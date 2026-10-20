Borse, scatta il rialzo: crolla il petrolio, Milano recupera

🌐 Wall Street accelera, Piazza Affari torna in territorio positivo e le quotazioni di petrolio e gas arretrano dopo le indiscrezioni su una possibile iniziativa diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Nella seduta del 20 ottobre 2026, gli indici americani recuperano le perdite iniziali, mentre il Brent scende fino a circa 106,5 dollari al barile. Il movimento coinvolge anche i mercati europei, tra energia, titoli bancari e nuove tensioni geopolitiche.