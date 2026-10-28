Gioco d’azzardo, 2,2 miliardi l’anno di danni sociali

🌐 Gioco d’azzardo in Italia, il conto nascosto raggiunge 2,2 miliardi di euro l’anno tra costi sanitari, famiglie in difficoltà e perdita di produttività. Mentre lo Stato incassa miliardi dalle giocate, cresce l’emergenza delle dipendenze patologiche e si riaccende il dibattito sulla prevenzione.

Gioco d’azzardo, il prezzo nascosto di un’industria miliardaria

Due miliardi e duecento milioni di euro ogni anno. È il costo sociale attribuito al gioco d’azzardo in Italia, una cifra che racconta la dimensione economica di un fenomeno troppo spesso ridotto a intrattenimento, vincite fortunate e gettito fiscale. Dietro le luci delle slot machine, le piattaforme digitali e i biglietti delle lotterie si nasconde una realtà ben più complessa, fatta di dipendenze, famiglie indebitate, difficoltà lavorative e servizi sanitari chiamati a gestire situazioni sempre più delicate.

La stima dei 2,2 miliardi di euro annui, assunta come dato di riferimento, non rappresenta il denaro complessivamente giocato né la somma delle perdite dei singoli cittadini. Indica invece il costo che il gioco problematico può trasferire all’intera collettività, attraverso conseguenze economiche, sanitarie e sociali che spesso rimangono fuori dalle statistiche più discusse.

È questa la contraddizione che dovrebbe interrogare le istituzioni: un’attività legale, regolamentata e fiscalmente redditizia può contemporaneamente produrre danni che ricadono sulle famiglie, sui servizi pubblici e sul sistema produttivo.

Il gioco d’azzardo non è necessariamente patologico per chiunque vi partecipi. Il problema emerge quando il comportamento diventa incontrollabile e il tentativo di recuperare il denaro perso si trasforma in un meccanismo capace di compromettere lavoro, relazioni e stabilità personale.

Nel 2025 giocati oltre 165 miliardi: i numeri dell’azzardo italiano

Le dimensioni economiche del settore sono impressionanti. Nel 2025 la raccolta complessiva del gioco legale in Italia ha raggiunto 165,3 miliardi di euro, mentre le entrate erariali si sono attestate intorno agli 11,4 miliardi.

La raccolta rappresenta il totale delle somme puntate, comprese quelle eventualmente rigiocate dopo le vincite. Non equivale quindi alla perdita netta dei giocatori, ma rende evidente l’enorme volume di denaro che attraversa quotidianamente il settore.

Slot machine, videolottery, lotterie istantanee, scommesse sportive e piattaforme online costituiscono un sistema ormai profondamente integrato nelle abitudini di consumo.

La diffusione dell’azzardo attraverso gli smartphone ha ulteriormente trasformato il rapporto tra cittadini e gioco. Non è più necessario entrare in una sala specializzata: in molti casi basta un telefono per accedere, a qualsiasi ora, a piattaforme di scommesse e giochi con vincite in denaro.

Questa accessibilità rende ancora più importante individuare precocemente i comportamenti problematici, soprattutto quando l’utilizzo delle piattaforme diventa ripetitivo o assume una funzione di compensazione emotiva.

Dove finiscono i 2,2 miliardi: sanità, lavoro e famiglie

Il costo sociale del gioco problematico si manifesta attraverso conseguenze differenti, spesso collegate tra loro.

Una prima componente riguarda le spese sanitarie, necessarie per riconoscere e trattare il disturbo da gioco d’azzardo e le condizioni psicologiche o mediche eventualmente associate.

Un’altra parte deriva dalla perdita di produttività, dall’assenteismo e dalle difficoltà occupazionali che possono accompagnare le situazioni più gravi.

Particolarmente rilevanti sono poi gli effetti sulle relazioni familiari: indebitamento, conflitti, separazioni e deterioramento delle condizioni economiche possono coinvolgere persone che non hanno mai partecipato direttamente al gioco.

A questi elementi si aggiungono gli eventuali costi sociali e giudiziari derivanti da condotte illecite collegate alla ricerca di denaro per sostenere il comportamento compulsivo.

Le diverse componenti devono essere stimate con attenzione per evitare sovrapposizioni e doppi conteggi. Ma il principio rimane chiaro: le conseguenze del gioco problematico non si fermano alla perdita economica del giocatore, perché possono essere trasferite sull’intera comunità.

È proprio questa dimensione collettiva a trasformare il fenomeno in una questione di politica sanitaria, sociale ed economica.

Dipendenza da gioco: quando il divertimento diventa malattia

L’Organizzazione mondiale della sanità riconosce il disturbo da gioco d’azzardo tra le dipendenze comportamentali.

La condizione si caratterizza per una persistente difficoltà nel controllare il comportamento di gioco, per la crescente importanza attribuita alle scommesse rispetto ad altre attività e per la prosecuzione del gioco nonostante conseguenze negative.

Tra i segnali che possono richiedere attenzione rientrano la ricerca continua di denaro, l’occultamento delle perdite e la convinzione di poter recuperare rapidamente le somme già spese.

Non ogni giocata frequente indica una dipendenza. Tuttavia, quando il gioco comincia a compromettere il bilancio familiare, il lavoro o le relazioni, diventa importante rivolgersi a professionisti qualificati.

Il disturbo da gioco d’azzardo non deve essere liquidato come una semplice mancanza di volontà. È una condizione che può richiedere interventi terapeutici e assistenziali specifici.

La contraddizione dello Stato: miliardi d’incasso, pochi fondi alle cure

La questione politicamente più delicata riguarda il rapporto tra le entrate fiscali e le risorse destinate a contrastare le dipendenze.

Nel 2025 il settore ha generato oltre 11 miliardi di euro di gettito erariale, una somma importante per i conti pubblici.

Eppure, nell’attuale assetto del Fondo per le dipendenze patologiche, la quota destinata specificamente al disturbo da gioco d’azzardo è pari a circa 32,2 milioni di euro annui.

Si tratta di uno stanziamento che appare estremamente contenuto se confrontato con le dimensioni finanziarie del comparto e con i costi sociali attribuiti al fenomeno.

Naturalmente, la spesa pubblica per la cura delle dipendenze non si esaurisce necessariamente in questa singola voce di bilancio: altri servizi e finanziamenti sanitari possono concorrere agli interventi.

Ma il divario richiama comunque una questione fondamentale: quanto deve investire uno Stato nella prevenzione dei danni prodotti da un’attività dalla quale ricava entrate fiscali significative?

La risposta non può limitarsi alla necessità di proteggere il gettito. Un sistema sostenibile dovrebbe tenere conto anche delle conseguenze sociali e sanitarie, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il gioco online e l’azzardo sempre disponibile

Uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi anni riguarda il passaggio progressivo dal gioco fisico a quello digitale.

Le piattaforme online permettono di accedere a giochi e scommesse senza spostarsi da casa, rendendo più difficile per familiari e conoscenti riconoscere eventuali comportamenti problematici.

Gli strumenti digitali possono anche offrire misure di protezione, come limiti di deposito, autoesclusione e monitoraggio delle attività. La loro efficacia dipende però dal modo in cui vengono applicati, dai controlli e dalla capacità degli utenti di utilizzarli.

La tecnologia, quindi, non costituisce automaticamente un fattore negativo. Il problema nasce quando l’accessibilità continua e la rapidità delle puntate facilitano comportamenti ripetitivi e difficili da interrompere.

Per questo la regolazione del settore dovrebbe affiancare ai controlli sulle concessioni strumenti concreti di prevenzione e individuazione del rischio.

Famiglie e lavoratori, le vittime meno visibili dell’azzardo

Il disturbo da gioco può colpire persone con condizioni economiche e sociali molto differenti. Le conseguenze, tuttavia, rischiano di essere particolarmente pesanti nei nuclei familiari che dispongono di risorse limitate.

Perdere ripetutamente denaro può significare rinunciare a spese essenziali, accumulare debiti o chiedere prestiti che diventano progressivamente difficili da restituire.

In situazioni particolarmente gravi, il problema può compromettere anche la stabilità lavorativa e le relazioni personali.

La vergogna e il timore di essere giudicati possono spingere chi soffre a nascondere la situazione, ritardando il ricorso all’assistenza.

Le famiglie non devono essere lasciate sole ad affrontare conseguenze che spesso superano le loro capacità economiche ed emotive.

I servizi territoriali per le dipendenze, gli sportelli di consulenza e le associazioni specializzate possono offrire percorsi di sostegno, ma devono essere adeguatamente finanziati e facilmente accessibili.

Prevenzione, controlli e responsabilità delle istituzioni

Contrastare i danni dell’azzardo richiede una strategia coordinata.

La prevenzione dovrebbe iniziare dall’informazione, attraverso programmi capaci di spiegare il funzionamento probabilistico dei giochi, il rischio delle perdite e le caratteristiche dei comportamenti problematici.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai giovani, anche considerando la crescente vicinanza tra alcune dinamiche dei videogiochi e quelle dei giochi con vincite in denaro.

Altrettanto importanti risultano i controlli sul rispetto dei divieti per i minorenni, sulle pratiche commerciali e sulle misure di protezione degli utenti.

L’efficacia degli interventi dovrebbe essere valutata mediante indicatori concreti, evitando politiche fondate esclusivamente su annunci o campagne occasionali.

Prevenire una dipendenza può evitare sofferenze individuali e ridurre costi sociali futuri, con benefici che vanno oltre la sola spesa sanitaria.

Due miliardi e duecento milioni che interrogano la politica

La cifra di 2,2 miliardi di euro ogni anno, assunta come stima del costo sociale, rappresenta molto più di un indicatore economico. Descrive il peso che le conseguenze problematiche dell’azzardo possono esercitare su persone, famiglie e istituzioni.

Non significa che ogni gioco debba essere considerato una patologia o che ogni partecipante sia destinato a sviluppare una dipendenza. Significa riconoscere che un settore così grande richiede strumenti di tutela proporzionati alla sua diffusione.

Lo Stato non può valutare il fenomeno soltanto attraverso gli incassi fiscali, ignorando gli effetti che ricadono sul sistema sanitario e sulla società.

La vera sfida è trovare un equilibrio credibile tra regolamentazione, entrate pubbliche e protezione delle persone più vulnerabili.

Perché il bilancio del gioco d’azzardo non si misura soltanto nei miliardi raccolti, ma anche nel prezzo che la collettività è chiamata a pagare quando la prevenzione non funziona.

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