Musk, maxi regalo da 10,5 miliardi ai bimbi: un’azione SpaceX a testa

🌐 Elon Musk promette di regalare un’azione SpaceX a ogni bambino degli Stati Uniti nel 2027, annunciando una delle più ambiziose iniziative di redistribuzione azionaria mai prospettate da un imprenditore privato. In palio ci sarebbero oltre 10,5 miliardi di dollari, calcolati sul valore delle azioni della società aerospaziale e sui circa 72-73 milioni di minori americani. L’annuncio arriva dopo la decisione di Anthropic di destinare il 5% del proprio capitale a un fondo di pubblica utilità. Ma dietro la promessa miliardaria si nascondono interrogativi decisivi: chi riceverà le azioni, come saranno trasferite, quali tasse dovranno essere pagate e quali vincoli di Borsa potrebbero bloccare l’operazione? Per il momento, il piano di Musk è un impegno pubblico, non una distribuzione già approvata o avviata.

Elon Musk promette un’azione SpaceX a ogni bambino americano

Una quota della società che porta razzi nello spazio, sviluppa tecnologie per i satelliti e gestisce la rete Starlink direttamente nel patrimonio di milioni di bambini. È questa l’idea annunciata da Elon Musk lunedì 19 ottobre 2026.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, l’imprenditore ha dichiarato che nel 2027 intende donare una delle proprie azioni SpaceX a ogni bambino americano, precisando che l’iniziativa sarebbe soltanto la prima di una serie.

La promessa arriva in un momento particolare per l’azienda, approdata a Wall Street nel giugno 2026 e ormai presente anche nei portafogli degli investitori privati.

Il progetto avrebbe una portata straordinaria: trasformare una parte della ricchezza azionaria personale di Musk in un patrimonio distribuito fra milioni di minori.

Ma la differenza tra un annuncio social e un’operazione finanziaria di queste dimensioni è enorme.

Quanto vale il regalo? Più di 10 miliardi di dollari

Il valore dell’iniziativa dipende da due fattori: il numero effettivo dei bambini beneficiari e la quotazione delle azioni SpaceX.

Alla chiusura di venerdì 16 ottobre, un titolo SpaceX valeva circa 146 dollari. Moltiplicando questa cifra per una popolazione stimata tra 72 e 73 milioni di minori, il risultato supera i 10,5 miliardi di dollari.

IL VALORE TEORICO DELLA PROMESSA 10,5–10,7 miliardi $ Stima basata sulla quotazione di SpaceX del 16 ottobre 2026 146,03 $ Prezzo di riferimento per azione 72–73 mln Minori americani stimati

Il valore del singolo regalo sarebbe quindi relativamente contenuto: circa 146 dollari per bambino. La dimensione eccezionale dell’iniziativa deriverebbe dall’enorme numero dei potenziali beneficiari.

La cifra complessiva, però, non è fissa. Se il titolo SpaceX dovesse salire o scendere prima del trasferimento, cambierebbe anche il valore economico della donazione.

La sfida ad Anthropic: il 5% del capitale destinato al bene pubblico

L’annuncio nasce come risposta a un’altra iniziativa miliardaria.

Domenica 18 ottobre Anthropic ha comunicato di voler destinare il 5% delle proprie azioni a un nuovo fondo dedicato a progetti di utilità pubblica.

L’Anthropic Public Benefit Fund dovrebbe sostenere iniziative benefiche, organizzazioni non profit e interventi per affrontare alcune conseguenze sociali dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, comprese le trasformazioni del mercato del lavoro.

Ai valori ipotizzati per la futura quotazione di Anthropic, quella partecipazione potrebbe rappresentare tra 75 e 100 miliardi di dollari. Anche in questo caso si tratta di valutazioni teoriche, subordinate alle condizioni dell’operazione e alle necessarie approvazioni.

Musk propone una filosofia completamente diversa

La risposta del patron di SpaceX è stata netta: invece di concentrare le partecipazioni societarie in un fondo incaricato di distribuirne i benefici, Musk propone di assegnarle direttamente alle persone.

È il confronto tra due modelli di filantropia tecnologica: da una parte la gestione attraverso strutture dedicate, dall’altra il possesso individuale di quote societarie.

Entrambe le formule, tuttavia, presentano problemi di governance, trasparenza e concreta realizzazione.

Il primo ostacolo: come regalare milioni di azioni ai minorenni?

Il piano presenta un problema immediato: come intestare legalmente un titolo azionario a ciascuno dei milioni di bambini americani?

Musk non ha chiarito chi potrà beneficiarne. Non è noto se saranno inclusi soltanto i cittadini statunitensi, tutti i minori residenti negli Stati Uniti oppure determinate fasce d’età.

Manca anche un’indicazione sul sistema di distribuzione, sulla gestione delle azioni e sull’eventuale intervento dei genitori o di istituzioni finanziarie.

Una possibilità è utilizzare i Trump Accounts, i conti di investimento agevolati istituiti per i minori americani. Questi strumenti prevedono condizioni specifiche di accesso, contribuzione e utilizzo delle somme accumulate.

Tuttavia, Musk non ha presentato un piano operativo definitivo che confermi l’impiego di tali conti per tutti i beneficiari.

Le regole di Wall Street potrebbero frenare il progetto

C’è poi il problema dei vincoli sulle azioni detenute dagli azionisti dopo la quotazione di una società.

SpaceX ha debuttato sui mercati nel giugno 2026. Secondo le ricostruzioni finanziarie disponibili, parte delle partecipazioni degli azionisti storici è soggetta a restrizioni temporanee, con vincoli che potrebbero arrivare fino a giugno 2027.

Il trasferimento di milioni di azioni dovrà quindi rispettare gli accordi applicabili alla partecipazione di Musk e le disposizioni del mercato statunitense.

Le operazioni di donazione possono avere regole diverse rispetto alle vendite ordinarie, ma questo non significa che ogni trasferimento sia automaticamente consentito.

A complicare il quadro contribuiscono anche gli aspetti fiscali: occorrerà stabilire quale trattamento applicare ai titoli donati e come amministrarli fino alla maggiore età dei beneficiari.

I precedenti: dalla presidente SpaceX a Michael Dell

Il progetto di Musk non nasce completamente dal nulla.

La presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, insieme al marito, aveva già annunciato una donazione di azioni destinata a oltre due milioni di bambini nell’ambito delle iniziative collegate ai Trump Accounts.

Anche Michael e Susan Dell hanno assunto un impegno filantropico di dimensioni eccezionali, destinando oltre sei miliardi di dollari a programmi di investimento per i più giovani.

La differenza è soprattutto nella scala: Musk propone di raggiungere praticamente un’intera generazione americana, anziché specifiche categorie di beneficiari.

Un’azione SpaceX può diventare una fortuna? I rischi da conoscere

Ricevere gratuitamente un’azione di una società tecnologica può rappresentare un primo passo verso la costruzione di un patrimonio personale.

Ma una singola azione non garantisce ricchezza futura.

Il suo valore può crescere, diminuire o subire forti oscillazioni, anche nel caso di aziende considerate strategiche. Dalla quotazione del giugno 2026, SpaceX ha già attraversato movimenti significativi di mercato.

Inoltre, possedere una quota di una società non significa ricevere automaticamente un reddito periodico: eventuali dividendi dipendono dalle decisioni aziendali.

Per i bambini americani, il beneficio reale dipenderà quindi da quando potranno disporre dei titoli e dal loro valore in quel momento.

Musk e Anthropic, la nuova partita miliardaria della filantropia tecnologica

L’annuncio racconta anche un cambiamento più ampio nell’industria tecnologica.

Le grandi società dell’intelligenza artificiale stanno accumulando valutazioni enormi proprio mentre cresce il dibattito sulle conseguenze dell’automazione, sui posti di lavoro e sulla distribuzione della ricchezza.

Anthropic propone un fondo destinato a finanziare benefici collettivi. Musk promette invece di trasformare milioni di bambini in piccoli azionisti di SpaceX.

Due visioni differenti che, per tradursi in risultati concreti, dovranno superare verifiche finanziarie, controlli e problemi amministrativi.

Per ora esiste una promessa pubblica, ma non risultano ancora definite le procedure che consentirebbero alle famiglie di ricevere i titoli.

Il 2027 sarà dunque l’anno della prova decisiva: capire se l’annuncio da oltre 10,5 miliardi di dollari diventerà una distribuzione reale oppure resterà uno dei più spettacolari impegni finanziari formulati da Elon Musk.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.