il rialzo: crolla il petrolio, Milano recupera
Wall Street in rialzo, crollano petrolio e gas
Wall Street cambia direzione: gli acquisti tornano a New York
Una seduta cominciata all’insegna dell’incertezza si trasforma in un deciso recupero per la Borsa americana. Nel pomeriggio del 20 ottobre 2026, Wall Street abbandona le perdite iniziali e torna a guadagnare terreno, sostenuta da un miglioramento delle aspettative sul fronte geopolitico.
L’indice S&P 500 sale dello 0,7%, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,6%, dopo essere arrivato a perdere circa lo 0,7% nelle prime fasi delle contrattazioni.
Il movimento più evidente riguarda il Dow Jones, che registra un progresso dell’1,3%, beneficiando soprattutto del sostegno dei titoli finanziari e delle società sanitarie.
La svolta arriva mentre sui mercati circolano indiscrezioni relative a nuovi contatti diplomatici tra Washington e Teheran.
Il possibile allentamento delle tensioni in Medio Oriente riduce temporaneamente la pressione sui prezzi energetici, alimentando un recupero degli acquisti sulle principali piazze azionarie.
Piazza Affari gira al rialzo dopo una mattinata difficile
FTSE MIB positivo, recuperano utility e società finanziarie
La reazione positiva dei mercati americani si riflette anche sui listini europei, compresa la Borsa di Milano.
Dopo una fase iniziale negativa, il FTSE MIB torna sopra la parità, avviandosi verso la conclusione della seduta con un progresso indicativo dello 0,2%.
Il recupero interessa diversi comparti, ma l’andamento dei singoli titoli rimane differenziato.
Tra le società in evidenza figura Inwit, che registra un rialzo vicino al 2%. Una performance positiva caratterizza anche Enel, sostenuta dal miglioramento del clima sui mercati e dall’interesse per le utility.
Acquisti anche su Azimut, mentre rimangono in difficoltà altri titoli del listino principale.
Saipem perde circa il 3,7%, risentendo del movimento negativo del comparto energetico, mentre Banco BPM mostra una flessione nell’ordine dell’1,3%.
Il quadro conferma che il recupero dell’indice non coincide con un rialzo generalizzato di tutte le società quotate.
Petrolio in caduta: il Brent scende del 3%
La notizia più significativa riguarda il mercato dell’energia.
Dopo settimane caratterizzate da forti tensioni e da quotazioni elevate, il petrolio Brent registra una flessione di circa il 3%, scendendo verso 106,5 dollari al barile durante la seduta.
Il ribasso si inserisce in un mercato estremamente sensibile alle notizie provenienti dal Medio Oriente.
Le preoccupazioni per la sicurezza delle rotte marittime e per la continuità delle forniture avevano contribuito ad aumentare i prezzi nelle settimane precedenti.
Le indiscrezioni su una possibile iniziativa negoziale hanno modificato temporaneamente le aspettative degli operatori.
Una riduzione del rischio percepito di interruzioni dell’offerta può provocare vendite sui contratti petroliferi, anche quando la produzione fisica non subisce cambiamenti immediati.
Il calo osservato durante le contrattazioni non equivale però a una diminuzione stabile dei prezzi né garantisce un alleggerimento immediato del costo dei carburanti.
Iran e Stati Uniti, le indiscrezioni che muovono i mercati
La mediazione pakistana e l’incertezza sui negoziati
Al centro del cambiamento di clima finanziario figura una possibile iniziativa diplomatica del Pakistan.
Le informazioni circolate il 20 ottobre riferiscono dell’arrivo a Teheran del capo dell’esercito pakistano, Asim Munir, per incontri con rappresentanti delle autorità iraniane.
Secondo le indiscrezioni, Munir avrebbe portato una proposta di compromesso destinata a favorire il dialogo tra Iran e Stati Uniti.
Il contenuto della proposta e la sua eventuale accettazione da parte dei governi coinvolti non risultano tuttavia confermati in tutti i dettagli.
Le notizie riguardano una possibile mediazione, non un accordo diplomatico già raggiunto.
Questa distinzione è fondamentale perché i mercati finanziari reagiscono frequentemente alle aspettative, prima ancora che si traducano in decisioni politiche ufficiali.
La possibilità di una riduzione delle tensioni può influenzare immediatamente il prezzo del petrolio, mentre un eventuale fallimento delle trattative potrebbe modificare nuovamente le valutazioni degli investitori.
Gas europeo in discesa, ma resta il problema dei prezzi elevati
La flessione non riguarda soltanto il petrolio.
Anche il gas naturale europeo registra un importante arretramento, con le quotazioni che scendono di circa il 4,5%, verso 84 euro per megawattora.
Il movimento arriva dopo il precedente aumento fino a circa 90 euro, un livello che aveva riportato il mercato su valori particolarmente elevati.
Per l’economia europea, il costo dell’energia rappresenta una variabile fondamentale.
Un aumento persistente del gas può incidere sulle spese delle imprese, sulle bollette e sui prezzi finali di numerosi prodotti.
Tuttavia, una singola seduta di ribasso non determina automaticamente una riduzione delle tariffe per famiglie e aziende.
Gli effetti dipendono dalla durata del movimento, dai contratti di fornitura e dai meccanismi attraverso i quali i prezzi all’ingrosso vengono trasferiti ai consumatori.
Inflazione europea, l’energia continua a pesare sui prezzi
Il mercato energetico torna a occupare un posto centrale anche nel dibattito sull’inflazione.
Nell’area euro, i prezzi al consumo hanno registrato a settembre un aumento del 3,8% su base annua, rispetto al 3,2% di agosto.
La crescita è stata influenzata soprattutto dai rincari energetici.
Anche l’inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili, ha mostrato un incremento, passando dal 2,4% al 2,5%.
Questi dati mantengono alta l’attenzione sulle decisioni della Banca centrale europea, chiamata a valutare l’equilibrio tra stabilità dei prezzi e andamento dell’economia.
Le aspettative relative ai tassi d’interesse incidono direttamente sul mercato obbligazionario, sui finanziamenti delle imprese e sulle valutazioni azionarie.
Treasury, euro e oro: cambiano gli equilibri finanziari
Il recupero delle Borse accompagna movimenti significativi anche nelle altre principali attività finanziarie.
Il rendimento del Treasury americano a dieci anni scende verso il 5,10%, rispetto al 5,14% precedente.
Sul mercato valutario, l’euro si rafforza nei confronti del dollaro, raggiungendo circa 1,123 dollari.
L’oro mostra invece una flessione, con il prezzo spot indicato intorno a 4.113 dollari l’oncia.
Si tratta di variazioni coerenti con il cambiamento delle aspettative, ma non attribuibili necessariamente a un solo fattore.
Valute, obbligazioni e materie prime reagiscono contemporaneamente a notizie geopolitiche, dati economici e decisioni degli investitori.
Nvidia, CoreWeave e i titoli tecnologici sotto osservazione
La seduta presenta inoltre movimenti contrastanti nel settore tecnologico.
CoreWeave continua a risentire delle preoccupazioni legate all’indebitamento e alla sostenibilità degli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.
Anche Nvidia mostra un andamento moderatamente negativo, nonostante le informazioni relative a una domanda significativa di processori da parte di grandi aziende tecnologiche asiatiche.
La dinamica evidenzia come l’interesse per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale conviva con una maggiore attenzione alla redditività e ai costi finanziari.
Nella rilevazione pomeridiana del 20 ottobre 2026, il quadro di mercato mostra quindi Wall Street in recupero, Piazza Affari leggermente positiva, petrolio e gas in ribasso e rendimenti obbligazionari americani in discesa.
I dati si riferiscono alle quotazioni osservate durante la seduta e non rappresentano necessariamente i prezzi ufficiali di chiusura.
Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
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