Treviso, il business incontra le emozioni: il summit delle idee

🌐 Imprenditoria, neuroscienze, space economy e sport d’eccellenza si sono incontrati il 29 ottobre al Centro Porsche Treviso per Let’s Experience, l’iniziativa promossa da Giova Experience e guidata da Elisa Giacon. Un appuntamento concepito per mettere in relazione oltre duecento rappresentanti del mondo imprenditoriale e offrire nuove prospettive sulla leadership, sull’innovazione e sul valore delle emozioni nelle decisioni aziendali.

Treviso diventa il laboratorio della nuova leadership

Il mondo delle imprese cambia linguaggio. Non bastano più bilanci, strategie finanziarie e indicatori di produttività per raccontare il successo di un’organizzazione. Cresce l’attenzione verso le persone, le relazioni e la capacità di prendere decisioni in situazioni complesse.

Su queste premesse si è sviluppata la giornata del 29 ottobre dedicata a Let’s Experience, il format B2B promosso da Giova Experience, agenzia di Montebelluna guidata da Elisa Giacon.

La cornice scelta è stata quella del Centro Porsche Treviso, trasformato in spazio di incontro tra professionisti, dirigenti, scienziati, protagonisti dello sport e rappresentanti dell’industria.

Il progetto ha proposto un’idea precisa: le emozioni non costituiscono necessariamente un ostacolo alla razionalità, ma possono contribuire ai processi decisionali, purché accompagnate da competenze e capacità di valutazione.

Neuroscienze e management, il fattore umano torna protagonista

Il programma ha riservato particolare attenzione al rapporto tra neuroscienze e organizzazione aziendale.

Tra gli interventi annunciati, quello del professor Vincenzo Russo, docente IULM, dedicato al neuromanagement e alle nuove generazioni.

Una riflessione particolarmente attuale per le imprese chiamate a confrontarsi con aspettative professionali differenti e nuove modalità di collaborazione.

La leadership è stata affrontata anche attraverso le esperienze di Silvia Moretto, alla guida di D.B. Group, e Alberto Zanatta, presidente di Tecnica Group.

Al centro del confronto, empatia, identità aziendale e capacità di trasformare un prodotto in un simbolo riconoscibile.

Dallo spazio alla fabbrica, l’innovazione supera i confini

Uno dei temi più suggestivi dell’iniziativa è stato il collegamento tra la cultura industriale e l’esplorazione spaziale.

La partecipazione annunciata dell’astronauta Paolo Nespoli ha rappresentato il punto di incontro tra gestione del rischio, preparazione scientifica e capacità di collaborare in condizioni estreme.

Accanto a questa prospettiva, il contributo di Federico Zoppas ha portato l’attenzione sulle opportunità della space economy e sul ruolo delle competenze manifatturiere.

Il programma ha coinvolto inoltre rappresentanti della finanza, del lusso e del marketing internazionale, tra cui Alessandro Zambotti, Matteo Marzotto e Giovanni Denaro.

Lo sport insegna a gestire la pressione

La dimensione sportiva ha trovato spazio in The Champions Talk, con Aldo Serena, Nicola Amoruso e Nadia Battocletti tra i protagonisti annunciati.

Disciplina, capacità di reagire alle sconfitte e concentrazione diventano elementi di collegamento tra competizione atletica e attività manageriale.

Il dialogo tra questi mondi invita a considerare il successo non soltanto come risultato finale, ma come prodotto di preparazione e adattamento.

L’alta cucina completa l’esperienza imprenditoriale

Il programma ha affiancato ai momenti di confronto una proposta gastronomica affidata allo chef Lionello Cera, due stelle Michelin, valorizzando anche la dimensione informale delle relazioni professionali.

Tra i contenuti dell’iniziativa figuravano esperienze legate alla mobilità elettrica e al trasporto privato innovativo.

Let’s Experience ha proposto così un modello di incontro imprenditoriale nel quale competenze, relazioni ed esperienza personale diventano parti di una stessa strategia.

La sfida successiva sarà misurare quanto queste occasioni sappiano trasformarsi in collaborazioni e risultati concreti.

Il programma e gli ospiti sono documentati dalle comunicazioni ufficiali dell’evento; non sono disponibili riscontri conclusivi indipendenti su presenze effettive e singoli interventi.